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한·일 정상회담 앞두고 “조세이 탄광 수몰자, DNA 감정 착수”…일제강점기 조선인 136명 숨져

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본문 요약

정부가 일본 조세이 탄광 수몰자 유해의 유전자 감정에 착수할 계획이라고 18일 밝혔다.

위성락 국가안보실장은 올해 2월 경향신문과 인터뷰하면서 "일본과는 현재와 미래 협력에 진전을 보고 이 에너지로 과거 문제 해결을 추동하는 선순환을 하자는 것"이라며 "여러 이슈 중 하나로 조세이 탄광 문제가 올라왔고 선순환 기류가 만들어졌다"고 말했다.

청와대는 14일 한·일 정상이 조세이 탄광에 수몰된 한국인 유해의 DNA 감정을 공동 추진하기로 합의한 배경에 대해 "다카이치 사나에 총리가 이 문제를 맨 먼저 언급했다"고 밝혔다.

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한·일 정상회담 앞두고 “조세이 탄광 수몰자, DNA 감정 착수”…일제강점기 조선인 136명 숨져

입력 2026.05.18 16:40

  • 김원진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 올해 1월14일 일본 나라현 대표 문화유적지인 호류지(법륭사)에서 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 올해 1월14일 일본 나라현 대표 문화유적지인 호류지(법륭사)에서 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

정부가 일본 조세이 탄광 수몰자 유해의 유전자(DNA) 감정에 착수할 계획이라고 18일 밝혔다.

외교부는 이날 “조세이 탄광 수몰자 유해의 DNA 감정과 신원 확인이 신속히 이루어질 수 있도록 일본 측과 지속적으로 협력해 나갈 예정”이라며 이같이 밝혔다.

일본 야마구치현의 조세이 탄광은 일제강점기에 조선인이 강제동원된 곳이다. 1942년 수몰 사고로 총 183명이 사망했다. 사망자에는 조선인 136명이 포함됐다. 일본 시민단체 ‘조세이 탄광 수몰 사고를 역사에 새기는 모임’은 지난해 8월 인골 4점을 발견한 데 이어 올해 2월 인골 1점을 추가 수습했다.

일본 정부는 그동안 조세이 탄광의 유해 수습과 진상 규명 등에 소극적인 태도를 보였다. 그러다 올해 1월 한·일 정상회담에서 조세이 탄광 유해의 DNA 감정을 추진하기로 합의하면서 유해 수습에 물꼬를 텄다. 이후 외교당국 간 실무협의를 거쳐 DNA 감정의 구체적인 절차와 방법을 두고 논의해왔다.

조세이 탄광 수몰자 유해 문제는 한·일 양국이 과거사 문제를 점진적으로 푸는 첫 쟁점으로 꼽은 상징성이 있다. 오는 19일부터 이틀간 진행되는 한·일 정상회담에서 조세이 탄광 수몰자 유해의 DNA 감정과 관련해 진전된 합의가 나올지 관심이 쏠린다.

청와대는 올해 1월 한·일 정상회담 직후 “다카이치 사나에 총리가 이 문제(조세이 탄광 수몰자 유해)를 맨 먼저 언급했다”고 밝혔다. 위성락 국가안보실장은 올해 2월 경향신문과 인터뷰하면서 “일본과는 현재와 미래 협력에 진전을 보고 이 에너지로 과거 문제 해결을 추동하는 선순환을 하자는 것”이라며 “여러 이슈 중 하나로 조세이 탄광 문제가 올라왔고 선순환 기류가 만들어졌다”고 말했다.

청와대 “조세이 탄광 문제, 다카이치가 먼저 언급…CPTPP 추진 의사 재확인”

청와대는 14일 한·일 정상이 조세이 탄광에 수몰된 한국인 유해의 DNA 감정을 공동 추진하기로 합의한 배경에 대해 “다카이치 사나에 총리가 이 문제를 맨 먼저 언급했다”고 밝혔다. 위성락 국가안보실장은 이날 오후 일본 오사카 프레스센터 브리핑에서 “이 문제는 단독 회담에서 다카이치 총리가 주요 현안 중 첫 번째로 제기한 이슈였다”며 이같이 말했다. ...

https://www.khan.co.kr/article/202601141348001

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행정안전부는 오는 7일 일본 야마구치현 우베시 조세이탄광 추모광장에서 열리는 ‘조세이탄광 수몰사고 84주년 희생자 현지 추도식’에 정부 대표단이 참석한다고 6일 밝혔다. 장동수 과거사관련업무지원단장 등 행안부 직원 5명으로 꾸려진 대표단은 이날 오전 10시30분 열리는 현지 추도식에 참석할 예정이다. 조세이탄광은 우베시에 있었던 해저 탄광으로, 해저에...

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