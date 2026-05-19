‘만자인터뷰’는 인터뷰 전문을 싣는 코너입니다. 여러 사안에 관한 취재원의 생각과 의견을 가감 없이 전합니다.

중독 전문 의사이자 윤리학자인 칼 에릭 피셔(미국 컬럼비아대 임상정신의학과 부교수)가 인터뷰 중 스마트폰을 보여줬다. 흑백 화면에 전화, 문자메시지, 메일 앱만 깔렸다. “스마트폰 유혹·자극에 반응하지도 않도록 이렇게 설정한 거죠. 장난감처럼 가지고 놀지 않으려고요.” 그는 “무엇에 마음을 쏟을지 스스로 정하려는 삶의 자세”라고도 했다.

그는 ‘중독증을 가진 사람’이었다. 2000년대 중반 한국 신경과학연구소 특별연구원 자격으로 서울에 오고는 “선녹색의 작은 병에 담긴 소주를 병째” 들이켜곤 했다. 금주, 재활을 거쳐 중독 전문 의사가 됐다. 자신의 회복을 위해 10여년 간 쓴 <중독의 역사>(열린책들)는 2022년 뉴욕타임스와 보스턴 글로브의 ‘올해의 책’으로 뽑혔다. 지난 3월 스마트폰, 스크린, 비디오 게임이나 가공식품, 정크푸드 같은 ‘비약물적 중독’을 연구하러 한국을 찾았다.

3월28일 경향신문사에서 만났다. 피셔는 게임에 관한 한국 부처 간 이견이나 셧다운제 내용도 잘 알고 있었다. 그는 중독과 회복에 관한 중독 여러 이슈부터 과거 현각 스님과의 인연까지 잘 알고 있었다. 다음은 추가 이메일 인터뷰를 반영한 문답이다.

기사목차 ①다음 책 주제는 ‘비약물적 중독’과 ‘통제력 상실’ ②한국에선 Disorder가 질병? 중독을 논할 때 낙인 문제 중요 ③문화의 역할과 개인의 신념이 중독 규정에도 영향 끼쳐 ④헌신, 숭배와 맥락을 같이하는 중독이란 단어의 역사 ⑤당신이 만개한다는 것은 어떤 의미인가? ⑥누군가에 지지와 도움을 구하는 것이 가장 중요 ⑦우리 모두 중독을 겪는다 ⑧‘중독 공급 산업’ 규제는 타당 ⑨처벌보단 ‘비난 없는 책임’과 연민 기반의 개입을 ⑩선사 기대했더니 백인 스님···‘부처님 사원’ 옆 ‘쇼핑의 사원’도 인상

※기사 축약본을 보시려면, 아래 링크로 들어가시면 됩니다.

- 한국 방문 목적은.

“다음 책 조사를 하러 왔다. 책 전반의 주제는 ‘통제력 상실(losing control)’이다. 사람이 자기 행동의 통제력을 잃는다는 게 무엇을 뜻하는지 파헤쳐 보려 한다. 정신의학계뿐만 아니라 사회 전반에 약물이 아닌 것에 대한 통제력 상실, ‘비약물적 중독’에 관한 논의가 많다. 스마트폰, 스크린, 비디오 게임이나 가공식품, 정크푸드 같은 것들이 대표적 ‘비약물적 중독’ 사례다. 이 문제에서 한국은 매우 흥미로운 곳이다. 내가 알기로 한국은 세계 최초로 비디오 게임 규제 법안을 만든 나라다. 청소년들의 심야 게임 접속을 차단했던 ‘셧다운제(강제적 셧다운제)’, 일명 ‘신데렐라법’ 말이다. 이 법이 한국에서 큰 논란이 됐다는 점도 아는데, 정책 측면과 아울러 한 사회가 복잡한 문제를 어떻게 논쟁하고 풀어나가는지를 보여주는 흥미로운 사례다. 한국의 전문가들, 경제학자들, 여러 정책 결정자가 ‘행위 중독’(Behavioral addictions, 약물 같은 물질이 아니라 게임, 도박, 쇼핑 같은 행동 그 자체에 중독되는 현상 등)을 어떻게 이해하는지, ‘행동’에 중독된다는 것이 무엇인지를 두고 한국 특유의 관점을 배우려고 찾았다. 다른 분들의 생각을 직접 듣고 연구에 담고 싶다.”

①다음 책 주제는 ‘비약물적 중독’과 ‘통제력 상실’

- 어떤 이들을 만났나.

“국문학 교수부터 경제학자, 정신과 의사, 게임 산업 종사자들까지 두루 만났다. 방문의 주된 관심사가 게임과 전반적인 인터넷 사용 문제였기 때문이다. 의견이 정말 제각각이더라. 게임에 대한 보건복지부와 문화체육관광부의 견해 차이처럼, 사람들마다 확고한 견해들을 가지고 있었다. 괜찮고, 좋았다. 사람들은 보통 자신이 연구하는 특정 분야에 매몰되기 쉬운데, 제각각인 그분들의 전문 영역을 배우고, 각자 파편화된 지식을 서로 비교하며 전체적인 그림을 그려볼 수 있었다.”

-마지막 질문이 다음 책에 관한 것이었다.(웃음). 한국은 게임 이용 장애(Gaming Disorder)를 두고 보건복지부와 문화체육관광부가 서로 다른 입장을 보이며 정책적 논쟁을 벌인 점도 사전 질문 중 하나였는데, 먼저 말을 꺼냈다. 보건복지부는 2022년 발효된 세계보건기구(WHO) 국제질병분류 11차 개정안(ICD-11)에 따라 게임 이용 장애(Gaming Disorder)를 ‘질병’으로 분류하려 하고, 문화체육관광부는 게임 산업 위축과 낙인 효과를 우려하는데.

