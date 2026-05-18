배신자 찍히면 공화당원도 가차없다···트럼프의 도끼질, ‘7선’ 켄터키 터줏대감도 찍어낼까

매시, 트럼프에 직접적 반기 든 공화당원 트럼프, 지지율은 추락세지만 당 장악력 건재 ‘반대파’ 숙청하며 상대 후보 노골적 밀어주기 켄터키주 경선, 공화당 민심 가늠자 될 듯

대이란 전쟁에 반대하고 ‘엡스타인 파일’ 공개를 주도해 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘눈엣가시’가 된 토머스 매시 미 연방 하원의원(공화·켄터키)이 ‘배신자’를 축출하기 위해 물량 공세를 퍼붓고 있는 트럼프 대통령에 맞서 살아남을 수 있을까. 오는 19일(현지시간) 치러질 켄터키주 경선은 대이란 전쟁과 유가 급등으로 흔들리는 공화당 지지층의 민심을 가늠하는 지표가 될 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 17일 소셜미디어에 “나약하고 한심한 리노(RINO·이름만 공화당원)를 가능한 한 빨리 공직에서 쫓아내야 한다”며 “켄터키의 위대한 주민들은 그의 실체를 꿰뚫어 보고 있다. 그는 공화당에 반대표를 던져 급진 좌파를 돕고 있다”는 글을 올렸다. 그러면서 “무능한 패배자와 달리 진정한 애국자인 에드 갤레인 후보에게 투표하라”고 촉구했다.

7선 의원인 매시는 미·이란 전쟁과 이스라엘에 대한 무기 지원에 공개적으로 반대 입장을 표명한 몇 안 되는 공화당 의원 중 한 명이다. 그는 성착취범인 고 제프리 엡스타인과 관련해 법무부가 보유한 모든 수사 자료를 공개해야 한다는 법안을 로 카나 하원의원(민주·캘리포니아)과 함께 공동 발의해 트럼프 대통령의 ‘역린’을 건드린 장본인이기도 하다. 대규모 감세 법안인 ‘크고 아름다운 하나의 법안’에도 반대표를 던졌다.

매시 의원은 ABC방송에 출연해 “트럼프 대통령이 잠도 못 자고 소셜미디어에 글을 올리는 이유는 내가 이기고 있기 때문”이라며 “그들이 괴롭히지 못하는 유일한 사람이 바로 나”라고 의연한 모습을 보였다. 그러면서 “풀뿌리 운동을 통해 수백만 달러의 기부금이 들어오고 있다. 우리는 이길 것”이라고 덧붙였다.

하지만 상황은 그리 녹록지 않다. 여론조사 기관인 퀀터스 인사이트가 실시한 최근 조사에서 미 해군 특수부대 ‘네이비실’ 출신의 갤레인 후보는 트럼프 대통령의 지지를 등에 업고 현직 의원인 매시를 48%대 43%의 근소한 차로 앞서고 있다.

켄터키주의 공화당원들은 고통스러운 선택의 기로에 놓여있다고 외신들은 지적했다. 14년 동안 켄터키주를 대표하면서 자신의 공약을 일관되게 지켜 온 매시는 지역구에서 신망이 두터운 것으로 알려져 있다. 그러나 문제는 많은 공화당원이 트럼프 대통령의 정책에 동의하지 않더라도, 그를 비판한 후보에게 등을 돌려왔다는 사실이라고 월스트리트저널은 지적했다.

실제 트럼프 대통령의 추락하는 지지율은 11월 중간선거의 악재로 작용하고 있지만, 트럼프 대통령은 여전히 건재한 당 장악력을 과시하고 있다. 트럼프 대통령에 의해 ‘배신자’ 낙인이 찍힌 빌 캐시디 연방 상원의원(루이지애나)은 17일 치러진 경선에서 결선 진출에 실패해 3선 도전이 좌절됐다. 트럼프 대통령은 경선 전날 소셜미디어에 올린 글에서 캐시디 의원에 대해 “충성심 없는 재앙이자 비열하고 끔찍한 사람”이라며 경쟁자를 찍으라고 호소했다.

캐시디 의원은 2021년 1·6 의회 폭동 사태 이후 진행된 트럼프 대통령 탄핵 심판에서 찬성표를 던진 공화당 상원의원 7명 가운데 한 명이다. 캐시디 의원의 축출로 트럼프 대통령 탄핵에 찬성표를 던졌던 공화당 연방 상원의원 중 자리를 유지하고 있는 의원은 수잔 콜린스(메인)·리사 머코스키(알래스카) 단 두 명만 남게 됐다.

앞서 트럼프 대통령은 공화당에 유리하게 선거구를 재조정하라는 자신의 명령을 거부한 인디애나주 상원의원 7명 중 5명을 지난 5일 치러진 공화당 예비선거에서 축출하는 데도 성공했다. 트럼프 대통령은 경쟁 후보를 백악관에 초청해 힘을 실어줬고 트럼프 지지 단체들은 이들의 낙선을 위해 거액의 후원금을 쏟아부었다.

현재 켄터키주 공화당 하원의원 예비선거에선 매시 의원의 재선을 막기 위한 광고비가 3200만달러(약 480억원)를 넘어섰다고 폴리티코는 전했다. 이는 하원의원 예비선거 사상 최대액으로 상당 부분은 친이스라엘 단체에서 나왔다. 미·이스라엘 공공정책위원회(AIPAC)는 매시가 이란의 드론 공격 규탄 결의안을 거부한 것을 비난하는 광고 등에 500만달러, 공화당 유대인연합회(RJC) 승리 펀드도 400만달러를 쏟아부었다. 매시 의원은 미국 외교정책에 AIPAC이 지나친 영향력을 행사한다는 점을 공공연히 비판해왔다.

만약 이번 경선에서 매시 의원의 8선 도전이 좌절된다면 이는 트럼프 대통령과 ‘거리 두기’를 하려는 온건파 의원들에게 강력한 경고로 작용할 가능성이 크다. 이는 트럼프 대통령의 지지율 하락과 별개로 그의 당 장악력을 더욱더 굳건하게 만드는 효과를 가져올 것으로 보인다.