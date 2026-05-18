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낙석으로 폐쇄 제주 만장굴···2년5개월만에 재개방

입력 2026.05.18 16:37

수정 2026.05.18 16:48

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2023년 12월 폐쇄···오는 30일 재개방

낙석 현상이 발생한 만장굴을 확인하는 모습. 제주도 제공

낙석 현상이 발생한 만장굴을 확인하는 모습. 제주도 제공

유네스코 세계자연유산이자 제주의 유명 관광지인 만장굴이 낙석 현상으로 폐쇄된 지 2년 5개월 만에 재개방된다.

제주도 세계유산본부는 제주시 구좌읍 만장굴에 대한 안전점검 및 내부 공사가 완료되는 오는 30일 동굴을 다시 개방한다고 18일 밝혔다.

도는 2023년 12월29일 만장굴 입구 상층부 지점에서 낙석이 발생하자 출입을 전면 폐쇄했다. 당시 탐방로 입구 위쪽 약 5ｍ 높이에서 가로, 세로 약 66㎝의 돌이 떨어졌다. 원인은 온도 변화에 취약한 입구 부분의 결빙이 풀리면서 낙석 현상이 발생한 것으로 파악됐다.

국가유산청과 제주도는 이후 세부적인 낙석 원인 조사와 안전조치, 시설 개선 사업 등을 진행해왔다.

세계유산본부는 “만장굴은 천연동굴이라는 특성상 동굴 내부의 원형을 보존하면서도 낙석 위험 등 관람객의 안정성을 확보해야 하는 특수성이 있다”면서 “기술 자문 등 면밀한 검토를 진행하다보니 예정보다 사업 마무리가 지연됐다”고 밝혔다.

제주시 구좌읍 소재 용암동굴인 만장굴은 1962년 천연기념물로 지정됐으며, 유네스코가 지정한 세계자연유산인 ‘거문오름용암동굴계’에 속하기도 한다. 만장굴은 총 길이 7.4㎞ 중 1㎞ 구간을 일반에 개방해왔다.

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