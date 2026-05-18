‘핫플’ 성수동에 스튜디오 연 메르세데스-벤츠…‘테슬라 독주’ 넘을까

메르세데스-벤츠가 전 세계에서 5번째로 서울 성수동에 브랜드 스튜디오를 열고 한국 시장 공략을 위한 정면 승부에 나섰다. 자동차 탄생 140주년을 맞아 과거 유산과 미래 비전을 동시에 선보이며 ‘럭셔리 리더’의 위상을 공고히 하겠다는 전략이다. 하지만 업계에서는 단순히 브랜드 가치 전파를 넘어, 최근 테슬라 등 신흥 강자에게 위협받는 국내 수입차 시장의 점유율을 지키기 위한 고심이 읽힌다는 분석이 나온다.

메르세데스-벤츠 코리아는 18일 서울 성수동 ‘메르세데스-벤츠 스튜디오 서울’에서 기자간담회를 열고 스튜디오를 공개했다. 벤츠의 독일 만하임 공장에서 영감을 받아 만든 외관이 인상적인 이 공간은 140년의 자동차 역사를 담은 디지털 아카이브와 미래 지능형 모델인 ‘디 올-뉴 CLA’ 등을 전시하며 고객과의 접점을 확대하기 위해 마련했다고 한다.

마티아스 바이틀 대표이사는 한국 시장의 중요성을 강조했다. 그는 “브랜드 정체성과 한국의 문화를 연결하고자 140년 혁신의 정신을 체험하는 공간을 구현했다”며 “코펜하겐과 스톡홀롬, 도쿄, 프라하 이후 다섯번째로 스튜디오를 마련한 것은 한국이 벤츠에 있어서 세계적으로 중요한 시장이라는 것을 보여준다”고 말했다.

그러나 벤츠가 마주한 현실은 녹록지 않다. 지난달 국내 수입차 시장에서 테슬라가 1만3190대를 판매하며 38.8%의 점유율을 기록하는 동안, 벤츠의 점유율은 14.1% 수준으로 내려앉았다. 아우디 등 다른 독일 브랜드를 합쳐도 독일차 전체 점유율이 40%선을 위협받는 상황이다. 벤츠가 이번에 선보인 ‘더 뉴 S-클래스’ 부분변경 모델의 가격이 1억5400만원부터 최고 4억700만원에 달한다는 점을 고려하면, 대중적인 가격 경쟁력을 앞세운 테슬라의 공세에 대응하기 위해 벤츠가 선택한 카드는 결국 ‘초럭셔리 강화’로 풀이된다.

벤츠의 전략 수정은 차량 내부에서도 보인다. 그동안 터치 위주의 인터페이스를 강조해왔으나, 안전과 직관적인 조작을 요구하는 고객 요구에 맞춰 스티어링 휠 등에 물리 버튼을 다시 도입하는 모습을 보이고 있다. 이는 디지털 럭셔리에만 치중하다 안전 규제와 실용성을 놓쳤다는 비판을 수용한 결과로 보인다.

벤츠는 이날 자체 운영체제인 ‘MB.OS’를 시연하며 소프트웨어 경쟁력을 보여주기도 했다. 다만 이미 시장을 선점한 전기차 전문 브랜드들과의 기술 격차를 얼마나 빨리 좁힐지가 관건이 될 것으로 보인다.

2024년 인천 청라 아파트 벤츠 전기차 화재 사고와 브랜드 신뢰 하락 문제도 여전히 숙제로 남아있다. 바이틀 대표이사는 이날 기자들의 관련 질문을 받고 “벤츠 차량과 관련한 사고로 불편을 겪은 모든 분께 깊은 사과를 드린다”며 재차 고개를 숙였다. 이어 “조사 결과가 명확해지는 대로 합당한 책임을 지겠다는 기존 입장에는 변함이 없다”면서도 “고객 안전을 최우선으로 배터리 관리 시스템(BMS) 업데이트와 무상 점검 등 선제적 조치에 전력을 다하고 있다”고 덧붙였다.

유통 및 서비스 측면에서도 변화의 바람이 거세다. 벤츠는 전국 어디서나 동일한 가격과 혜택을 제공하는 ‘리테일 오브 더 퓨처(RoF)’를 본격 도입해 가격 투명성을 높였다고 밝혔다. 여기에 구매 금액에 따라 5단계로 등급을 나눈 ‘메르세데스-벤츠 서클’ 멤버십을 론칭해 충성 고객을 묶어두는 락인(Lock-in) 효과를 노린다.

벤츠 코리아는 올해 총 11종의 차량을 출시하며 전동화 전환에 박차를 가할 계획이다. 하지만 수입차 1위를 탈환하기 위해서는 화려한 마케팅 공간을 넘어, 배터리 안전성에 대한 투명한 정보 공개와 판매 실적에 걸맞은 국내 AS 인프라 확충 등 실질적인 투자가 함께 있어야 할 것으로 보인다. 140년의 유산을 가진 벤츠의 성수동 상륙작전이 국내 소비자들의 마음을 다시 돌릴 수 있을지 주목된다.