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롯데렌탈 매각 결국 ‘불발’···“연내 마무리 재추진”

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본문 요약

롯데그룹과 사모펀드 운용사인 어피니티에쿼티파트너스가 롯데렌탈 지분 매각 논의를 중단한다.

롯데그룹은 18일 "공정거래위원회로부터 심사결과를 수령한 이후 어피니티와 지속적으로 협의해 왔으나, 거래 관련 제반 사항에 대해 양사 간 최종 합의에 이르지 못해 더 이상 거래 추진이 어렵다고 판단했다"고 밝혔다.

앞서 어피니티는 2024년 8월 업계 2위 업체인 SK렌터카를 인수한 데 이어 지난해 3월 롯데그룹이 보유한 롯데렌탈 지분 56.2%를 총 1조5728억원에 취득하는 계약을 체결하고 공정위에 기업 결합 심사를 신고했다.

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롯데렌탈 매각 결국 ‘불발’···“연내 마무리 재추진”

입력 2026.05.18 19:02

  • 정대연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

SK렌터카 - 롯데렌탈 기업결합 심사 결과 요약. 공정위 제공.

SK렌터카 - 롯데렌탈 기업결합 심사 결과 요약. 공정위 제공.

롯데그룹과 사모펀드(PEF) 운용사인 어피니티에쿼티파트너스가 롯데렌탈 지분 매각 논의를 중단한다.

롯데그룹은 18일 “공정거래위원회로부터 심사결과를 수령한 이후 어피니티와 지속적으로 협의해 왔으나, 거래 관련 제반 사항에 대해 양사 간 최종 합의에 이르지 못해 더 이상 거래 추진이 어렵다고 판단했다”고 밝혔다.

앞서 어피니티는 2024년 8월 업계 2위 업체인 SK렌터카를 인수한 데 이어 지난해 3월 롯데그룹이 보유한 롯데렌탈 지분 56.2%를 총 1조5728억원에 취득하는 계약을 체결하고 공정위에 기업 결합 심사를 신고했다. 그러나 공정위는 올해 1월 기업 결합을 불허했다. 공정위는 결합이 승인될 경우 시장 경쟁이 제한돼 렌터카 요금 인상이 불가피하다고 판단했다.

롯데렌탈은 국내 렌터카 점유율 1위 업체다. 지난해 매출은 2조 9188억원으로 전년 대비 4.5% 성장했고, 당기순이익은 1267억원으로 전년 대비 23.4% 증가했다.

롯데그룹은 지배구조 재편을 위해 롯데렌탈 등 비핵심 자산을 정리 중이다. 롯데그룹은 “롯데렌탈이 견고한 실적과 우수한 성장성을 바탕으로 시장에서 높은 관심을 받고 있는 만큼 다양한 잠재 투자자들과 지분 매각 협의를 진행할 계획”이라며 “시장 상황과 회사 중장기 성장 전략 등을 종합적으로 고려해 연내 마무리를 목표로 매각을 추진해 나갈 예정”이라고 밝혔다.

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