대북 확성기 방송·전단 살포 중단 결정…대화 손 내밀었지만 북한 반응은 ‘냉랭’

[이재명 정부 1년]대북정책·한미관계

국익 중심 실용외교를 내세운 이재명 정부는 출범 1년간 한반도 긴장 완화, 전시작전통제권 전환 등 외교안보 분야 주요 공약을 추진했다.



정부는 한반도 비핵화 목표 아래 남북관계 복원을 내세웠다. 북핵 문제를 일괄 타결하기보다는 점진적 긴장 완화로 풀어나가려 했다. 이 대통령은 지난해 8월 1단계 핵·미사일 동결, 2단계 축소, 3단계 비핵화로 이어지는 비핵화 3단계 해법을 제시했다. 긴장 완화를 위한 대북 유화 메시지도 이어졌다. 정부는 지난해 6월 전방부대 대북 확성기 방송을 중단했고 시민단체에 대북전단 살포 중단을 요청했다. 이 대통령은 올해 3·1절 축사에서 “북측 체제를 존중하고 흡수통일을 추구하지 않으며 일체의 적대행위를 하지 않는다”고 했다. 북의 반응은 냉랭하다. 북한은 2023년 적대적 두 국가론을 밝힌 뒤, 올해 헌법을 개정해 두 국가 체제를 명확히 했다. 남북 대화가 이뤄질 가능성은 크지 않다.



정부는 미국을 미래형 포괄적 전략 동맹, 중국은 전략적 협력 동반자 관계로 설정했다. 일본과는 성숙한 한·일관계를 표방하며 셔틀외교 복원 등을 내걸었다.



한·미관계에서 정부는 이 대통령 임기 내 전작권 전환 방침을 밝혀왔고, 연내 로드맵 마련을 위해 미국과 논의 중이다. 지난해 11월 한·미 정상회담에선 핵추진 잠수함 도입, 우라늄 농축과 사용후핵연료 재처리 권한 확대 등에 관한 큰 틀의 미국 동의를 얻었다. 논의는 더디다. 미국은 한국의 대미투자가 지연되고, 쿠팡의 개인정보 유출 사태 처리 등에서 미국 기업에 불이익을 준다는 이유를 들며 안보 협상 속도를 늦추고 있다.



정부는 일본과 셔틀외교를 복원했고 이 대통령은 올해 1월 중국을 방문해 “한·중관계 복원의 원년”이라고 했다. 급변하는 세계 정세와 공급망 변화 속에 주요국과 원만한 관계를 유지하겠다는 움직임으로 풀이된다.



김정섭 세종연구소 수석연구위원은 “대미 관계는 까다로운 변수와 상황을 잘 관리해왔는데 이제는 구체적 성과를 내야 할 시점”이라며 “남북관계에선 당장 성과가 나오기 어려운 구조적 조건이 있으니 장기적 시각에서 접근하는 것이 중요하다”고 했다.

