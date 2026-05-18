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벼랑 몰린 노사 “접점 찾아가는 중”

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본문 요약

삼성전자 노사가 정부 중재로 성과급 갈등을 둘러싼 협상에 다시 나섰으나 뚜렷한 성과 없이 첫날 회의를 마쳤다.

법원 역시 삼성전자의 위법 쟁의행위 금지 가처분 신청을 일부 인용했다.

삼성전자 노사는 18일 오전부터 정부세종청사 중앙노동위원회에서 사후조정 회의를 재개했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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벼랑 몰린 노사 “접점 찾아가는 중”

입력 2026.05.18 21:40

수정 2026.05.18 22:14

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삼성전자 ‘최후 담판’ 첫날

성과급 줄다리기 끝낼까 삼성전자 사측 대표교섭위원인 여명구 DS부문 피플팀장(왼쪽)과 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장이 18일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 사후조정 첫날 회의를 마친 뒤 협상장을 떠나고 있다. 연합뉴스

성과급 줄다리기 끝낼까 삼성전자 사측 대표교섭위원인 여명구 DS부문 피플팀장(왼쪽)과 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장이 18일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 사후조정 첫날 회의를 마친 뒤 협상장을 떠나고 있다. 연합뉴스

재개된 사후조정 달라진 분위기
19일 다시 대화 자리 ‘실낱 희망’
이 대통령, SNS 글로 노조 압박
법원은 ‘파업’ 가처분 일부 인용

삼성전자 노사가 정부 중재로 성과급 갈등을 둘러싼 협상에 다시 나섰으나 뚜렷한 성과 없이 첫날 회의를 마쳤다. 다만 중앙노동위원회 측은 “접점을 찾아가는 중” “(회의가) 원활히 진행됐다”며 일부 달라진 분위기를 시사했다. 총파업 예고일을 사흘 앞두고 열린 이번 회의는 사실상 파업 돌입 여부를 가를 마지막 담판 성격을 띤다. 노사는 19일 협상을 다시 이어가기로 했다.

이재명 대통령은 “기업만큼 노동도 존중돼야 하고, 노동권만큼 기업 경영권도 존중돼야 한다”며 노조에 압박 수위를 높였다. 법원 역시 삼성전자의 위법 쟁의행위 금지 가처분 신청을 일부 인용했다.

삼성전자 노사는 18일 오전부터 정부세종청사 중앙노동위원회에서 사후조정 회의를 재개했다. 사측 대표교섭위원으로는 여명구 반도체(DS) 부문 피플팀장이 참석했고, 1차 사후조정에 사측 대표로 참석했다 노조 요구로 교체된 김형로 부사장도 배석했다. 중노위 관계자는 이날 회의가 끝난 직후 “노사가 적극적으로 임해줬다. 여태까지 여러 안들이 많이 나와 있으니까 변화된 안이 있는지 이야기를 들었다”고 말했다.

이 대통령은 이날 엑스에 올린 글에서 “자유민주적 기본질서와 자본주의적 시장경제질서를 채택한 대한민국에서는 기업만큼 노동도 존중돼야 하고, 노동권만큼 기업 경영권도 존중돼야 한다”고 밝혔다. 기본적으로 노동권과 경영권이 동등한 권리라는 점을 전제한 것이지만, 긴급조정권 발동 등 정부의 대응 가능성을 시사하는 것으로도 풀이된다.

수원지법 민사31부(재판장 신우정)는 삼성전자가 초기업노조, 전국삼성전자노동조합 등 2개 노조를 상대로 낸 가처분 신청 중 일부를 인용했다. 법원은 쟁의행위를 인정하되 안전보호시설 및 시설 손상 방지, 제품 변질 방지를 위한 인력 투입을 평상시 수준으로 유지해야 한다는 취지의 판단을 내렸다.

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