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사측 ‘3년 한시 제도화’·노측 ‘13%+주식’ 제시…좁혀진 삼성전자 노사 협상 간극

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본문 요약

삼성전자 노사가 18일 파업 여부를 사실상 결정 지을 마지막 사후조정 회의를 재개했으나, 입장차를 쉽게 좁히지 못하고 있다.

사후조정에선 핵심 쟁점인 성과급 재원과 산정 기준, 상한 폐지 여부 및 제도화 방안에 관한 노사 간 간극을 좁히는 데 집중했을 것으로 보인다.

노조는 기존 초과이익성과급 체계를 '영업이익 15%·상한 영구 폐지' 등의 내용을 담아 개편해 제도화하라는 입장이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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사측 ‘3년 한시 제도화’·노측 ‘13%+주식’ 제시…좁혀진 삼성전자 노사 협상 간극

입력 2026.05.18 21:26

수정 2026.05.18 21:27

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  • 김유진 기자

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‘최종 담판’ 중재 나선 중노위 측, 협상 상황에 “원활히 진행됐다”

정부·법원 등 커지는 외부 압박 속 극적 ‘절충안’ 마련 가능성도

사후조정 회의장 들어가는 중노위원장 박수근 중앙노동위원장이 18일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 사후조정 회의에 들어가며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

사후조정 회의장 들어가는 중노위원장 박수근 중앙노동위원장이 18일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 사후조정 회의에 들어가며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

삼성전자 노사가 18일 파업 여부를 사실상 결정 지을 마지막 사후조정 회의를 재개했으나, 입장차를 쉽게 좁히지 못하고 있다. 이번 사후조정 회의 결론은 삼성전자의 파업 여부와 기업들의 성과급 지급 기준을 둘러싼 논란에 중요한 분기점이 될 것으로 보인다.

이날 오전 10시부터 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 사후조정 회의에는 사측과 노측 대표교섭위원이 참석하고, 박수근 중앙노동위원회 위원장이 단독 조정위원으로 회의를 주재했다. 박 위원장은 양측 기본 입장을 들은 뒤 조정안을 마련할 계획이라며 “파업하면 안 된다는 마음으로 회의에 임한다”고 말했다.

사후조정에선 핵심 쟁점인 성과급 재원과 산정 기준, 상한 폐지 여부 및 제도화 방안에 관한 노사 간 간극을 좁히는 데 집중했을 것으로 보인다. 노조는 기존 초과이익성과급(OPI) 체계를 ‘영업이익 15%·상한 영구 폐지’ 등의 내용을 담아 개편해 제도화하라는 입장이다. 사측은 OPI 기존 산정 방식인 경제적부가가치(EVA) 20%나 영업이익 10%를 성과급 재원으로 하되, 반도체(DS) 부문의 경우 실적과 연동되는 특별포상을 제시했다.

이날 박 위원장은 오후 상황이 어떤가라는 질문에 “평행선”이라고 답했다.

다만 양쪽 요구를 일부 수용한 절충안이 극적으로 마련될 가능성도 배제할 수 없다. 그간 노조의 요구를 ‘경직된 제도화’로 일축했던 사측은 ‘3년 지속 적용 후 재논의’ 입장을 전달하며 제도화 논의에 대한 길을 열어뒀다. ‘15%’를 고수했던 노조도 영업이익 13%에 주식 성과급과 결합하는 방안을 제시했다.

정부가 긴급조정권 카드 검토를 공식화하는 등 노사 양쪽에 가해지는 압박도 갈수록 커지고 있다. 이재명 대통령은 이날 노조에는 ‘경영권 존중’을 주문하고, 사측에는 ‘기업이익 균점권’을 언급하며 사태 해결을 촉구했다.

특히 이날 법원이 사측의 위법 쟁의행위 금지 가처분 신청을 일부 인용하면서 노조가 강경 기조로 일관하기 어려워졌다는 관측이 나온다.

초기업노조는 법원 결정 직후 낸 입장문에서 “법원 결정을 존중해 21일로 예정된 쟁의 활동을 할 것”이라고 밝혔다. 그러나 법원이 사측 가처분 신청 시 주장을 일부 받아들인 데다, 이를 위반할 경우 노조가 하루 1억원씩 지급하도록 함에 따라 노조의 파업 계획에도 수정이 불가피할 것으로 보인다.

초기업노조는 반도체와 비반도체 부문 간 ‘노노갈등’ 확산으로 완제품(세트) 부문(DX·디바이스경험)을 중심으로 조합원 약 4000명이 탈퇴하는 등 홍역을 치르고 있다. DX 직원들은 이날 초기업노조를 상대로 교섭 중단 가처분 신청도 제기했다.

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