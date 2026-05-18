송언석, 광주 기념식 불참…“더러워서” vs “서러워서”

오마이뉴스 ‘더러워서’ 발언 보도 송 “서러워서” 반박…법적 조치도 민주당 “호남 향한 적대감 드러나”

송언석 국민의힘 원내대표가 5·18민주화운동 기념식 불참 이유를 묻는 기자들에게 “(광주 현장에서) 모르지 뭐 어떤 상황이 생길지. 그래서 난 더러버서(더러워서) 안 간다”고 말했다는 언론 보도가 나와 논란이 일고 있다. 송 원내대표는 “더러워서”가 아닌 “서러워서”라고 말했다고 반박했다.



오마이뉴스는 18일 오전 송 원내대표가 국회에서 6·3 지방선거 현안 기자간담회를 마친 뒤 일부 기자들과 티타임을 하며 해당 발언을 했다고 보도했다. 보도에 따르면 송 원내대표는 ‘선거 현장 분위기가 어떠냐’는 질문에 “우리가 갔는데 거기서 ‘이씨’ 이러는 장소를 갔겠느냐”며 “심지어 광주를 가더라도 데모하는 사람들이 있지만, 거기 우리 지지자들도 있으니까 거기서도 막 이렇게(지지) 할 텐데”라고 말했다.



송 원내대표는 ‘장동혁 국민의힘 대표가 5·18 기념식에 참석하면 어떤 상황이 벌어지는 것 아니냐’는 취지의 이어진 질문에 “모르지, 오늘 어떤 상황이 생길지”라며 해당 발언을 했다고 오마이뉴스는 보도했다.



장 대표는 광주 5·18민주광장에서 열린 제46주년 5·18민주화운동 기념식에 참석했다. 송 원내대표는 서울에 머물며 기자간담회를 한 뒤 서울시청에서 열린 5·18민주화운동 서울기념식에 참석했다.



국민의힘은 해당 보도가 나오자 언론 공지문을 통해 “전혀 사실이 아니다. 송 원내대표는 해당 표현을 사용하지 않았다”면서 “사실관계를 확인하지 않은 비공개 티타임 보도에 깊은 유감을 표하며, 법적 조치를 취할 것임을 알려드린다”고 밝혔다.



정청래 더불어민주당 대표는 이날 페이스북에 오마이뉴스 보도를 인용해 “뉴스 기사를 보다가 국힘(국민의힘) 인사가 날씨가 더워서 안 간다는 줄 알았다. 그런데 그게 아니었다”며 “참 어쩔 수 없는 집단인가보다”라고 적었다.



이주희 민주당 원내대변인은 논평을 내고 “호남과 5·18민주화운동을 향한 적대감과 편견이 고스란히 드러난 충격적인 발언에 깊은 분노를 표한다”며 “광주 시민과 국민 앞에 머리 숙여 사죄하라”고 말했다.



국민의힘은 공지를 내고 “명백히 사실이 아닌 허위보도를 근거로 SNS에 선동 글을 올린 정청래 대표를 상대로도 법적 조치를 취하겠다”고 밝혔다.