②한국에선 Disorder가 질병? 중독을 논할 때 낙인 문제 중요

“이 정책 논쟁은 흥미롭다. WHO의 ICD-11은 게임 관련 문제를 ‘게임 이용 장애(Gaming disorder)’로 분류했다. 제 주요 학문 분야는 법학과 철학이다. 이 분야에서는 ‘단어’에 주목한다. 단어 의미가 매우 중요하기 때문이다. 예를 들어 주택 관련 소송에서 계약서 단어 하나에 전체 상황이 바뀔 수 있는 것처럼 말이다. 이 정책 논쟁의 단어 쓰임도 굉장히 흥미롭다. 한국 논의를 지켜보며 제가 발견한 단어는 ‘질병(Disease)’이다. ICD 단어는 ‘Disease’가 아니라 ‘Disorder’다. 둘은 다르다. ‘Disorder’는 ‘체계가 흐트러진(out of order)’ 상태를 뜻하는데, 뇌와 관련이 있을 수는 있겠지만, 반드시 뇌 문제(brain problem)를 의미하는 건 아니다. 중독을 논할 때 ‘낙인(Stigma)’ 문제가 매우 중요하다고 생각한다. 첫 번째 책 <중독의 역사>에서도 중독을 묘사할 때 우리가 사용하는 단어들을 두고 큰 지면을 할애했다. 어떤 단어는 영어로 ‘양날의 검(Double-edged sword)’과 같다. 좋은 점도, 문제점도 있다는 뜻이다. 책에서도 언급했듯, 전통적인 중독의 역사에서 그것을 ‘질병’이라고 부르는 것이 어떤 이들에게는 도움이 되지만, 어떤 이들에게는 상처가 된다. 결국 핵심 질문은 ‘질병이란 무엇인가’다. 의학이 모든 답을 가지고 있다고 생각하지 않지만, 의사로서 보면 우리는 아주 풍부하고 좋은 정보를 가지고 있다. 과학도 분명 도움이 된다. 그것이 전체 이야기를 다 들려주지는 않는다. 그렇기에 문화, 공공보건, 경제, 거버넌스 간, 무엇보다 실제 경험이 있는 사람들과의 논의가 필요하다. 서구에서는 중독의 역사를 가진 사람들이 경험을 공유하고, 그것이 정책 형성에 도움을 주는 경우가 더 흔하다. 그렇지 않으면 모든 정책은 자칫 온정주의적이거나 권위적인 (Paternalistic) 간섭으로 흐를 수 있다. 이 점이 제게는 중요하지만, 한국이 무엇을 해야 할지는 말하기 조심스럽다. 제가 결정할 문제가 아니니까. 한국 사회를 배우러 왔기에 겸손한 태도를 유지하려 한다. 한국 문화 전문가가 아니기에 무엇이 옳은지 그른지 말할 위치에 있지 않다, 그저 왜 이런 논쟁이 일어나는지, 왜 한국 정부 내 서로 다른 부처들이 합의에 도달하는 데 힘들어하는지 관찰하고 배우고 싶을 뿐이다. 사실 이건 많은 문화권이 겪는 문제다. 시민사회와 통치 체계, 정부 내에서 건설적인 토론을 할 수 있는 능력이 무너지고 있다. 적어도 미국과 유럽은 그렇다. 여러 국가에서, 각 정부 안에서 정치도 점점 양극화된다. 한국의 보건복지부와 문화체육관광부 간 갈등도 그런 양극화로의 하나로 보인다.”

-한국의 중독 문제를 어느 정도 배웠나?

“한국에서 여러분들을 만나면서 한국의 중독 이슈를 조금씩 배워가고 있다. 제가 이해하기로 한국은 현재 중독 문제에 대한 사회적 관심이 급격히 커지는 단계에 있다. 중독을 치료하는 정신과 의사들과 전문가들이 학회를 만들고 함께 모이는 모습은 매우 고무적이다. 아동부터 성인까지, 이 문제를 해결하기 위해 다양한 전략과 자원, 시각을 공유하는 것은 필요한 일이니까. 한국의 약물 트렌드 변화도 인지하고 있다. 전통적으로는 알코올 중독이 큰 비중을 차지해왔지만, 최근에는 오피오이드(마약성 진통제) 관련 문제가 대두되기 시작했더라.”

③문화의 역할과 개인의 신념이 중독 규정에도 영향 끼쳐

-중독 문제에서 동서양의 차이나, 국가 간의 차이가 있는가.

“국가들이 서로 사례를 보고 배우는 것이 매우 중요하다. 동서양, 혹은 국가 간의 중독 양상에 차이는 당연히 있다. 반드시 그럴 수밖에 없다. 왜냐하면 중독은 단순히 의학의 문제도, 뇌의 문제도, 혹은 단편적인 ‘환원주의(Reductionism)’로 설명될 수 있는 영역도 아니기 때문이다. 책에서도 강조했듯이, 현상을 지나치게 단순화해서 특정 요소로만 환원하려는 태도는 매우 위험하다. 우리는 중독의 의미를 규정할 때 문화의 역할과 개인의 신념이 얼마나 큰지 반드시 인정해야 한다. 각 사회가 가진 영성이나 종교적 유산, 의지와 자기 통제를 바라보는 방식은 저마다 다르다. 또한 개인이 사회와 맺는 관계, 가족 내에서의 의무, 공동체에 대한 책임감이 국가마다 다르다. 이런 문화적 맥락이 다르면 중독에 대한 이해 역시 당연히 달라지다. 이들은 서로 끊임없이 영향을 주고받으니까. 정신 질환은 생물학적, 심리학적, 사회적 차원 등 여러 층위가 복합적으로 얽혀 발생한다. 제가 한국에 온 이유도 바로 여기에 있다. 한국인들이 이 문제를 어떻게 이해하고 있는지 배우기 위해서다. 어느 한쪽이 더 옳거나 그르다는 것이 아니다. 서로 다른 관점에서 같은 대상을 바라볼 때, 우리는 비로소 그 대상의 실체에 더 가까이 다가갈 수 있다. 전문 용어로 이를 ‘삼각측량(Triangulate)’이라고 한다. 여러 각도에서 비춰봐야 문제의 본질을 더 정확히 이해할 수 있다.”

