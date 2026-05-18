5·18 당시 16세로 숨진 양창근 열사, 이 대통령 언급에 ‘민주유공자’ 된다

부모 사망에 인정 절차 밟지 못해 기념식서 “직권 등록제 마련할 것”

1980년 5·18민주화운동 희생자인 양창근 열사의 사연이 재조명되고 있다. 양 열사는 시신이 뒤바뀌었다가 40여년 만에 이름을 되찾았다. 직계비속이 없어 민주유공자로도 인정받지 못하고 있다.



이재명 대통령은 18일 5·18민주화운동 46주년 기념식에서 희생자들에 대한 ‘5·18민주유공자 직권 등록 제도’를 마련하겠다고 밝혔다. 그러면서 양창근 열사 사례를 들었다.



5·18민주화운동 당시 광주 숭의실업고 1학년이었던 양 열사는 5월19일 휴교조치가 내려지자 친구들과 시위대에 합류했으며, 5월21일 남구 송암동 남선연탄 앞에서 계엄군 총탄에 사망했다. 당시 그의 나이는 16세였다.



양 열사는 40여년 동안 다른 사람과 시신이 바뀌어 매장돼 있었다. 국립5·18민주묘지에 양 열사로 매장된 유해는 2021년 5·18진상조사위 유전자 분석 결과 5·18행방불명자로 신고된 김광복으로 확인됐다. 양 열사 시신은 국립5·18민주묘지 ‘무명열사 묘역’에 안장돼 있었다.



그가 다니던 학교도 ‘숭일고’로 잘못 알려져 있었다. 경향신문은 2016년 숭의실업고 학적부에서 양 열사 이름을 확인했다. 1980년 숭의실업고 화공과 1학년 1반 32번이었던 열사는 그해 6월24일 학교에서 제적됐다. 학적부에 첨부된 ‘제적사유서’에는 “광주사태로 인한 사망”이라고 명시돼 있다.



양 열사는 5·18유공자법에 따라 5·18관련자(사망)로 인정받았지만 국가유공자로는 등록되지 못했다. 5·18관련자가 민주유공자가 되려면 별도 신청을 해야 하는데, 양 열사 부모도 모두 사망해 직계존비속이 없다. 이 대통령은 이날 “짓밟힌 조국의 정의에 누구보다 아파했을 그 오월의 소년은 등록신청을 대신할 직계가족이 없다는 이유로 아직 5·18민주유공자로 온전히 인정받지 못하고 있다”고 말했다.

