국세청, 체납관리단 9500명 채용…130조 체납 실태 파악 나선다

국세청이 국가 체납 실태 확인과 고용 취약계층 일자리 제공을 위해 올해 기간제 근로자 9500명을 추가 채용한다.

국세청은 18일 국세 체납관리단 2500명과 국세외수입 체납관리단 3000명 등 총 5500명 채용을 공고했다. 국세청은 7월 국세외수입 체납관리단 4000명 채용을 추가 공고해 9월까지 총 9500명을 채용할 계획이다. 지난 3월 뽑은 국세 체납관리단 500명까지 포함하면 총 1만명을 채용하는 셈이다.

국세청은 급여를 기존 최저임금(시급 1만320원)의 120%인 전국평균 생활임금(1만2250원) 수준으로 상향한다. 정액급식비도 매월 12만원에서 16만원으로 높인다. 여기에 4대 보험가입, 주휴수당, 연차수당(유급휴가) 등 기본적인 근로조건도 보장한다.

체납관리단은 국세외수입 체납자 384만명(체납액 16조원)과 국세 체납자 133만명(체납액 114조원)의 실태를 확인하는 역할을 한다.

개별 체납자의 사정을 고려한 ‘맞춤형 체납관리’도 한다. 생계 곤란형 체납자에게는 국세체납액 납부의무 소멸 제도를 안내하고 복지 연계 방안을 제시한다. 일시적으로 자금이 부족해 체납한 이들에게는 분할 납부 등 경제적 여유를 제공해 재기할 기회를 마련한다.

다만 실태 확인 후 고의적으로 납부를 기피하는 체납자는 국세청 체납 전담 공무원이 추적조사를 해 엄정하게 대응한다.

체납관리단 기간제 근로자의 역할은 체납 사실 고지와 생활실태 확인 등 단순 사실확인에 한정된다. 압수·수색 등 징수활동은 하지 않는다. 지난 3월 출범한 국세 체납관리단 500명은 체납 안내 외에도 복지 연계, 납부의무 소멸 제도 안내, 분납 상담 등을 병행해왔다고 국세청은 설명했다.

김휘영 국세외수입통합징수준비단장은 “체납자에 대한 엄정한 대응으로 조세 정의를 바로 세우고 재정 건전성을 강화할 수 있을 것”이라며 “대규모 공공 일자리 제공으로 지역 경제에 활력을 불어넣고, 구직을 단념한 청년들에게도 사회적 자립의 기회가 될 것”이라고 말했다.