이흥구 대법관 후임 인선 시작…두 달 넘긴 ‘대법관 공석 사태’ 풀릴까

대법원이 오는 9월 퇴임하는 이흥구 대법관의 후임자 선정 절차에 착수했다. 지난 3월 퇴임한 노태악 전 대법관의 후임 제청을 두고 청와대와 사법부의 대치가 길어지는 상황에서 또 다른 대법관 후보자 인선이 시작된 것이다. 대법원이 대법관 후보 두명을 동시에 제청하는 방식으로 돌파구를 찾을지 주목된다.

대법원은 오는 22일부터 다음달 2일까지 이흥구 대법관 후임 제청 대상자를 법원 내·외부에서 천거(추천)받겠다고 18일 밝혔다. 이 대법관은 2020년 권순일 전 대법관 후임으로 임기를 시작했으며, 김명수 전 대법원장이 제청해 문재인 전 대통령이 임명했다.

대법관 후보로 추천되려면 20년 이상의 판사·검사·변호사 등 법조 경력이 필요하고, 만 45세 이상이어야 한다. 추천 기간이 끝나면 대법원은 이르면 6월 중 심사에 동의한 당사자를 추려 학력, 주요 경력, 재산, 병역 등을 공개하고 의견 수렴 및 검증을 시작한다. 이후 대법관후보추천위원회가 3명 이상 후보자를 대법원장에게 추천하면, 대법원장이 최종 후보 1명을 대통령에게 임명 제청한다.

대법원은 지난 3월3일 퇴임한 노태악 대법관 후임을 임명하지 못해 ‘대법관 13명 체제’가 두 달 넘게 지속돼 왔다. 대법관추천위가 지난 1월 조 대법원장에게 후보 4명을 추천했는데, 조 대법원장이 노 전 대법관 퇴임 이후에도 최종 후보를 제청하지 않았기 때문이다.

통상 대법원장은 추천받은 이들 중 청와대와 협의를 거쳐 최종 후보를 정하고, 최종 임명은 대통령이 한다. 이에 법원 안팎에서는 청와대와 사법부가 최종 후보를 놓고 의견차를 좁히지 못하고 있다는 관측이 나왔다. 청와대 쪽에서는 여성이고 진보 성향인 김민기 고법판사를 원했지만, 대법원은 이에 반대한 것으로 알려졌다.

이를 두고 법원 안팎에서 비판이 이어졌다. 법원 내부에서는 “조 대법원장이 ‘사법개혁 3법’ 시행에 제대로 대처하지 못한 데 이어 대법관 후보 제청에서도 협상에 실패했다”는 불만이 나왔다. 법원이 청와대가 원하는 후보를 최종 제청하면 사법부가 물러서는 모양새가 되고, 다른 후보 제청을 강행할 경우 정부와 계속 대립각을 세우게 되는 ‘딜레마’에 빠졌다고 보는 시각도 많았다.

이 대법관 후임 인선까지 교착 상태에 빠지면 재판 업무에도 차질이 불가피하다. 노 전 대법관 후임 제청이 늦어지면서 대법관 1명이 줄었지만, 아직 재판 업무에는 차질이 없었다. 박영재 대법관이 지난 2월 ‘사법개혁 3법’ 추진에 반발해 법원행정처장에서 사퇴하고 재판 업무에 복귀하면서 노 전 대법관의 자리가 일단 채워졌기 때문이다.

일각에서는 향후 대법원이 각각 이 대법관과 노 전 대법관의 후임 후보 두 명을 동시에 제청해 청와대와 다시 의견 조율에 나설 것이라는 전망이 나온다.