-한국의 중독 문제를 알고 있나? 중독 문제에서 동서양의 차이나, 국가 간의 차이가 있는가?

“네, 한국에서 여러분들을 만나면서 한국의 중독 이슈를 조금씩 배워가고 있다. 제가 이해하기로 한국은 현재 중독 문제에 대한 사회적 관심이 급격히 커지는 단계에 있다.. 중독을 치료하는 정신과 의사들과 전문가들이 학회를 만들고 함께 모이는 모습은 매우 고무적이다. 아동부터 성인까지, 이 문제를 해결하기 위해 다양한 전략과 자원, 시각을 공유하는 것은 필요한 일이니까. 한국의 약물 트렌드 변화도 인지하고 있다. 전통적으로는 알코올 중독이 큰 비중을 차지해왔지만, 최근에는 오피오이드(마약성 진통제) 관련 문제가 대두되기 시작했더라. 국가들이 서로의 사례를 보고 배우는 것이 매우 중요하다. 동서양, 혹은 국가 간의 중독 양상에 차이는 당연히 있다.. 반드시 그럴 수밖에 없다. 왜냐하면 중독은 단순히 의학의 문제도, 뇌의 문제도, 혹은 단편적인 ‘환원주의(Reductionism)’로 설명될 수 있는 영역도 아니기 때문이다. 책에서도 강조했듯이, 현상을 지나치게 단순화해서 특정 요소로만 환원하려는 태도는 매우 위험하다. 우리는 중독의 의미를 규정할 때 문화의 역할과 개인의 신념이 얼마나 큰지 반드시 인정해야 한다. 각 사회가 가진 영성이나 종교적 유산, 의지와 자기 통제를 바라보는 방식은 저마다 다르다. 또한 개인이 사회와 맺는 관계, 가족 내에서의 의무, 공동체에 대한 책임감이 국가마다 다르다. 이런 문화적 맥락이 다르면 중독에 대한 이해 역시 달라지는 것이 당연하다. 이들은 서로 끊임없이 영향을 주고받으니까. 정신 질환은 생물학적, 심리학적, 사회적 차원 등 여러 층위가 복합적으로 얽혀 발생한다. 제가 한국에 온 이유도 바로 여기에 있다. 한국인들이 이 문제를 어떻게 이해하고 있는지 배우기 위해서다. 한쪽이 더 옳거나 그르다는 것이 아니다. 서로 다른 관점에서 같은 대상을 바라볼 때, 우리는 비로소 그 대상의 실체에 더 가까이 다가갈 수 있다. 전문 용어로 이를 ‘삼각측량(Triangulate)’이라고 한다. 여러 각도에서 비춰봐야 문제의 본질을 더 정확히 이해할 수 있다.”

④헌신, 숭배와 맥락을 같이하는 중독이란 단어의 역사

- 책에서 SNS 중독은 다루지 않았다. 이 문제를 어떻게 생각하는가. 책에서 중독을 ‘스펙트럼’으로 봤다. 현대인이 겪는 스마트폰이나 SNS 중독도 마약 중독과 같은 선상에서 치료법을 고민해야 하는가..

“흥미로운 질문이다. 세계적으로 이 문제를 두고 격렬한 논쟁이 벌어진다. 사회마다 대응 방식도 다르다 최근 호주에서 아동의 소셜 미디어 사용을 금지한 사례나, 어제(3월 26일) 미국 캘리포니아에서 메타(Meta)와 알파벳(Alphabet)이 소셜 미디어 중독성 문제로 패소한 대형 재판 결과가 한 예다. 사용자들이 ‘이 제품들이 나를 인스타그램과 페이스북에 중독시켰다’고 주장했고, 거대 기업들이 패했다. 과거 담배 회사들을 상대로 했던 주장과 비슷하다. 중독에 대해 우리는 오래되고 낡은, 협소한 생각을 하고 있다. 사실 ‘중독(Addiction)’이라는 단어는 셰익스피어 시절까지 거슬러 올라간다. 아주 넓은 의미를 지니고 있다. 본래 철학자와 신학자들이 만든 이 단어는 ‘헌신(Devotion)’이나 ‘숭배’와 맥락을 같이 한다. 무언가에 자신을 온전히 바치면(devote), 그것이 나를 지배하기 시작한다는 뜻이다. 그 자체로 긍정적이거나 부정적인 게 아니다. 저널리즘이나 공공 서비스에 자신을 바칠 수도 있고, 반대로 죄악에 빠질 수도 있으니까. 오늘날 우리는 TV쇼나 사탕에 ‘중독됐다’는 말을 일상적으로 쓰는데, 이는 중독을 이해하는 방식이 매우 다양하다는 것을 보여준다. 특히 소셜 미디어는 매우 복잡하다. 아이돌이나 인플루언서처럼 능동적으로 콘텐츠를 만드는 사람과 지하철에서 온종일 남의 포스팅을 보기만 하는 사람의 심리적·신경과학적 메커니즘은 완전히 다르다. 알코올은 단순한 분자 하나로 설명되지만, 소셜 미디어는 그 원인이 매우 다양하다. 청소년 소셜 미디어 규제법에 대해서는 아들을 키우는 아버지로서 견해를 밝히기 조심스럽다. 아이들마다 다르기에 ‘보편적인 정답’이 있다고 생각지는 않지만, 스크린에 지나치게 노출되는 것에 대한 우려가 있는 건 사실이다. 심리학 용어인 ‘경험적 회피(Experiential avoidance)’라는 개념을 설명하고 싶다. 마음챙김 기반 치료에서 나온 말인데, 인간은 불편하고 불안한 감정을 느낄 때 이를 피하려는 자연스러운 경향이 있다는 뜻이다. 챗GPT에 ‘배가 아픈데 암인가요’라고 묻거나, 사회적 불안을 잊으려고 술을 마시는 행위가 모두 일종의 ‘경험적 회피’다. 제가 걱정하는 건, 스마트폰과 소셜 미디어가 ‘불편한 감정과 함께 머물며 나 자신으로 존재하는 법’을 배울 기회를 앗아간다는 점이다. 과학적 데이터가 아직 충분하지 않고 기술은 계속 변하고 있어 단정적으로 말하기는 어렵다. 하지만 법률적 규제에 대해서는 한 가지 분명히 말하고 싶다. 정치인들은 종종 ‘기분 좋아지는(feel-good)’ 아주 단순한 법안 하나를 통과시키는 경향이 있다. 정신 건강 문제는 그렇게 단순하지 않다. 복잡한 문제를 해결하려면 여러 요소를 동시에 다루는 ‘총체적 해결책(Holistic solutions)’과 ‘다원적 해결책(Pluralistic solutions)’이 필수다. 단편적으로 소셜 미디어나 마약을 금지하는 법만 만들 것이 아니라, 주거, 고용, 사회적 서비스, 공동체 연결, 즐거운 여가 활동 등을 포괄적으로 지원해야 한다. 단순하고 좁은 내용의 규제는 사람들에게 무언가 유용한 일을 하고 있다는 착각을 줄 뿐이다. 법안 통과 이후에 진정한 정신 건강을 위한 포괄적인 투자가 뒤따라야 한다는 것, 바로 이것이 가장 중요한 포인트다.”

