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자식 농사 잘 지은 부부의 ‘날로 회춘하는 집’

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본문 요약

평생 농사만 지어온 노부부가 팔순을 앞두고 경북 예천의 한 마을에 집을 지었다.

19일 EBS 1TV에서 방영되는 <건축탐구 집>에서는 마치 리조트 같은 부부의 저택에 들어가본다.

평범한 시골 분위기와 동떨어졌다고 느껴질 만큼 고급스러운 부부의 집은 "죽기 전에 좋은 집에 살아보고 싶다"는 아내 성자씨의 부탁으로 지어졌다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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자식 농사 잘 지은 부부의 ‘날로 회춘하는 집’

입력 2026.05.18 20:00

수정 2026.05.18 20:05

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  • 서현희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

EBS1 ‘건축탐구 집’

평생 농사만 지어온 노부부가 팔순을 앞두고 경북 예천의 한 마을에 집을 지었다. 40년간 부모님을 모시고 자식들을 키운 헌 집을 뒤로하고, 부부의 일터인 배밭 옆에 새 터를 잡았다. 19일 EBS 1TV에서 방영되는 <건축탐구 집>에서는 마치 리조트 같은 부부의 저택에 들어가본다.

평범한 시골 분위기와 동떨어졌다고 느껴질 만큼 고급스러운 부부의 집은 “죽기 전에 좋은 집에 살아보고 싶다”는 아내 성자씨의 부탁으로 지어졌다. 남편 진윤씨는 예산 걱정에 헌 집을 리모델링하자고 제안했지만, 아내의 고집을 꺾을 수 없었다. 결국 어머니의 소원을 이뤄드리겠다는 네 남매가 합세해 고급주택을 짓기로 했다.

집에 들어간 철근만 28t에 시멘트벽 두께는 1.5m로, 100년이 지나도 무너지지 않을 만큼 단단하게 지어졌다. 거실 통창은 채광도 단열도 놓치지 않았다. 가구도 딸들이 마음을 모아 가장 좋은 것으로 골라 넣어 온 가족의 정성이 가득 찬 집이다. 누군가는 ‘나이 들어 좋은 집이 뭐냐’지만 부부는 이 집에서 나날이 회춘하는 기분이 든다고 한다. 오후 9시55분 방송.

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