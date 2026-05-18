녹지 늘리면 원주민은 이삿짐…‘녹색 도시화’의 그늘

카이스트, 대륙 단위 첫 분석…기후 정책, 젠트리피케이션 부채질

폭염을 완화하려고 도시에 녹지를 확대하는 ‘기후적응’ 정책이 기존 거주민의 도시 이탈, 즉 ‘젠트리피케이션’을 부채질할 수 있다는 분석이 나왔다. 개선된 주거 여건이 집값 상승을 부르면서 기존 거주민 가운데 저소득층을 도시 바깥으로 밀어낸다는 뜻이다. 카이스트 연구진이 아프리카 국가들을 대상으로 시행한 이번 연구는 향후 전 세계 기후적응 정책 수립 과정에서 중요한 방법론이 될 것으로 보인다.



김승겸 카이스트 인공지능(AI)미래학과 교수가 이끄는 연구진은 베이징대·뉴욕상하이대 연구진과 함께 기후적응 정책이 젠트리피케이션을 촉진할 수 있다는 분석 결과를 18일 발표했다. 해당 내용을 담은 논문은 국제학술지 ‘네이처 시티즈’에 실렸다.



연구진은 아프리카 32개국에 속한 221개 도시권 내 5503개 행정 단위를 대상으로 2005년부터 2024년까지 수집된 자료를 분석했다. 한국으로 따지면 ‘이’나 ‘동’과 같은 세부 행정 구역에서 일어난 약 20년간의 젠트리피케이션 추이를 따졌다. 위성 영상 분석과 사회·경제 데이터를 결합하는 방식을 썼다.



특히 이번 분석은 기후적응과 젠트리피케이션의 관계를 특정 대륙 범위에서 아우른 세계 첫 연구라는 점에서 주목된다. 기존 다른 연구진의 분석 범위는 개별 도시에 한정돼 있었다.



연구진 분석 결과, 도시공원 조성이나 습지·하천 복원을 통해 도심 기온 상승을 완화하는 기후적응 정책을 시행한 지역의 종합 젠트리피케이션 지수는 그런 대책을 시행하지 않은 지역보다 평균 약 41% 높았다. 기후적응 정책이 이뤄진 지역의 기존 거주민이 자신이 살던 도시에서 쫓겨날 확률이 이 수치만큼 올라갔다는 뜻이다.



주된 이유는 집값과 생활비였다. 기후적응 대책이 집행된 뒤 주택가가 13% 상승했다. 가구 소비는 20% 증가했다. 자연스럽게 외부 인구 유입도 늘었다. 기후적응 대책이 시행되기 전보다 ‘부자 동네’가 된 셈이다. 기존 거주민 가운데 저소득층은 주거에 들어가는 비용을 감당하기 어려워져 보금자리에서 떠날 수밖에 없게 된 것이다. 폭염 등에서 기존 주민을 보호하려고 만든 공원과 습지가 되레 그들에게 이삿짐을 싸게 하는 요인이 됐다.



이 같은 분석 결과는 아프리카를 넘어 전 세계 도시의 정책 수립에 시사하는 바가 크다고 연구진은 설명했다. 연구진은 기후적응 정책 추진 시 녹지 조성과 함께 공공주택 보급, 재정착 지원, 개발이익 환수 등이 포함돼야 한다고 했다.



김 교수는 “기후 정책은 환경 개선뿐만 아니라 취약계층 보호와 주거 안정까지 함께 고려해야 한다”고 강조했다.

