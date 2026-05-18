정용진, 5·18에 ‘탱크데이’ 행사한 스타벅스 대표 경질

정용진 신세계그룹 회장이 제46주년 5·18민주화운동 기념일인 18일 ‘탱크데이’라는 이름의 행사를 진행한 스타벅스코리아의 손정현 대표이사를 전격 경질했다.

신세계는 정 회장이 이날 손 대표에게 해임을 통보했다고 밝혔다. 이번 일이 정 회장의 과거 ‘멸공’ 발언과 연관지어 해석되자 선을 그은 것으로 보인다. 정 회장은 이번 일과 관련한 인사 모두에게 책임을 물으라고 지시한 것으로도 전해졌다.

앞서 스타벅스는 이날 오전 10시 ‘단테·탱크·나수데이’ 이벤트를 열고 ‘탱크 시리즈’ 텀블러 판매를 시작했다. 공식 홈페이지와 앱 등에 게시된 홍보물에는 ‘탱크데이’라는 문구와 함께 날짜 ‘5/18’이 강조됐고, ‘책상에 탁!’이라는 표현도 포함됐다. 해당 문구가 5·18민주화운동 당시 계엄군의 광주시내 탱크 진입, 1987년 발생한 고 박종철 열사 고문치사 사건(‘책상을 탁! 치니 억! 하고 죽었다’는 당시 해명)을 연상시킨다는 비판이 나왔다. 논란이 확산되자 스타벅스는 해당 이벤트를 중단했다.

스타벅스는 이날 오후 7시쯤 손 대표 명의의 사과문을 내고 “깊은 상처를 입으신 5·18 영령과 5월 단체, 광주 시민분들, 그리고 박종철 열사 유가족분들을 비롯해 대한민국 민주화를 앞장섰던 모든 분들께 머리 숙여 깊은 사죄의 말씀을 드린다”고 밝혔다. 손 대표는 “이번 사건에 대해 무거운 책임감과 사안의 엄중함을 통감하고, 이와 같은 일의 재발을 방지하기 위해 할 수 있는 모든 방안을 강구하겠다”며 “이번 사고가 발생한 원인에 대해 철저하게 조사해 경위를 면밀히 파악하고 그에 대한 책임을 묻는 등 필요한 조치를 다하고, 유사한 사고의 재발을 막기 위한 내부 프로세스도 개선해 나가도록 하겠다”고 했다.