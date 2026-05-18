대출 규제·다주택자 양도세 중과 재개…단기 대책 많아, 세제 개편 뒤따라야

[이재명 정부 1년] 부동산·세제

이재명 정부 1년은 수도권 아파트 ‘불장’과의 전쟁이었다. 신축 주택 공급이 막힌 가운데 정부는 대출규제와 토지거래허가제 등으로 수요를 누르는 단기책으로 대응했다. 그러나서울 아파트 가격이 다시 오르자 정부가 세제 개편과 빠른 공급 대책을 추진해야 한다는 지적이 나온다.



이재명 정부는 지난해 6월, 강력한 대출규제(6·27대책)부터 발표했다. 수도권 규제지역 주택담보대출 한도를 6억원으로 제한하고 전세대출을 대폭 조였다.



주택 공급과 관련해 정부는지난해 9월 첫 구상(9·7공급대책)을 내놨다. 주택 공급을 시장에 맡겨놓지 않고 한국토지주택공사(LH)를 비롯한 공공이 주도해 꾸준히 늘린다는 내용이었다. 임기 내 착공 기준으로 135만가구를 공급한다는 목표도 세웠다.



서울 집값 오름세는 꺾이지 않았다. 지난해 10월15일, 정부는 서울 전역과 경기도 12개 지역에 실거주 의무를 부여하는 토지거래허가구역과 조정대상지역·투기과열지구로 ‘3중 규제’를 하는 ‘강수’를 뒀다. 이어 10월27일에는 25억원을 초과하는 아파트는 2억원만 대출해주는 등 대출규제를 추가 발표했다.



올해 1월부터 이재명 대통령은 ‘엑스’로 직접 등판하기도 했다. 그는 윤석열 정부가 미뤄온 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 등을 직접 발표했다. 올 초 이후 강남권 중심으로 다주택자 매물이 급증하는 효과를 거뒀으나 이달 들어 다시 주택 가격이 강남권까지 오르고 있고, 전월세 임차료 상승도 추가적 집값 상승의 ‘불씨’로 지목된다.



지난 1년간 대책은 대부분 ‘급한 불’을 끄기 위한 단기 대응책에 가깝다.장기적이고 예측 가능한 ‘비전’은 제시하지 못했다는 지적이 나온다.



전문가들은 향후 부동산세제 개편을 가장 큰 당면 과제로 꼽는다. 공정가액 현실화를 비롯해 보유세를 합리화하고, 논란이 있지만 많은 장기보유특별공제 혜택도 개편이 필요하다. 부동산 체질 개선을 위한 근본 대책이 필요하다는 취지다.



공급 대책도 지자체와의 협력이 변곡점으로 꼽힌다. 특히 올해 1월 발표한 1·29공급대책은 서울 용산 국제업무지구 내 1만가구 등 수도권 핵심 입지에 주택 6만가구를 공급한다는 구상이다. 서울시장을 비롯해 6·3 지방선거 결과에 따라 탄력을 받을 수도, 발목이 잡힐 수도 있다.

