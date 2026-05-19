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본문 요약

다음달 3일 열리는 경기 평택을 국회의원 재선거가 김용남 더불어민주당 후보와 조국 조국혁신당 후보 간 2파전으로 굳어지는 양상이다.

KBS가 한국리서치에 의뢰해 지난 11~14일 평택을 거주 성인 남녀 500명을 대상으로 실시한 무선전화면접 조사에 따르면 자신이 민주당 지지자라고 답한 평택을 유권자의 46%는 김 후보를, 34%는 조 후보를 지지한다고 답했다.

뉴스1이 한국갤럽에 의뢰해 지난 12~13일 평택을 거주 성인 남녀 501명 대상으로 실시한 선전화면접 조사에서도 평택을 민주당 지지자의 52%는 김 후보를, 34%는 조 후보를 지지했다.

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평택을에 재등장한 ‘뉴이재명’ vs ‘올드민주당’ 논쟁… 분열하는 진보 표심

입력 2026.05.19 06:00

수정 2026.05.19 06:04

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  • 심윤지 기자

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평택을 국회의원 재보궐 선거에 출마한 김용남 민주당 후보(왼쪽)와 조국 혁신당 후보(오른쪽). 정지윤·서성일 선임기자

평택을 국회의원 재보궐 선거에 출마한 김용남 민주당 후보(왼쪽)와 조국 혁신당 후보(오른쪽). 정지윤·서성일 선임기자

다음달 3일 열리는 경기 평택을 국회의원 재선거가 김용남 더불어민주당 후보와 조국 조국혁신당 후보 간 2파전으로 굳어지는 양상이다. 범여권 우세 지역인 평택을에서 지지층 표심이 김 후보의 ‘뉴 이재명’과 조 후보의 ‘올드 민주당’ 세력으로 양분되는 분위기도 감지된다. 혁신당은 보수정당 출신인 김 후보의 과거 행적을 언급하며 조 후보가 민주·진보 진영의 적자임을 강조하고 있지만, 민주당은 ‘김용남은 이재명 대통령이 영입한 민주당 후보’라며 이 같은 프레임에 선을 긋고 있다.

김 후보는 18일 YTN 라디오에서 지난 16일 열린 평택을 선거사무소 개소식에 정청래 대표 등 민주당 지도부가 총출동한 것을 언급하며 “(민주당 지지층의 표심이) 모이는 계기가 마련됐다고 본다”며 “시간이 지날수록 민주당 지지층이 기호 1번 후보에게 결집할 것”이라고 말했다. 그러면서 “(조 후보는) 단 하루도 민주당이었던 적이 없는 분”이라며 “그런 분이 가장 민주당스럽다고 주장하는 것에 대해선 노코멘트 하겠다”고 말했다.

조 후보 역시 자신이 민주·진보 진영의 적자임을 강조하고 있다. 그는 지난 16일 열린 자신의 개소식에서 문재인 정부 당시 민정수석으로 검찰개혁을 주도했다는 점을 강조하며 “저의 이런 활동이 그 시점의 민주당원이 아니었다고 해서 의미 없다고 생각하는 분은 아무도 없을 것”이라고 말했다. 민주당 경기도당 평택을 필승지원단에 한준호·이언주·강득구 의원 등 이른바 뉴이재명계 의원들이 다수 합류한 것을 겨냥해 “김 후보는 연대와 통합의 흐름에 반대하는 분들의 집중적 지원을 받고 있다”고도 했다.

평택을 선거는 현재 김 후보와 조 후보가 각종 여론조사에서 오차범위 내 접전을 벌이며 1·2강 구도를 형성한 상태다. 유의동 국민의힘 후보가 20% 안팎 지지율로 3위를 기록하면서 국민의힘 견제라는 단일화 명분도 약해지고 있다. 이러한 정서는 범여권 진영 내 지지층 분화로 나타나고 있다.

경인일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 16~17일 평택을 거주 성인 500명 대상으로 휴대전화 조사원 조사를 실시한 결과 민주당을 지지한다고 밝힌 56%는 김 후보를, 31%는 조 후보를 지지한다고 각각 밝혔다. KBS가 한국리서치에 의뢰해 지난 11~14일 평택을 거주 성인 남녀 500명을 대상으로 실시한 무선전화면접 조사에 따르면 자신이 민주당 지지자라고 답한 평택을 유권자의 46%는 김 후보를, 34%는 조 후보를 지지한다고 답했다. 뉴스1이 한국갤럽에 의뢰해 지난 12~13일 평택을 거주 성인 남녀 501명 대상으로 실시한 선전화면접 조사에서도 평택을 민주당 지지자의 52%는 김 후보를, 34%는 조 후보를 지지했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

일부 민주당 평택을 지역 정치인들의 집단 탈당 움직임도 이어지고 있다. 오세호 전 평택을 지역위원장, 유승영 전 평택시의회 의장이 잇따라 탈당해 혁신당 합류를 선언했다. 민주당은 “공천을 받지 못해 탈당한 것일 뿐”이라며 큰 의미를 두지 않는 분위기지만, 지역 당원들 사이에서는 ‘검찰독재 피해자’인 조 후보 대한 동정론과 함께 중앙당의 연이은 전략공천에 반발하는 정서가 남아있다. 이호철 전 대통령 민정수석, 백원우 전 의원 등 친문재인게 인사들도 조 후보 지지를 공개 선언했다.

혁신당은 여당 강세 지역에서 김 후보로의 압도적 쏠림 현상이 나타나지 않고 있다는 점에 주목하고 있다. 김 후보의 과거 보수정당 시절 세월호·이태원 참사 관련 발언과 검사 재직 이력 등을 집중 공략하며 ‘민주당스럽지 않은 후보’라는 점을 부각하겠다는 기조다.

민주당은 김 후보가 ‘이재명 대통령이 영입하고 민주당이 공인한 후보’라는 점을 적극적으로 강조하고 있다. 김 후보 후원회장을 맡은 정 대표는 김 후보 개소식에서 “분명한 건 김용남은 민주당의 아들이고 민주당의 후보라는 사실”이라고 말했다. 한 민주당 의원은 “선거 초반 집단 탈당 등 지지층 분열 조짐이 있었던 건 사실이지만 지도부가 총출동한 개소식을 계기로 정리될 것”이라고 말했다.

민주당과 혁신당은 선거 이후 주도권을 둘러싸고도 시각차를 드러내고 있다. 조 후보는 개소식에서 “이번 선거는 범민주진영의 연대와 단결이 이뤄지느냐 아니냐의 중대한 기로에 놓인 선거”라며 평택을 당선 후 합당 논의를 적극 추진하겠다고 밝혔다. 반면 김 후보는 이날 YTN 라디오에서 “12석 의석을 가진 정당이 150석이 넘는 정당과의 합당을 주도한다는 건 주객이 완전히 전도된 것”이라고 말했다. 박지원 민주당 의원도 SBS 라디오에서 “조 대표가 빨리 (단일화 협상에서) 양보를 해야 한다”며 “그래야 합당 이후 미래를 얻을 수 있을 것”이라고 말했다.

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