지휘 체계 붕괴됐나···폴란드군 “미군 배치 중단, 언론 보고 알았다”

미국이 폴란드에 순환 배치할 예정이던 미군 기갑여단 투입 계획을 돌연 중단한 가운데, 폴란드군 수뇌부가 관련 통보를 받고도 내부 공유에 실패했다는 의혹이 나왔다. 폴란드군 내부에서는 “언론 보도로 처음 상황을 알게 됐다”며 지휘 체계 붕괴를 비판하는 목소리가 나오고 있다.

미 정치전문매체 폴리티코는 17일(현지시간) 폴란드군 총참모장 측근 3명을 인용해, 미 국방부가 지난주 초 폴란드 배치 예정이던 미 육군 제2기갑여단전투단의 순환 배치를 중단한다는 방침을 비에스와프 쿠쿠와 총참모장에게 사전 통보했다고 보도했다. 쿠쿠와 총참모장은 폴란드 주둔 미군 운영을 총괄한다.

보도에 따르면 미국 측 메시지는 동맹국 간 군사 연락에 사용되는 기밀 통신망을 통해 전달됐다. 총참모장의 승인 없이는 관련 부서에 내용을 공유할 수 없는 것으로 전해졌다.

문제는 이 메시지가 쿠쿠와 총참모장의 기밀 이메일 계정에 묶인 채 열람과 전달이 지연됐다는 점이다. 결국 폴란드 국방부 수뇌부와 현장 지휘관 상당수는 미국 언론 보도를 통해 관련 사실을 처음 접한 것으로 알려졌다. 실제로 미국 언론들이 지난 14일 관련 내용을 보도한 뒤에야 폴란드군 내부 공지가 내려간 것으로 전해졌다.

폴란드군 관계자들은 폴리티코에 “총참모장이 수요일까지 참모진에게 내용을 알리지 않았다”며 “우리 모두 상관이 아니라 언론을 통해 상황을 알게 돼 분노하고 있다”고 말했다. 또 다른 관계자는 “감축 규모가 언론 보도만큼 크지 않을 수도 있지만, 우리 역시 관련 정보를 (언론 보도 후에야) 전달받았다”며 “직속 상관이 아닌 언론을 통해 모든 사실을 접했다는 점에 모두 격분하고 있다”고 전했다.

미국 측 통보는 “배치를 중단한다”는 수준의 짧은 메시지였으며, 구체적인 이유나 배경 설명은 포함되지 않은 것으로 알려졌다. 조엘 발데스 미 국방부 대변인 대행은 “이번 결정은 유럽 주둔 미군 핵심 지휘관들과 전체 지휘계통의 의견을 종합한 다층적 검토 과정을 거쳐 내려졌다”며 즉흥적인 결정이 아니었음을 강조했다.

이번 사건을 계기로 폴란드군 내부의 기밀 정보 전달 체계와 지휘 라인을 둘러싼 비판이 나온다. 전직 총참모장인 미에치스와프 치에니우흐는 “이 정도 사안은 단순 군사 문제가 아니라 정치·안보 현안인 만큼 즉시 국방장관에게 보고됐어야 했다”고 지적했다. 전직 장성 야로스와프 그로마진스키도 “총참모부의 정보 전달 시스템이 사실상 붕괴한 상태라는 점이 드러났다”고 비판했다.

전직 폴란드 국가안보 핵심기관 수장은 폴란드 일간 제치포스폴리타에 “전형적인 조직적 난장판”이라며 “기밀 보호 규정상 기관장에게 문서 열람 권한이 집중돼 있더라도, 출장이나 과중한 일정 상황에 대비한 백업 절차는 필수 아닌가. 그런 장치가 없다면 중요한 메시지가 몇 시간씩 방치될 수 있다”고 말했다.

총참모부는 이러한 의혹을 전면 부인하고 있다. 총참모부는 지난 16일(현지시간) SNS를 통해 “폴란드를 포함한 유럽 주둔 미군 순환 배치 중단에 관한 정보를 입수하고도 국방부에 전달하지 않았다는 사실을 강력히 부인한다”며 “이 같은 허위 주장은 여론을 오도할 뿐만 아니라 폴란드와 미국 간의 신뢰와 동맹 관계를 훼손한다”고 반박했다. 총참모부 대변인 마렉 피에트르자크 대령도 “미군 순환 배치 중단에 관한 정보는 총참모부에 접수되지 않았다”고 밝혔다.