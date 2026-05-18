라이, 잉글랜드 선수로 107년 만에 PGA 챔피언십 우승

최종일 17번 홀 21ｍ 퍼트 성공 존 람 등 따돌리고 상금 55억원

잉글랜드 에런 라이(31)가 시즌 두 번째 남자 골프 메이저 대회인 PGA 챔피언십(총상금 2050만달러)에서 ‘깜짝 우승’했다. 잉글랜드 선수가 이 대회에서 우승한 것은 107년 만이다.



라이는 18일 미국 펜실베이니아주 뉴타운 스퀘어의 애러니밍크 골프클럽(파70)에서 열린 대회 최종 라운드에 이글 1개, 버디 6개, 보기 3개로 5언더파 65타를 쳤다. 최종 합계 9언더파 271타를 기록한 라이는 LIV 골프의 간판 선수인 존 람(스페인)과 전날 선두였던 앨릭스 스몰리(미국)를 3타 차로 여유 있게 따돌리고 우승 상금 369만달러(약 55억원)를 차지했다.



라이는 두 타 차 선두로 출발한 스몰리가 전반에 2타를 잃고 주춤한 사이 13번 홀(파4)까지 3타를 줄여 단독 선두로 치고나섰다. 이후 16번 홀(파4)과 17번 홀(파3)에서 연속 버디를 잡아 경쟁자들을 멀리 떼놨다. 특히 17번 홀에서는 21ｍ 거리의 긴 오르막 버디 퍼트를 홀에 넣어 관중의 환호를 받았다. 라이는 1916·1919년 우승자인 짐 반스 이후 107년 만에 이 대회 우승컵인 워너메이커 트로피를 들어올린 잉글랜드 선수로 기록됐다.



라이는 영국 울버햄프턴에서 인도계 이민자 부모의 4자녀 중 막내로 태어났다. 어린 시절 자동차 경주 포뮬러1(F1) 드라이버를 꿈꾸기도 했지만 골프를 선택했고, 2012년 프로로 전향했다. 유럽 투어인 DP월드 투어에서 2018년 혼마 홍콩 오픈 우승 등 3승을 기록한 뒤 2022년 PGA 투어로 진출해 2024년 윈덤 챔피언십에서 첫 우승을 거뒀다. 남자 선수들이 대부분 장갑을 한 손에만 끼는 것과 달리 라이는 양손 모두에 검은색 골프 장갑을 끼는 것으로 유명하다. 아내는 레이디스 유러피언 투어(LET)에서 활동하고 있는 골퍼 가우리카 비슈노이(인도)다.



이 대회 전 세계랭킹이 44위였던 그를 우승 후보로 꼽는 전문가는 많지 않았다. 도박업체들이 평가한 그의 이번 대회 우승 확률은 150 대 1에 불과했다. 2009년 양용은이 ‘골프 황제’ 타이거 우즈(미국)를 꺾고 이 대회에서 우승할 당시 평가받은 것과 같은 확률이다. 라이는 우승 인터뷰에서 “올해는 목 부상 때문에 힘들었다”며 “부상 때문에 이 대회에 출전한다는 것 자체가 꿈만 같았는데 우승까지 해 더 믿기지 않는다”고 말했다. 17번 홀에서 긴 버디 퍼트를 넣은 것에 대해 그는 “넣으려고 한 것은 아닌데 그림자가 마지막 3ｍ의 라인을 보여줘 도움이 됐다”고 말했다.



지난 4월 마스터스 토너먼트 우승에 이어 메이저 대회 2연속 우승을 노렸던 로리 매킬로이(북아일랜드)는 이날 한 타를 줄여 공동 7위(4언더파 276타)로 대회를 마쳤다. 남자 골프의 시즌 처음 2개 메이저 대회에서 유럽 선수가 모두 우승한 것은 1934년 마스터스 토너먼트 대회가 시작된 이후 처음이다.

