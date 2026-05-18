이란, HMM 나무호 공격 주체 “우리도 의문···가짜 깃발 가능성 배제 못 해”

이란 외무부는 호르무즈 해협 부근에서 발생한 한국 선박 HMM 나무호 피격 사건과 관련해 공격 주체에 대해 한국 측과 같은 의문을 갖고 있으며 현재 조사 중이라고 18일(현지시간) 밝혔다.

이란 매체들에 따르면 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 아바스 아라그치 이란 외무장관이 전날 조현 한국 외교부 장관과 통화했다면서 이같이 말했다.

바가이 대변인은 “한국과 우호적인 양자 관계를 유지하고 있다”며 “한국은 (호르무즈 해협) 항행 안전에 대해 특별한 우려가 있어 지속적으로 서로 협력해 왔다”고 설명했다.

그러면서 “(HMM 나무호) 사건과 관련해 역내 어떤 행위자가 이번 일을 저질렀는지 우리도 의문”이라며 “(공격 주체에 대한) 문제는 사건 발생 초기부터 제기됐고 우리 역시 이 지역에서 발생하는 다른 모든 사건과 마찬가지로 이번 사건을 조사하고 있다”고 밝혔다.

또 “역내 일부 세력이 지역의 불안정을 고조하기 위해 어떤 조치도 서슴지 않는다”면서 “가짜 깃발 작전의 가능성을 과소평가해선 안 되고 이는 과거에도 여러 번 있었다”고 주장했다.

가짜 깃발 작전은 공격이나 테러를 감행한 주체가 자신의 신분을 숨기고 교묘하게 적대국이나 제삼자의 소행처럼 꾸며 전쟁의 명분을 조작하거나 상대를 고립시키는 위장 전술이다. 바가이 대변인이 특정 국가를 언급하지 않았으나 이란 측은 통상 이 같은 작전의 배후로 이스라엘을 지목해왔다.

앞서 이란 외무부는 아라그치 장관이 17일 조 장관과 통화하는 과정에서 최근 중동 지역 불안정의 책임이 미국과 이스라엘에 있다고 주장했다고 밝힌 바 있다.