⑤당신이 만개한다는 것은 어떤 의미인가?

- 당신은 “회복은 단순히 약을 끊는 것이 아니라 ‘삶의 의미’를 다시 찾는 과정”이라고 했는데, 이건 사람 대부분에게도 해당하는 말 같다.

“의학계에서는 ‘중단(stopping)’ 그 자체에만 지나치게 몰두하곤 한다. 의사들 역시 환자를 통제하고 싶어 하는 경향이 있기 때문이다. 그래서 ’당장 그만둬야 한다‘고 말하는 것이 의사로서는 일종의 정답을 주는 것처럼 느껴져 기분이 좋을 수도 있다. 물론 그것은 매우 적절한 조언이기도 하다. 간 수치가 심각하게 나쁘다면 당연히 술을 끊어야 하고, 폐에 문제가 있다면 담배를 끊는 것이 좋다. 나도 환자가 스스로 해를 입고 있다는 사실을 인지할 때 단호하게 중단을 권고한다. 하지만 우리는 현실적이어야 한다. 많은 이들이 멈추고 싶어 하지 않거나, 혹은 멈출 능력이 없다고 느낀다. 이 영역에서 건강을 측정하는 진정한 척도는 ‘그 사람이 자신의 삶을 어떻게 살아가고 있는가’여야 한다. 그들이 무엇을 중요하게 여기는지, 어디에서 의미를 찾는지, 무엇이 그들을 꽃피우게(flourishing) 하는지가 핵심이다. ‘당신에게 행복이란 무엇인가?’, ‘당신이 만개한다는 것은 어떤 의미인가?’ 이런 질문들은 매우 깊고 중요하다. 정신 건강 전문가가 환자에게 ‘이것이 정답이니 이렇게 살아야 한다’고 강요할 문제는 아니라고 본다. 다만 정신과 의사나 상담가가 할 수 있는 일은, 환자가 그런 질문들을 스스로 탐구하고 답을 찾아갈 수 있도록 공간을 마련해 주는 것이다. 약물 사용 장애의 회복에 관한 연구를 보면, 환자가 다른 종류의 지지 기반을 갖추고 있을 때 회복 효과가 훨씬 더 오래 지속한다는 사실을 알 수 있다. 학계에서는 이를 ‘회복 자본(Recovery Capital)’이라는 용어로 설명한다. 한 사람의 회복을 지탱해 주는 모든 자원을 뜻한다. 이는 단순히 개인의 의지력만을 말하는 게 아니다. 사회적 연결, 고용, 삶의 안정성, 가족, 더 나아가 삶의 방향성과 목적, 의미를 모두 포함하는 개념이다. 약물 문제를 겪는 사람들을 도우려 할 때, 바로 이러한 ‘회복 자본’을 제공하고 강화해 주는 것이 무엇보다 중요하다고 생각한다.”

⑥누군가에 지지와 도움을 구하는 것이 가장 중요

- 중독의 늪에서 고통받는 이들이 오늘 당장 실천할 수 있는 가장 작은 ‘자기 돌봄’은.

“이 질문은 제가 환자들에게 직접 던지기도 하는 좋은 정신의학적 질문이다. 환자들은 제아무리 큰 고통 속에 있을지라도 자기 자신에 대해서만큼은 그 누구보다 전문가이기 때문이다. 우리는 종종 환자에게 이런 식으로 묻곤 한다. ‘만약 완벽하게 중독을 끊어낸 상태를 10점이라고 하고, 오늘 당신 상태가 2점이라면, 어떻게 해야 3점이 될 수 있을까요?’라고. 10점까지는 너무 멀어 보이지만, 2점에서 3점으로 가는 건 해볼 만한 일이다. 그러면 환자들은 스스로 답을 찾아낸다. ‘늘 유혹을 느끼던 그 바(Bar)에 오늘은 가지 않겠어요’라거나, ‘완벽할 순 없겠지만 집에서 마시되 양을 조금 줄여볼게요’ 같은 대답이다. 결국 오늘 실천할 수 있는 가장 작은 자기 돌봄은 자신에게 ‘내가 지금 할 수 있는 가장 작은 배려는 무엇인가’라고 물어보는 그 행위 자체다. 정말 길을 잃어버려서 누군가의 조언이 절실한 분들에게는 이렇게 말하고 싶다. ‘말할 상대를 찾으세요.’ 중독을 겪는 분들은 깊은 수치심과 두려움 때문에 타인에게 속마음을 털어놓기를 주저한다. 그런데 사실 ‘당신’은 혼자가 아니다, 한국에도 여러 정신 건강 활동가들이나 단체들, 전문 상담가들, 익명의 회복 모임(12단계 모임)이나 온라인 커뮤니티 등 도움을 받을 수 있는 곳은 정말 많다. 회복으로 가는 길은 단 하나가 아니다. 신뢰할 수 있는 조언자나 가족, 친구여도 좋다. 핵심은 혼자 해결하려 하지 않는 것이다. 누군가에게 도움과 지지를 구하는 것, 그것이 가장 중요하면서도 강력한 회복의 원칙이다. 혼자 힘으로는 정말 감당하기 힘든 일이니까.”

