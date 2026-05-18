삼성전자 노사 사후조정 첫날 종료 “접점 찾는 중”

삼성전자 노사가 정부 중재로 성과급 갈등을 둘러싼 협상에 다시 나섰으나 뚜렷한 성과 없이 첫날 회의를 마쳤다. 다만 중앙노동위원회 측은 “접점을 찾아가는 중” “(회의가) 원활히 진행됐다”며 일부 달라진 분위기를 시사했다.

총파업 예고일을 사흘 앞두고 열린 이번 회의는 사실상 파업 돌입 여부를 가를 마지막 담판 성격을 띤다. 이번에도 양측이 접점을 찾지 못하면 파업 수순을 밟게 될 가능성이 높다. 노사는 19일 협상을 다시 이어가기로 했다. 이재명 대통령은 “기업만큼 노동도 존중돼야 하고, 노동권만큼 기업경영권도 존중돼야 한다”며 노조에 대한 압박 수위를 높였다. 법원 역시 삼성전자의 위법쟁의행위 금지 가처분 신청을 일부 인용했다.

삼성전자 노사는 18일 오전부터 정부세종청사 중앙노동위원회에서 사후조정 회의를 재개했다. 중노위는 19일까지 회의를 이어가기로 했다. 단독 조정위원으로 회의를 주재한 박수근 중앙노동위원장은 “노조가 파업하지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

최승호 삼성그룹 초기업노조 삼성전자지부(초기업노조) 위원장은 “2차 사후조정도 성실히 임하겠다”고 말했다. 사측 대표교섭위원으로는 여명구 반도체(DS) 부문 피플팀장이 참석했고, 1차 사후조정에 사측 대표로 참석했다 노조 요구로 교체된 김형로 부사장도 배석했다.

중노위 관계자는 이날 회의가 끝난 직후 “노사가 적극적으로 임해 줬다. 여태까지 여러 안들이 많이 나와 있으니까 변화된 안이 있는지 이야기를 들었다”고 말했다. 협상 과정에 대해선 비공개라고 선을 그었다.

노조는 ‘연봉의 50%’로 설정된 성과급 상한 폐지와 영업이익 15%를 성과급 재원으로 마련하는 성과급 기준을 명문화할 것을 요구하고 있다. 사측은 업계 1위 달성 시 특별 포상으로 경쟁사를 뛰어넘는 최고 수준의 보상을 하겠다면서도 성과급 상한 폐지를 제도화하는 것은 받아들일 수 없다는 입장이다.

이 대통령은 이날 엑스에 올린 글에서 “자유민주적 기본질서와 자본주의적 시장 경제질서를 채택한 대한민국에서는 기업만큼 노동도 존중돼야 하고, 노동권만큼 기업경영권도 존중돼야 한다”고 밝혔다. 이 대통령의 메시지는 기본적으로 노동권과 경영권이 동등한 권리라는 점을 전제한 것이지만, 긴급조정권 발동 등 정부의 대응 가능성을 시사하는 것으로도 풀이된다.

법원도 파업에 일부 제동을 걸었다. 수원지법 민사 31부(재판장 신우정)는 삼성전자가 초기업노동조합 삼성전자지부(초기업노조), 전국삼성전자노동조합 등 2개 노조를 상대로 신청한 가처분 신청 중 일부를 인용했다. 법원은 쟁의행위를 인정하되 안전보호시설 및 시설 손상 방지, 제품 변질 방지를 위한 인력 투입을 평상시 수준으로 유지해야 한다는 취지의 판단을 내렸다.