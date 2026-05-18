빛바랜 학적부엔 “5·18로 인한 사망”···이재명 대통령이 언급한 ‘양창근’ 열사는?

고교 1학년때 사망, 6월24일 ‘제적’ 처분 시신 뒤바뀌어 매장…“유공자 직권 등록”

이재명 대통령은 18일 5·18민주화운동 46주년 기념식에서 희생자들에 대한 ‘5·18민주유공자 직권 등록 제도’를 마련하겠다고 밝혔다. 그러면서 고 양창근 열사 사례를 들었다.

양 열사는 5·18민주화운동 당시 광주 숭의실업고 1학년이었다. 1980년 5월19일 휴교조치가 내려지자 친구들과 시위대에 합류했으며 이틀 후인 5월21일 오후 남구 송암동 남선연탄 앞에서 계엄군 총탄에 사망했다.

양 열사는 사망 이후 시신이 뒤바뀐 데다 다니던 학교도 잘못 알려졌다. 사망 이후 교명이 비슷했던 ‘숭일고’에 재학 중 사망한 것으로 알려져 있었다.

경향신문은 2016년 숭의실업고 학적부에서 양 열사 이름을 확인했다. 1980년 숭의실업고 화공과 1학년1반 32번이었던 열사는 그해 6월24일 학교에서 제적됐다. 학적부에 첨부된 ‘제적사유서’에는 “광주사태로 인한 사망”이라고 명시돼 있다. 1964년생인 양 열사 나이는 당시 16세였다.

양 열사는 40여 년 동안 다른 사람과 시신이 바뀌어 매장돼 있기도 했다. 국립 5·18민주묘지에 양 열사로 매장된 유해는 2021년에서야 5·18진상조사위 유전자 분석 결과 5·18행방불명자로 신고된 김광복으로 확인됐다.

양 열사는 국립5·18민주묘지 ‘무명열사 묘역’에 안장돼 있었다. 5·18진상조사위가 양 열사 형의 DNA를 채취해 분석한 결과 이 묘역에 안장된 사람이 양창근 열사로 최종 확인됐다.

꽃다운 나이에 사망한 양 열사는 5·18유공자법에 따라 5·18관련자(사망)로 인정받았다. 하지만 국가유공자로는 등록되지 못했다. 관련 법은 5·18관련자가 민주유공자가 되려면 별도 신청을 해야 하는데, 등록 신청은 직계존비속만 할 수 있도록 했다. 양 열사 부모는 모두 사망해 직계존비속이 없다.

이 대통령은 이날 “국립 5·18민주묘지에는 계엄군의 총탄에 쓰러진 고 양창근 열사가 잠들어 계셨다. 짓밟힌 조국의 정의에 누구보다 아파했을 그 오월의 소년은 등록신청을 대신할 직계가족이 없다는 이유로 아직 5·18민주유공자로 온전히 인정받지 못하고 있다”고 말했다.

이어 “정부가 국가폭력 희생자 한 분 한 분의 가족이 될 것”이라면서 “불굴의 투지로 민주주의와 조국을 지켜낸 분들이 단 한 명도 외롭게 남겨지지 않도록 국가가 끝까지 책임을 다하겠다”고 밝혔다.

차종수 전 5·18유족회 이사는 “5·18 당시 사망자의 상당수는 젊은 나이에 세상을 떠나 직계 가족을 남기지 못했다”며 “대통령 약속을 계기로 방계 유가족에 대한 처우가 개선됐으면 한다”고 말했다.