- 중독 문제를 겪었는데, 의사로서 도움 되는 부분이 있다면.

“중독을 직접 경험한 것은 의사로서의 제 삶에 정말 큰 도움이 됐다. 그 과정을 겪으며 사람이 어떻게 자신을 속이고 저항하는지를 몸소 배웠다. 당시 매우 오만했다. 자신을 특별한 존재라고 여겼다. 콜롬비아 의대를 다녔고, 온갖 상을 휩쓸며 엄청난 성취를 이뤄내고 있었다. ‘나 같은 사람이 중독자일 리 없다’고 믿었다. 중독자는 나보다 훨씬 낮은 부류 사람들이라고 여겼다. 그건 완전히 틀린 생각이었다. 중독은 그런 식으로 작동하지 않는다. 중독 문제는 매우 다양한 층위에서 발생한다. 당시 제 마음은 흔히 말하는 부인(Denial)이라는 방어기제로 저를 속여 ‘나는 아무 문제가 없다’고 믿게 했던 것이다. 이 경험은 제게 겸손이 무엇인지 가르쳐 주었다. 제가 아는 것과 모르는 것에 대해 겸손해지도록 만들었다. 정신과 치료의 전통적 방식 중에는 ‘이것만이 정답이고 이 방법만이 통한다’며 지나치게 확신하는 부정적인 측면이 있다. 한국과 미국에서 여러 관점에 열려 있는 훌륭한 정신과 의사들을 많이 만났지만, 모든 의사가 다 그런 것은 아니ᄃᆞ. 의료계가 환자의 경험에 대해 더 깊은 호기심을 가져야 한다고 생각한다. 또 중독 경험은 환자들과 정서적으로 연결되는 데 큰 힘이 된다. 환자들은 종종 의사를 보며 ‘저 높은 곳에 있는 의사니까 이런 밑바닥 문제를 겪는 나를 이해하지 못할 것이다’라고 생각하곤 한다. 의사 또한 많은 이들과 똑같이 고통받고 분투했다는 사실을 알게 될 때, 환자들은 일종의 희망을 보게 된다. 개인 이야기를 공유하면서 그분들에게 희망을 드리는 것이 또한 제가 바라는 바다.“

⑦우리 모두 중독을 겪는다

-여러 사회는 중독이 모두와 관련된 문제라면서도 종종 중독자들을 타자화하는데.

“인간에게 ‘우리와 그들’을 가르고 싶어 하는 매우 깊은 본능적 충동이 있다고 생각한다. ‘저 사람들이 나쁘기 때문에 나는 나쁜 사람이 아니다’라고 선을 그으며 자신의 정체성을 확인하려는 욕구다. 이런 경향은 사실 인류의 아주 오래된 습성이다. 정치나 종교, 모든 종류의 갈등과 싸움에서 공통적으로 나타나는 현상이다. 인간 정신 깊은 곳에는 탐욕과 증오, 망상(delusion)이 자리 잡고 있다. 거창한 정답이 있는 건 아니다.다만, 서로 간의 연결 고리와 공통점을 찾아내는 이러한 탐욕과 증오, 망상을 초월할 수 있는 유일한 길이다. 그런 의미에서 ‘우리 모두 중독이 있다’는 사실을 인정하는 게 유익하다. 중독을 우리 모두의 보편적인 문제로 인식할 때, 우리는 더는 중독을 누군가의 도덕적 결함으로 보지 않게 된다. 대신 이렇게 말하게 된다. ‘나도 저 자리에 있을 수 있었어. 이건 나에게도 일어날 수 있는 일이야’라고 말이다.”:

-책에서 고대 그리스의 ‘아크라시아(Akrasia)’ 개념을 여러 차례 언급했다. 현대 사회는 인간의 욕망을 끊임없이 자극하는데, 이런 유혹의 시대 인간이 존엄성을 지키며 살아가기 위해 필요한 철학적 태도는 무엇인가.

“아크라시아는 자신에게 해롭다는 것을 뻔히 알면서도 당장의 유혹에 굴복해 행동하는 ‘의지의 나약함’을 뜻한다. 중독이 우리 모두의 문제라는 점을 잘 보여주는 말이다. 누군가에게는 의사가 설탕을 피하라고 했는데도 과자를 조금 더 먹는 사소한 모습으로 나타난다. 당뇨 환자가 단것을 조금 많이 먹었다고 해서 그걸 곧장 중독이라 부르지는 않지만, 그리스 철학적 관점에서는 분명 아크라시아라고 볼 수 있다. 이 문제를 철학적으로 고찰해야 하는 이유는, 이를 통해 문제에 대처하는 사고의 틀(frame work)을 얻을 수 있기 때문이다. 누구나 자신에게 이런 나약한 경향이 있다는 걸 인정하면, 자신을 유혹에 빠뜨릴 만한 상황 자체를 조심하게 된다. 저도 저 자신을 완전히 믿지는 않는다. 스마트폰 중독이라고 생각지는 않지만, 최대한 스마트폰의 유혹이나 자극에 반응하지도 않도록 관리한다. 제 휴대폰 화면은 흥미를 느끼지 못하도록 흑백으로 설정되어 있다. 휴대폰을 장난감처럼 가지고 놀지 않기 위해서죠. 뉴스도 보지 않고 오직 (통화, 문자 등) 도구로만 활용한다. 나쁜 선택을 하려는 내면의 경향을 아예 자극하지 않는 것이다. 즉, 내 ‘의지력’에만 의존하기보다 ‘환경적 지지망’을 구축하는 것이다. ‘마약과의 전쟁’이나 ‘SNS 규제’와도 연결된다. 보통 ‘마약과의 전쟁’이라고 하면 단순히 금지(Stop)하는 것에만 몰두하는데, 역사적으로 금지 그 자체만으로는 절대 충분하지 않았다. 물론 매우 위험한 약물이나 도박처럼 중독성이 강한 것들에 대해서는 상식적인 수준의 강력한 규제가 필요하다. 미국의 경우 과거 라스베이거스 등에 국한됐던 스포츠 도박이 스마트폰을 통해 무분별하게 확산하면서 큰 사회적 문제가 됐고, 나도 이 문제에 비판적인 칼럼을 쓰기도 했다. 하지만 규제만으로는 모든 걸 해결할 수 없다. 앞서 이야기한 총체적 지원(Holistic support)을 반드시 병행해야 한다. 역사가 주는 가장 큰 교훈은, 적절한 치료와 사회적 지지가 동반되지 않는 단순한 금지법은 오히려 더 큰 부작용과 해악을 낳는다는 점이다.”

