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본문 요약

인천 강화군 장애인 거주시설 '색동원'에서 발생한 성폭력 사건 피해자들의 진술에는 신빙성이 있다고 진술분석 전문가가 법정에서 증언했다.

김씨 측은 피해자들의 진술을 그대로 믿기 어렵다고 주장했다.

김씨의 변호인은 피해자가 영상 진술에서 '제가 잘하고 있나요?'라는 말을 반복한다는 점을 언급하면서 수사관들이 허위진술을 유도한 게 아니냐고 물었다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘색동원 사건’ 진술분석 전문가 “피해자들, 실제 경험 진술한 것으로 판단”

입력 2026.05.18 18:38

  • 최혜린 기자

  • 기사를 재생 중이에요

인천 강화군에 있는 중증장애인 거주 시설 ‘색동원’에서 여성 장애인들 성폭행 혐의를 받는 시설 원장 김모씨가 지난 2월19일 영장실질심사를 마치고 서초동 서울중앙지법을 나오고 있다. 이준헌 기자

인천 강화군에 있는 중증장애인 거주 시설 ‘색동원’에서 여성 장애인들 성폭행 혐의를 받는 시설 원장 김모씨가 지난 2월19일 영장실질심사를 마치고 서초동 서울중앙지법을 나오고 있다. 이준헌 기자

인천 강화군 장애인 거주시설 ‘색동원’에서 발생한 성폭력 사건 피해자들의 진술에는 신빙성이 있다고 진술분석 전문가가 법정에서 증언했다.

서울중앙지법 형사합의29부(재판장 엄기표)는 18일 색동원 시설장 김모씨의 성폭력처벌법 위반(강간 등 상해·장애인피보호자 강간 등), 장애인복지법 위반 등 혐의 사건 2차 공판을 열었다. 김씨는 시설 입소자 3명을 성폭행하고, 이를 거부하는 피해자의 머리에 유리컵을 던져 상해를 가한 혐의 등으로 구속 기소됐다. 김씨는 입소자 1명을 드럼스틱으로 여러 차례 폭행한 혐의도 받는다.

이날 법정에는 피해자 3명의 수사기관 진술 타당성 등에 관한 보고서를 작성했던 진술분석전문가 A씨가 증인으로 나왔다. A씨는 “피혐의자가 한 사람으로 특정됐고, 범행 방법이나 범행이 벌어진 공간 등 공통점이 있었다”며 “진술을 허위로 꾸며냈을 가능성은 상당히 낮아보인다”고 말했다. A씨는 또 “피해자들이 표현 능력의 한계 등으로 일부 진술을 번복했지만, 실제 피해를 경험한 일을 진술했다고 보는 게 타당하다”고 했다. 그는 피해자들이 자신의 피해 사실을 설명할 때는 비교적 일관적이고 구체적으로 진술했다고 설명했다.

김씨 측은 피해자들의 진술을 그대로 믿기 어렵다고 주장했다. 김씨의 변호인은 피해자가 영상 진술에서 ‘제가 잘하고 있나요?’라는 말을 반복한다는 점을 언급하면서 수사관들이 허위진술을 유도한 게 아니냐고 물었다. 이에 A씨는 “그런 말을 반복하는 건 피해자 개인 (화법) 특성이고, 누구의 코칭을 받아서 그런 말을 했다고 단정하기는 어렵다고 판단했다”며 “피해자에게 진술을 재확인하는 차원에서 여러 차례 질문했을 뿐 유도신문은 없었다”고 했다.

재판부는 이날 법정에서 피해자 3명의 영상진술 녹화물을 재생했다. 지난 15일에는 색동원을 방문해 현장 검증도 진행했다. 재판부는 오는 8월쯤 김씨에 대한 1심 판결을 선고할 계획이다.

피해자 진술확보 어려운 ‘색동원’ 사건…‘도가니’ 땐 트라우마 진단해 [플랫]

인천 강화군 장애인 거주시설 ‘색동원’ 성폭력 사건을 수사하는 경찰이 피해 진술을 받는 데 어려움을 겪고 있다. 피해자 측 법률대리인단 역시 피해를 입증하는 일이 쉽지 않아 보인다. 피해자 대부분이 중증장애인이라 의사소통이 원활하지 않기 때문이다. 대학 연구팀이 지난해 작성한 피해자 심층조사 보고서가 도움이 될 수 있지만 강화군청은 개인정보 보호 등을...

https://www.khan.co.kr/article/202602051717001

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