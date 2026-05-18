인천공항에 세계 최초 자율주행 셀프체크인 로봇

인천국제공항이 세계 최초로 자율주행 셀프체크인 로봇을 도입했다.



인천국제공항공사는 셀프체크인과 안내·순찰 로봇, 도슨트 로봇 등 자율주행 로봇 3종 31대를 도입했다고 18일 밝혔다. 자율주행 셀프체크인 로봇은 로봇이 먼저 여객에게 다가가 기존 키오스크와 같은 셀프체크인 서비스를 제공한다. 그간 셀프체크인은 여객이 직접 정해진 위치의 키오스크를 찾아가야만 이용할 수 있었다.



셀프체크인 로봇은 혼잡한 체크인카운터로 자율주행으로 이동하면서 여객의 체크인을 돕는다. 셀프체크인 로봇은 모두 10대를 들여와 제1·2 여객터미널에 5대씩 배치했다. 제2여객터미널에서는 셀프체크인 로봇으로 대한항공과 아시아나항공, 진에어 항공편을 체크인할 수 있다. 셀프체크인 로봇은 대당 1억3600만원이다.



안내·순찰 로봇은 기존 안내 로봇에 생성형 인공지능(AI) 기술이 새롭게 탑재돼 여객과 자연스러운 음성 대화가 가능하다. 한국어·영어·중국어·일어 등 4개국어로 공항시설과 항공편, 혼잡상황 등을 안내한다. 특히 평소에는 안내 도우미로 운영되다 긴급상황 발생 시 순찰 기능으로 전환돼, 즉시 현장으로 출동한 뒤 상황을 관제실에 실시간 중계하는 역할을 한다. 19대의 안내·순찰 로봇은 제1여객터미널에 9대, 제2여객터미널에 10대가 배치됐다.



도슨트 로봇은 전시 작품과 공항시설을 안내하는 문화 가이드 역할을 한다. 전시된 작품을 선택하면 이미지와 음성을 통해 상세한 설명을 하고, 다국어 안내를 통해 전 세계 여행객들에게 한국 문화의 아름다움을 알릴 예정이다. 도슨트 로봇은 총 2대로, 제2계류장관제탑과 제1여객터미널 교통센터에 각각 자리한다.



안내·순찰 로봇과 도슨트 로봇은 대당 9500만원이다.



김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “인천공항에 도입한 세계 최초 셀프체크인 로봇을 통해 ‘공항이 여객에게 다가가는 능동형 서비스’라는 새로운 패러다임을 제시할 것”이라고 말했다.