⑧‘중독 공급 산업’ 규제는 타당

- 미국의 오피오이드 위기처럼, 거대 자본(제약사)이 중독을 조장하는 구조적 문제를 해결하기 위해 정치가나 언론이 가장 먼저 바로잡아야 할 지점은 어디라고 보는가.

“중독 문제에서 산업의 역할을 인식하는 것은 매우 중요하다. 세계보건기구(WHO)나 정책 입안자들은 술, 담배처럼 해로운 상품을 파는 산업을 ‘유해 상품 산업(Harmful commodity industries)’이라 부르고, 나는 책에서 이를 ‘중독 공급 산업(Addiction supply industries)’이라고 명명했다. 담배 산업이 대표적이다. 이들은 인간의 욕망을 설계하고 조종할 수 있는 제품을 판매한다. 산업계가 자신들의 이익을 관철하기 위해 사용하는 아주 전통적이고 강력한 전략(Playbook)이 있다. 그렇다고 해서 그들이 반드시 ‘악하다’거나 ‘나쁜 사람들’이라는 뜻은 아니다. 기업은 주주 가치를 극대화하려 설계된 대로 행동할 뿐이다. 우리는 이 점을 분명히 인식해야 한다. 또한 특정 산업이 문제를 일으키는 제품을 팔 때 발생하는 비용을 경제학 용어로 외부효과(Externalities)라고 한다. 즉 기업이 이익을 챙기는 동안 그로 인한 비용(피해)은 다른 누군가가 짊어지는 현상이다. 예를 들어 기업이 담배를 팔아 이득을 취하지만, 그로 인해 발생한 폐암 환자들의 치료비는 결국 정부(국민의 세금)가 부담하게 된다. 과거 담배 회사를 상대로 한 대규모 소송과 규제들이 정당성을 얻은 이유도 바로 여기에 있다. 따라서 유해 상품 산업에 대해 상식적인 수준의 규제를 가하는 것은 매우 합리적인 조치다. 미디어 역할과 관련해서도, 적절한 맥락 안에서 마케팅과 광고를 제한하는 것은 전적으로 타당하다. 앞서 도박 문제를 언급했는데, 어떤 나라들은 도박 광고를 엄격히 규제하지만, 미국은 완전히 개방한다. 미국의 수많은 경기장에는 인터넷 도박 광고가 도배되어 있다. 반면 한국은 도박 광고가 불법인 것으로 아는데, 이는 국가와 산업마다 차이가 있음을 보여주는 사례다. 결국 핵심은 다음과 같다. 기업은 언제나 자신들의 설계 목적대로 제품을 더 많이 팔고 돈을 벌기 위해 최선을 다할 것이다. 만약 그 제품이 누군가에게 해를 끼칠 가능성이 있다면, 사회가 나서서 그들을 통제하고 관리하는 것은 지극히 당연하고 합리적인 일이다.”

- 정신과 의사로서 중독을 공부했다. 직접 중독에 빠졌을 때 ‘이론과 실제의 괴리’를 느꼈을 것 같은데.

“직접 경험하며 느낀 이론과 현실의 차이는 정말 컸다. 이를 ‘의료 질 틈새(Quality Chasm)’라고 부르기도 한다. 과학적 데이터나 표준 치료 지침 같은 ‘이론’과, 실제 현장에서 벌어지는 ‘진료’ 사이의 거대한 틈새를 뜻한다. 이건 한국뿐만 아니라 전 세계 모든 의료계가 직면한 ‘실행 문제(Implementation problem)’이기도 하다. 가장 뼈아프게 느꼈던 틈새는 바로 ‘치료 통합(Integration of care)’이 전혀 이루어지지 않고 있다는 점이었다. 의료계에는 중독 치료를 다른 일반적인 진료와 완전히 분리하려는 경향이 있다. ‘중독 환자는 저쪽으로’, ‘정신 건강 문제는 이쪽으로’, ‘일반 내과 질환은 또 저쪽으로’으로 하는 식으로 말이다. 진실은 이 모든 문제들이 서로 얽혀 있다는 것이다. 그 어떤 환자도 ‘질병’ 그 자체로만 존재하지 않습니다. 환자는 식단, 운동, 사회적 관계 등 삶의 모든 요소가 회복에 영향을 미치는 ‘총체적인 존재’다. 책에도 쓴 이야기인데, 중독 치료를 마치고 콜롬비아 의대로 돌아와 수련을 이어가던 때 일이다. 처음으로 정신치료 환자를 맡게 되었는데, 한 젊은 남성이 알코올 문제로 찾아왔다. 당시 제 상태에 비하면 훨씬 가벼운 수준이었다. 그는 스스로 변하고 싶어 했고, 저는 충분히 도울 수 있다고 판단해 지도 교수한테 보고했다. 그런데 아주 훌륭한 정신과 의사였던 그 교수가 ‘중독 전문’이 아니라는 이유로 이렇게 말했다. ‘안 돼, 이 환자는 약물 문제가 너무 심각하니 다른 곳으로 보내야 해.’ 잘못된 진료라고 생각했다. 그 교수가 나빠서가 아니라, 시스템 자체가 그렇게 설계됐기 때문이다. 중독과 정신 건강을 너무 이분법적으로 분리해 놓은 것이다. 이런 시스템 때문에 도움을 절실히 원하는 환자들은 이곳저곳에서 거절당하며 마치 ‘핀볼 게임의 구슬’처럼 여기저기 튕겨 다녀야 한다. 그래서 저는 요즘 ‘통합 치료’를 의료계 최우선 과제로 꼽고 있다.”

