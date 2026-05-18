이란 ‘페르시아만 해협청’ 엑스 계정 개설···“통행세 정당”

이란 정부가 설립한 것으로 알려진 ‘페르시아만 해협청(PGSA)’의 공식 엑스 계정이 개설됐다. 이란 정부는 선박 통항 규제와 통행료 부과의 정당성도 공개적으로 주장하고 나섰다.

18일(현지시간) 이 계정엔 영어와 페르시아어로 “신의 이름으로, 페르시아만 해협청(PGSA)의 공식 엑스 계정이 이제 활동한다. 호르무즈 해협의 통항과 최신 전개 상황에 대한 실시간 업데이트를 알려면 팔로우하라”는 내용의 글이 올라왔다. 이란 최고국가안보회의(SNSC)와 이슬람혁명수비대(IRGC) 해군 공식 계정도 게시물을 리트윗했다.

PGSA의 구체적인 권한과 역할은 아직 공식 공개되지 않았다. 다만 이란 국영 프레스TV는 이달 초 PGSA를 “호르무즈 해협에 대한 주권을 행사하기 위한 체계”라고 소개했다. 프레스TV는 또 해협을 지나는 선박들이 PGSA를 통해 관련 통항 규정을 전달받고 있다고 전했다.

앞서 CNN, AP통신 등 외신들도 지난 7일 이란이 PGSA를 신설하고 호르무즈 해협에 대한 통제권 제도화에 나섰다고 보도했다. 보도에 따르면 PGSA는 해협을 통과하는 선박들에 ‘선박 정보 신고서’를 의무 제출하도록 하고 있다. 신고서에는 선박 이름과 식별번호, 출발지·목적지, 소유주·운영자 정보, 승무원 국적, 화물 세부 내역 등 약 40개 항목이 포함된 것으로 알려졌다.

이란은 지난 5일부터 호르무즈 해협을 통과하는 선박들을 대상으로 새로운 ‘주권적 해상 교통 규제 체계’도 시행 중이다. 이에 따라 모든 선박은 이란 측이 발송하는 공식 e메일을 통해 통항 규정을 전달받고 이를 준수해야 하며, 사전에 통항 허가도 받아야 한다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 기자회견에서 “호르무즈 해협의 새로운 통항 관리 체계 구축을 위해 오만 정부와 실무 협의를 진행 중”이라고 밝혔다. 그는 특히 논란이 되는 ‘통행세’ 문제와 관련해 “호르무즈 해협의 안전한 통행을 보장하기 위한 새로운 조치를 단순한 재정 문제만 보는 것은 본질에서 벗어난 것”이라며 “연안국이 항행 서비스 제공, 항행 안전 관리, 해양 환경 보호 등을 위해 일정 비용을 부과하는 것은 당연한 일”이라고 말했다.

바가이 대변인은 이어 “이 문제는 법적 근거를 갖고 있다”며 “연안국인 이란과 오만이 국제법과 국제 관례에 따라 호르무즈 해협의 안전하고 원활한 통행을 보장하기 위한 시스템을 구축할 권한이 있다”고 주장했다. 그러면서 “물론 이를 시행하는 데에는 비용이 수반되며, 이는 국제적으로도 인정되는 사안”이라고 덧붙였다.