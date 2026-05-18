울산, 역시 ‘철새 천국’…지난겨울 12만마리 ‘최대’

1년 새 36.5%↑…생태 도시 입증 철새 종류도 9종 늘어난 총 111종 AI로 개체수 식별해 더 정밀해져

울산 태화강과 동천 등이 겨울 철새들의 거대한 월동지이자 숙영지임이 다시 한번 입증됐다.



울산시는 지난해 11월1일부터 올 3월31일까지 태화강·동천·회야강 등에서 진행한 ‘겨울철 야생동물 모니터링’ 결과, 지난겨울 울산을 찾은 철새가 총 111종 12만1733마리로 집계됐다고 18일 밝혔다.



전년도(102종 8만9166마리)보다 종수는 9종, 개체수는 약 36.5% 증가한 수치다. 특히 댕기흰죽지, 원앙, 물닭 등의 개체수가 크게 늘었다. 가창오리, 검둥오리사촌, 상모솔새, 댕기물떼새 등 15종도 새로 관찰돼 풍부해진 생물다양성을 확인할 수 있었다고 울산시는 설명했다.



울산의 대표적 겨울 철새인 떼까마귀는 역대 최대 규모인 11만4119마리가 관찰됐다. 이번 조사는 2024년 도입한 인공지능(AI) 기반 개체수 산정 프로그램을 통해 객관적이고 정밀한 표준 생태 데이터를 확보했다고 울산시는 밝혔다.



김진한 한국물새네트워크 박사는 “AI를 활용한 조사 덕분에 신뢰도 높은 데이터가 축적되고 있다”고 말했다. 김성수 조류생태학 박사 역시 “번식지 기온 하강과 일본, 제주도 등 남방 개체군의 북상 전 합류가 맞물린 결과”라며 “태화강 대숲의 생태적 수용력이 매우 높음을 보여준다”고 분석했다.



멸종위기 야생동물과 천연기념물도 수차례 관찰됐다. 멸종위기 야생생물 1급이자 천연기념물인 검독수리, 참수리, 흰꼬리수리, 수달을 비롯해 2급인 흑두루미, 수리부엉이, 참매 등 총 15종이 확인됐다.



울산시는 이번 성과가 겨울철 태화강 조류 모니터링 봉사자와 새 통신원, 짹짹휴게소 회원들의 적극적인 조사와 정확한 종 판별을 통해 확보한 신속하고 정확한 데이터의 결과라고 풀이했다.



울산시 관계자는 “과학적 생태 데이터를 기반으로 차별화된 생태 자산 가치를 높이고, 철새 서식지 보호를 위한 정책 및 생태관광 프로그램을 지속적으로 마련하겠다”고 밝혔다.