- 중독을 질병이면서도 사회적 현상이라고 규정하는 것이 개인 책임을 흐린다는 지적이 있는데.

“책임이라는 단어는 매우 포괄적이고 중요하다. 중독을 경험한 사람으로서 말하자면, 중독 과정에서 타인에게 피해를 주는 경우가 분명히 발생한다. 음주 운전을 하거나, 사고를 내거나, 절도를 저지르기도 한다. 따라서 책임은 회복 과정에서 핵심적인 주제다. ‘익명의 알코올 중독자들(AA)’ 같은 12단계 프로그램뿐만 아니라 많은 회복 공동체에서 자신의 과거 행동에 책임을 지고 타인에게 봉사할 방법을 찾는 것을 전통으로 삼는 이유도 바로 여기에 있다. 중독을 의학적 관점에서 설명한다고 해서 그 책임이 사라지는 것은 아니다. 의학적 관점은 단지 무엇이 회복에 도움이 되고, 의학이 어떤 역할을 할 수 있는지를 말해줄 뿐이다.”

- 한국에선 마약 범죄에 대해 무관용과 강력한 처벌을 요구하는 여론이 강하다. ‘처벌보다 치료를 우선하는 게 범죄에 관대한 것’이라는 주장에 대해 어떻게 생각하나.

⑨처벌보단 ‘비난 없는 책임’과 연민 기반의 개입을

“한국 사회 여론은 알고 있다. 처벌 중심의 ‘마약과의 전쟁’이 실패했다고 주장하면, 자칫 범죄에 너무 관대하다는 비판을 받을 수도 있다는 것도 안다. 존스 홉킨스 대학의 철학자 한나 피카드의 개념을 빌려 답하고 싶다. 바로 ‘비난 없는 책임(Responsibility without blame)’이다. 누군가를 ‘나쁜 사람’ 혹은 ‘치유 불가능한 환자’라고 비난하지 않으면서도, 자신의 행동에 책임을 지게 할 수 있다는 뜻이다. 기존의 ‘마약과의 전쟁’은 지나치게 ‘비난’에 치우쳐 있다. 나는 사람들에게 책임을 묻지 말라고 말하는 것이 아니다. 적절하고 필요한 상황에서는 당연히 자신의 행동에 책임을 지게 해야 한다. 다만 우리는 ‘책임을 묻는 것’과 ‘치료를 제공하는 것’을 동시에 수행해야 한다. 처벌과 치료는 이분법적인 선택의 문제가 아니라, 회복이라는 하나의 목표를 위해 병행되어야 할 두 축이다.”

- 가족들이나 사회가 강제로라도 개입해서 중독 문제를 가진 이들의 자유를 구속해야 한다는 의견도 있는데.

“중독 환자의 회복 과정에서 가족의 역할은 무엇일까? 사실 치료를 받는 대다수의 중독 환자가 어떤 식으로든 강요(Coercion)로 치료를 시작한다는 연구 결과가 있다. 여기서 강요란 반드시 법적인 체포나 강제 입원만을 의미하지 않는다. 배우자가 ‘치료를 받지 않으면 떠나겠다’고 말하는 것 또한 일종의 강요다. 이런 형태의 개입은 어디에나 존재하며, 때로는 도움이 되기도 하고 때로는 해가 되기도 하는 양날의 검과 같다. ‘강제적으로 자유를 제한한다’는 표현은 조금 우려스럽다. 자유를 어디까지 제한하느냐에 따라 의미가 달라지기 때문이다. 예를 들어 미국에서 코카인이나 필로폰처럼 비용이 많이 드는 약물에 중독된 경우, 환자가 많은 돈을 수중에 쥐고 있는 건 매우 위험한 일일 수 있다. 이럴 때 환자의 동의하에 배우자가 경제권을 넘겨받고, 환자에게는 매일 점심값 정도의 현금만 든 ATM 카드를 주는 방식은 매우 ‘연민 공감에 기반한 개입(Compassionate intervention)’이 될 수 있다. 매일매일은 자유가 제한되는 느낌이 들겠지만, 유혹의 근원을 차단하면서 환자를 보호하는 적절한 조치니까. 가족이 환자를 돕기 위해 반드시 ‘물리적인 힘’을 쓸 필요는 없다. 다만 가족이 전체 회복 시스템 안에서 책임감을 느끼고 도움을 줄 방법을 찾는 것은 매우 바람직하다. 개입은 환자의 자유를 억압하는 방식이 아니라, 의사와 치료 기관, 그리고 환자와 가족이 함께 돕는 ‘협력 구조(Collaborative structure)’에서 이루어질 때 가장 효과적이다.”

<중독의 역사>에 쓴 것 중 지금 보완하고 싶은 것은.

“다음 책을 집필 중이라 당연히 확장하고 싶은 부분들이 많다. 소셜 미디어 중독과도 연결되는 이야기다. 사실 첫 번째 책을 쓸 때 소셜 미디어를 포함한 ‘행위 중독(Behavioral addictions)’을 다루고 싶었다. 도박, 섹스, 음식, 돈, 쇼핑, 그리고 소비 지상주의에 이르기까지 중독의 범위를 넓혀 쓰고 싶었다. 하지만 첫 책에 그 모든 내용을 담기에는 양이 너무 많았다. 그래서 저는 다음 책을 통해 그 이슈들을 본격적으로 확장해 보려 한다. 우리가 의사로서 중독을 치료하며 배운 것들, 그리고 환자들이 회복 과정에서 깨달은 보편 원칙들이 이 거대한 사회적 문제들을 해결하는 데 큰 도움이 될 것이라 믿기 때문이다. 중독 치료의 지혜가 모든 문제의 완벽한 해답은 아닐지라도, 우리 시대의 더 큰 문제들을 풀어나가는 데 분명 유의미한 이정표가 되어줄 것이다.”

