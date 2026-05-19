평택을에 재등장한 ‘뉴이재명’ vs ‘올드민주당’ 논쟁… 분열하는 진보 표심

다음달 3일 열리는 경기 평택을 국회의원 재선거가 김용남 더불어민주당 후보와 조국 조국혁신당 후보 간 2파전으로 굳어지는 양상이다. 범여권 우세 지역인 평택을에서 지지층 표심이 김 후보의 ‘뉴 이재명’과 조 후보의 ‘올드 민주당’ 세력으로 양분되는 분위기도 감지된다. 혁신당은 보수정당 출신인 김 후보의 과거 행적을 언급하며 조 후보가 민주·진보 진영의 적자임을 강조하고 있지만, 민주당은 ‘김용남은 이재명 대통령이 영입한 민주당 후보’라며 이 같은 프레임에 선을 긋고 있다.

김 후보는 18일 YTN 라디오에서 지난 16일 열린 평택을 선거사무소 개소식에 정청래 대표 등 민주당 지도부가 총출동한 것을 언급하며 “(민주당 지지층의 표심이) 모이는 계기가 마련됐다고 본다”며 “시간이 지날수록 민주당 지지층이 기호 1번 후보에게 결집할 것”이라고 말했다. 그러면서 “(조 후보는) 단 하루도 민주당이었던 적이 없는 분”이라며 “그런 분이 가장 민주당스럽다고 주장하는 것에 대해선 노코멘트 하겠다”고 말했다.

조 후보 역시 자신이 민주·진보 진영의 적자임을 강조하고 있다. 그는 지난 16일 열린 자신의 개소식에서 문재인 정부 당시 민정수석으로 검찰개혁을 주도했다는 점을 강조하며 “저의 이런 활동이 그 시점의 민주당원이 아니었다고 해서 의미 없다고 생각하는 분은 아무도 없을 것”이라고 말했다. 민주당 경기도당 평택을 필승지원단에 한준호·이언주·강득구 의원 등 이른바 뉴이재명계 의원들이 다수 합류한 것을 겨냥해 “김 후보는 연대와 통합의 흐름에 반대하는 분들의 집중적 지원을 받고 있다”고도 했다.

평택을 선거는 현재 김 후보와 조 후보가 각종 여론조사에서 오차범위 내 접전을 벌이며 1·2강 구도를 형성한 상태다. 유의동 국민의힘 후보가 20% 안팎 지지율로 3위를 기록하면서 국민의힘 견제라는 단일화 명분도 약해지고 있다. 이러한 정서는 범여권 진영 내 지지층 분화로 나타나고 있다.

경인일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 16~17일 평택을 거주 성인 500명 대상으로 휴대전화 조사원 조사를 실시한 결과 민주당을 지지한다고 밝힌 56%는 김 후보를, 31%는 조 후보를 지지한다고 각각 밝혔다. KBS가 한국리서치에 의뢰해 지난 11~14일 평택을 거주 성인 남녀 500명을 대상으로 실시한 무선전화면접 조사에 따르면 자신이 민주당 지지자라고 답한 평택을 유권자의 46%는 김 후보를, 34%는 조 후보를 지지한다고 답했다. 뉴스1이 한국갤럽에 의뢰해 지난 12~13일 평택을 거주 성인 남녀 501명 대상으로 실시한 선전화면접 조사에서도 평택을 민주당 지지자의 52%는 김 후보를, 34%는 조 후보를 지지했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

일부 민주당 평택을 지역 정치인들의 집단 탈당 움직임도 이어지고 있다. 오세호 전 평택을 지역위원장, 유승영 전 평택시의회 의장이 잇따라 탈당해 혁신당 합류를 선언했다. 민주당은 “공천을 받지 못해 탈당한 것일 뿐”이라며 큰 의미를 두지 않는 분위기지만, 지역 당원들 사이에서는 ‘검찰독재 피해자’인 조 후보 대한 동정론과 함께 중앙당의 연이은 전략공천에 반발하는 정서가 남아있다. 이호철 전 대통령 민정수석, 백원우 전 의원 등 친문재인게 인사들도 조 후보 지지를 공개 선언했다.

혁신당은 여당 강세 지역에서 김 후보로의 압도적 쏠림 현상이 나타나지 않고 있다는 점에 주목하고 있다. 김 후보의 과거 보수정당 시절 세월호·이태원 참사 관련 발언과 검사 재직 이력 등을 집중 공략하며 ‘민주당스럽지 않은 후보’라는 점을 부각하겠다는 기조다.

민주당은 김 후보가 ‘이재명 대통령이 영입하고 민주당이 공인한 후보’라는 점을 적극적으로 강조하고 있다. 김 후보 후원회장을 맡은 정 대표는 김 후보 개소식에서 “분명한 건 김용남은 민주당의 아들이고 민주당의 후보라는 사실”이라고 말했다. 한 민주당 의원은 “선거 초반 집단 탈당 등 지지층 분열 조짐이 있었던 건 사실이지만 지도부가 총출동한 개소식을 계기로 정리될 것”이라고 말했다.

민주당과 혁신당은 선거 이후 주도권을 둘러싸고도 시각차를 드러내고 있다. 조 후보는 개소식에서 “이번 선거는 범민주진영의 연대와 단결이 이뤄지느냐 아니냐의 중대한 기로에 놓인 선거”라며 평택을 당선 후 합당 논의를 적극 추진하겠다고 밝혔다. 반면 김 후보는 이날 YTN 라디오에서 “12석 의석을 가진 정당이 150석이 넘는 정당과의 합당을 주도한다는 건 주객이 완전히 전도된 것”이라고 말했다. 박지원 민주당 의원도 SBS 라디오에서 “조 대표가 빨리 (단일화 협상에서) 양보를 해야 한다”며 “그래야 합당 이후 미래를 얻을 수 있을 것”이라고 말했다.