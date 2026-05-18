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이란 “새 종전안 미국에 전달···미, 원유 제재 해제 동의”

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본문 요약

이란이 새 종전안을 파키스탄을 통해 미국에 전달했다고 밝혔다.

이슬람혁명수비대 연계 반관영 타스님통신은 18일 소식통을 인용해 "이란이 14개 조항으로 구성된 새 제안서를 파키스탄 측 중재자에게 전달했으며, 파키스탄 중재자는 이를 미국 쪽에 전달할 예정"이라고 보도했다.

이어 "미국은 최근 이란이 이전에 14개 조항으로 제시했던 제안에 대한 답변 형식으로 새 협상안을 보내왔다"며 "이란 역시 최근 몇 주간 이어져 온 메시지 교환 방식에 따라 일부 수정을 거친 뒤 다시 14개 조항의 제안서를 파키스탄 중재자를 통해 전달했다"고 설명했다.

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이란 “새 종전안 미국에 전달···미, 원유 제재 해제 동의”

입력 2026.05.18 23:07

수정 2026.05.18 23:09

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  • 백민정 기자

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도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 15일 중국 방문 후 미국으로 귀국하면서 전용기 에어포스 원 기내에서 언론에 발언하고 있다. GettyImages/이매진스

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 15일 중국 방문 후 미국으로 귀국하면서 전용기 에어포스 원 기내에서 언론에 발언하고 있다. GettyImages/이매진스

이란이 새 종전안을 파키스탄을 통해 미국에 전달했다고 밝혔다. 미국은 종전 협상 기간 동안 이란산 석유 수출 제재를 한시적으로 완화하는 방안을 제안한 것으로 전해졌다.

이슬람혁명수비대(IRGC) 연계 반관영 타스님통신은 18일(현지시간) 소식통을 인용해 “이란이 14개 조항으로 구성된 새 제안서를 파키스탄 측 중재자에게 전달했으며, 파키스탄 중재자는 이를 미국 쪽에 전달할 예정”이라고 보도했다.

이어 “미국은 최근 이란이 이전에 14개 조항으로 제시했던 제안에 대한 답변 형식으로 새 협상안을 보내왔다”며 “이란 역시 최근 몇 주간 이어져 온 메시지 교환 방식에 따라 일부 수정을 거친 뒤 다시 14개 조항의 제안서를 파키스탄 중재자를 통해 전달했다”고 설명했다. 이어 “이번 제안은 종전 협상 재개와 미국 측의 신뢰 구축 조치 문제에 초점이 맞춰져 있다”고 덧붙였다.

타스님통신은 또 다른 보도에서 대미 협상 소식통을 인용해 “미국 쪽이 이전 제안과는 달리 협상 기간 동안 이란의 석유 수출 제재를 일시적으로 유예(해제)하는 것에 동의했다”고 보도했다. 다만 이란은 모든 대이란 제재의 완전한 해제를 요구하고 있는 반면, 미국은 최종 합의에 도달할 때까지 한시적 제재 완화 방안을 제시한 상태라고 이 매체는 전했다.

에스마일 바가이 이란 외교부 대변인도 이날 정례 기자회견에서 미국과의 협상 상황을 언급했다. 그는 “우리가 14개 조항의 제안서를 전달한 뒤 미국 측은 자신들의 핵심 입장을 우리에게 제시했다”며 “이에 상응해 우리 역시 입장을 다시 전달했다”고 말했다.

이어 “미국은 공개적으로는 이 제안을 거부한다고 밝혔지만, 실제로는 우리가 입장을 전달한 다음 날 파키스탄을 통해 수정 의견과 핵심 요구사항을 보내왔다”고 말했다.

바가이 대변인은 “미국 측 제안은 지난 며칠간 검토됐으며, 어제(17일) 발표한 대로 이에 대한 우리의 의견도 다시 미국 측에 전달됐다”며 “파키스탄 중재자를 통한 협상 절차는 계속 진행되고 있다”고 밝혔다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인이 지난 4월5일 이란 테헤란에서 인터뷰에 참석하고 있다. 로이터연합뉴스

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인이 지난 4월5일 이란 테헤란에서 인터뷰에 참석하고 있다. 로이터연합뉴스

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