서울이 만든 서비스 전국으로… 지역공급사용표가 보여준 ‘수도권 집중화’

한국 경제는 전국 생산의 절반 가까이가 수도권에서 나오고, 재화와 서비스 및 지역간 이출입도 수도권이 전국의 40% 이상을 차지하는 것으로 나타났다. 수도권의 경제력 집중이 두드러진 셈이다. 특히 서울이 서비스를 전국으로 공급하고, 경기·충남이 제조업 공급망을 형성한다고 분석됐다.

국가데이터처는 18일 발표한 ‘2023년 지역공급사용표’를 보면, 2023년 지역 내 생산 산출액 5646조6000억원의 48.6%를 수도권이 차지했다. 이어 부산·울산·경남 등 동남권(16.4%), 대전·세종·충북·충남 등 중부권(14.0%) 순이었다.

시도별로는 경기(24.6%), 서울(18.9%), 충남(7.3%) 등이 높았다.

데이터가 처음 발표한 지역공급사용표는 지역에서 생산된 재화와 서비스의 공급과 수요 경로를 보여준다. 기존엔 지역별 생산 규모 정도만 확인할 수 있었다면, 공급사용표를 통해 각 지역의 주된 생산물과 생산·소비 및 이동경로까지 알 수 있다.

수도권에 경제력이 집중됐지만, 생산물은 같은 수도권 안에서 움직이는 경향이 강했다. 수도권 등 같은 권역에서 생산물을 들여오는(이입) 비중은 서울이 50.5%, 경기가 47.6%로 20~30%에 그친 지방 도시에 비해 높게 나타났다. 지방에선 생산물을 외부 지역인 수도권에 보낸다면, 서울·경기·인천은 생산물을 외부로 보내기보단 서로 주거니 받거니 한다는 뜻이다.

임경은 경제통계기획과장은 “서비스업 중심의 서울과 제조업 중심의 경기기 긴밀하게 연계된 상호보완적 산업구조를 형성하고 있는 부분”이라고 설명했다.

권역으로는 서비스업 중심의 서울과 제조업 중심의 울산, 충청(충남·충북)이 두드러졌다.

지역의 흑자 여부를 판단할 수 있는 순유출 규모는 17개 시도 기준으로 서울이 144조2000억원으로 가장 컸다. 순유출 규모가 크다는 것은 다른 국가나 지역에서 제품·서비스를 사오는 것보단 파는 금액이 더 많았다는 뜻이다. 즉, 서울 지역은 외부에서 사오는 제품·서비스보다 외부로 파는 게 더 많다는 의미이다. 이어 울산(38조3000억원), 충남(9조8000억원), 충북(8조6000억원) 등이 순유출 지역으로 나타났다.

경기(-28조2000억원), 경북(-22조7000억원) 등 나머지 13개 시도는 순유입 지역이었다. 이들 지역은 다른 지역에서 생산된 제품이나 서비스를 많이 사들였음을 뜻한다.

특히 서울이 흑자 규모가 가장 컸던 것은 ‘서비스공급자’로서 영향력이 워낙 크기 때문으로 분석된다. 금융 등에 특화된 서울은 생산액의 87.7%가 서비스업일 정도로 비중이 높다. 타 지역에서 여의도에 있는 증권사의 MTS(모바일트레이딩서비스)를 이용해도 서울의 서비스 생산의 몫에 포함된다. 국내 전체 서비스 이동(이출)의 약 43%를 서울이 차지할 정도다.

울산의 경우 국내에선 흑자 규모가 적지만 자동차 수출 등을 중심으로 해외에서 올리는 흑자 규모가 컸다. 임 과장은 “서울은 우리나라 안에서 경제를 순환시키는 역할을 하고 있다면 울산은 우리나라의 수출입을 담당하는 부분으로 해석할 수 있다”고 말했다.

충남·충북의 경우 제조업 비중이 60%대로 높고 반도체, 철강 등 주요 산업의 핵심 공급망 역할을 담당하면서 교역규모가 컸던 것으로 풀이된다.