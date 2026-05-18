빠르게 오르는 한·미·일 국고채 금리···대출금리 상승·주가 하락 대비해야

한국의 국고채 금리가 2023년 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 이달 들어 일본, 미국 등 세계 주요국 채권 시장에서 장기 국고채 금리가 빠르게 오르고 있다. 중동 전쟁 장기화로 인한 인플레이션과 미국·일본의 재정적자에 대한 우려가 반영됐다는 것이 중론이다. 상승세가 계속되면 대출금리 상승과 코스피 지수 하락 등 충격에 대비해야 한다는 지적이 나온다.

18일 서울 채권시장에서 10년 만기 국고채 금리는 연 4.239%, 3년 만기 국고채 금리는 연 3.757%를 기록했다. 둘 다 2023년 11월 이후 가장 높은 수준이다. 지난해 말 10년물이 연 3.3%대, 3년물이 연 2.9%대였으나 이달 들어 빠르게 상승하고 있다.

일본과 미국도 국고채 금리 상승세가 가파르다. 일본의 10년물 국채 금리는 이날 연 2.73%로 마감했다. 지난 14일 종가 기준 2.6%를 뚫은 지 4일 만에 2.7%를 넘어섰다. 장중 한 때 2.8%를 터치하기도 했다. 1996년 10월 이후 약 30년 만에 가장 높은 수준이다.

미국 10년물 국채 금리는 이날 연 4.6%를 넘어 1년 만에 최고치 기록을 이어갔다. 미국 30년물 국채 금리는 지난주 2007년 이후 처음으로 연 5%를 넘겼다.

원인은 중동전쟁 장기화다. 유가 급등과 호르무즈 해협 봉쇄로 인해 미국을 비롯한 각국에서 4월 물가 상승률이 예상치를 크게 뛰어넘었고, 각국 중앙은행들이 금리 인하에서 금리 인상으로 기조를 전환하자 채권 시장에 금리가 선반영됐다.

미국은 전쟁 비용, 일본은 추가경정예산안 편성으로 재정적자 우려가 커진 탓도 있다. 한국의 경우 재정적자 우려는 작지만, 한국과 가장 밀접한 미국과 일본의 국고채 금리 상승에 직격탄을 맞았다.

국고채 금리가 상승하면 기업이 투자금을 조달하는 데 드는 비용이 높아지고, 가계대출 금리의 기준이 되는 은행채 금리도 올라간다. 최근 변동금리형 주택담보대출 비중이 높아지는 상황에서 이른바 ‘영끌족’의 원리금 상환 부담이 커질 수 있다.

증시 하락 압력도 커질 수 있다. 시장에서는 지난 15일과 이날 장 초반 빠르게 유가증권시장을 빠져 나간 외국인들 상당수가 국고채 금리 상승의 영향을 받았다고 보고 있다. 오건영 신한 프리미어 패스파인더 단장은 “일정 레벨 이상 급등한 채권 금리를 시장이 두려워하게 되면, 주식 시장에 영향을 줄 수 있다”고 밝혔다.

이민환 인하대 파이낸스경영학과 교수는 “금리 상승에 따른 위험이 커지는만큼 가계에서 빚을 내서 하는 투자를 줄이는 등의 대비가 필요하다”고 말했다.