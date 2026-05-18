초대 국가유산위원장에 전봉희 교수

문화·자연·무형유산 통합 자문

전통 건축문화 연구의 권위자인 전봉희 서울대 건축학과 교수(사진)가 새롭게 출범한 국가유산위원회의 초대 위원장으로 선출됐다. 문화유산·자연유산·무형유산으로 나뉘어 있던 체계를 하나로 통합한 이후 처음 구성된 위원회를 이끌게 된 것이다.



국가유산청은 지난 15일 제1대 국가유산위원회 전체회의를 열고 위원 134명과 전문위원 239명을 위촉했다고 18일 밝혔다.



국가유산위원회는 국보·보물 등 국가지정유산의 지정과 해제, 현상 변경, 역사문화환경 보호, 매장유산 발굴과 보호, 세계유산 등재 등을 심의하는 비상근 자문기구다. 총 12개 분과로 운영된다.



이번 개편은 2024년 문화재청이 국가유산청으로 전환된 이후 추진된 국가유산 체계 개편의 후속 조치다.



전 위원장은 서울대 건축학과를 졸업한 뒤 같은 학교 대학원에서 석박사 학위를 받았다. 서울대 박물관장과 한국건축역사학회장 등을 지냈으며, 현재 한국공학한림원 정회원으로 활동하고 있다. 오랫동안 한옥과 궁궐, 근대 건축유산 연구를 이어오며 한국 전통 건축문화 연구의 지평을 넓혀왔다는 평가를 받는다. 2023년에는 문화유산 보호에 기여한 공로를 인정받아 대통령 표창을 수상하기도 했다.



부위원장으로는 이승용 목원대 교수, 전경욱 고려대 명예교수, 서정호 공주대 교수가 선출됐다. 위촉된 위원과 전문위원의 임기는 2028년 5월16일까지 약 2년이다.