-지금도 환자들을 보는가.

“개인 클리닉에서 환자들을 직접 만난다. 주로 일대일 심리치료를 진행한다. 집필에 많은 시간을 쏟고 있긴 하지만, 환자들을 대면하며 그들의 삶에 집중하는 시간 역시 저에게는 매우 중요하다. 진료의 핵심은 단순히 중독을 ‘멈추는 것’에 그치지 않고, 환자들이 자신의 삶에서 번성(Flourishing)과 의미를 재발견하도록 돕는 것이다. 그래야만 긍정적인 변화를 지속할 수 있으니까.. 사실 지금 작업 중인 책 전체가 이 질문, 즉 ‘회복이란 무엇인가?’, ‘삶이 만개한다는 것은 어떤 의미인가?’라는 화두와 연결되어 있다. 요즘 중독 의학계에서 자주 쓰이는 슬로건 중에 ‘회복으로 가는 수많은 경로(Many Pathways to Recovery)’라는 말이 있다. 누군가에게는 ‘익명의 알코올 중독자들(AA)’ 같은 12단계 프로그램이 매우 강력하고 유용하겠지만, 또 누군가에게는 맞지 않거나 거부감이 들 수도 있다. 회복의 기회는 도처에 있다. 의사를 통해서일 수도 있고, 종교나 또 다른 서비스 프로그램을 통해서일 수도 있다. 제가 환자들과의 경험을 통해 가장 공유하고 싶은 점이 바로 이것이다. 긍정적인 변화로 나아가는 길은 결코 하나가 아니며, 우리가 변화를 모색할 수 있는 삶의 차원 또한 매우 다양하다는 사실이다.”

- <중독의 역사>를 쓰는 데 10년 걸렸다고 들었다. 오래 걸린 이유는.

“답은 의외로 간단하다. 처음 오직 내 자신을 위해 시작한 일이었기 때문이다. 회복을 위해 자신에게 질문을 던져야 했다. ‘도대체 나에게 무슨 일이 일어난 거지?’라는 근본적인 의문이었다. 나름 내 자신을 잘 안다고 생각했고, 정신의학을 이해한다고 믿었다. 뇌과학 연구까지 하고 있었지만 중독은 완전히 기습하듯 나를 찾아왔다. 중독은 너무나 복잡해서 사람들은 저마다 자기가 보는 작은 부분만을 가지고 논쟁을 벌인다. 이 문제를 어떻게 이해해야 하는지, 이것이 무엇을 의미하는지 지적이고도 실질적인 답을 찾고 싶었다. 그렇게 나를 이해하기 위해 시작한 연구가 점점 쌓이면서 ‘이건 책으로 써봐야겠다, 사람들과 나누면 유용하겠다’는 생각으로 발전했다. 어느 날 갑자기 ‘책을 써야지!’ 하고 깨어난 게 아니라, 아주 천천히 진화해온 과정이었다.”

⑩선사 기대했더니 백인 스님···‘부처님 사원’ 옆 ‘쇼핑의 사원’도 인상

-책에 불교 이야기가 많은데, 도움이 많이 되었나.

“불교 신자다. 명상은 회복의 여정에서 정말 중요한 부분이다. 사실 수행의 시작은 바로 여기, 한국이었다. 현각 스님이 계실 때 화계사에 다니기 시작했죠. 재밌는 일화가 하나 있다. 저는 한국에 오면서 수염을 길게 기른 고대의 선사(Zen Master) 같은 분을 만나 배울 거라는 환상을 갖고 있었다. 그런데 막상 가서 만난 분은 저와 같은 고향(뉴저지) 출신인 백인 남성이었다.(웃음) ‘불교 수행은 이래야 한다’는 머릿속 고정관념이 깨지는 순간이었다. 하지만 당시에는 술을 너무 많이 마시고 있어서 명상 수행에 큰 어려움을 겪었다. 술이 명상을 방해했다. 그래서 술을 끊고 맨정신으로 회복의 단계에 들어선 것이 내겐 큰 선물이었다. 삶이 안정되면서 다시 명상에 몰입할 수 있게 되었으니까. 명상은 지금도 회복을 지탱하는 가장 중요한 원칙이다. 이번에 한국에 머물면서 조계사에도 가봤다. 강남 코엑스 근처의 봉은사에도 다녀왔다. ‘쇼핑의 사원(코엑스몰)’ 바로 옆에 ‘부처님의 사원’이 나란히 있는 모습이 참 흥미롭더군요. 언덕에 올라 고층 빌딩 숲을 바라보는 풍경이 정말 아름다웠다. 한국 사찰 특유의 향냄새, 목탁 소리, 여러 법구 소리들이 저에게는 매우 친숙하고 긍정적인 느낌으로 다가온다. 기회가 될 때마다 사찰을 다시 찾으려 한다.”

- 책을 쓰고 난 뒤 가장 큰 보람은.

“사람들과 연결되는 것이다. 지금 기자와 대화하는 이 순간이나, 내 책이 도움이 되었다고 이메일을 보내주는 독자들을 만나는 일 말이다. 내가 공유한 무언가가 누군가에게 유용하게 쓰였다는 느낌, 그것이 내게 최고의 보람이다. 또한 유익한 정보를 나누려는 다른 작가들, 공동체와 연결되는 것도 큰 즐거움이다. 당신도 기자로서 공감하겠지만, 우리가 만든 결과물에 대해 피드백을 받는다는 건 정말 근사한 일이니까.”

- 한국의 독자들에게 강조하고 싶은 메시지가 있다면.

“중독이나 통제력을 잃는 문제로 고통받는 이들이 여전히 많다. 그리고 사람들은 언제나 ‘정답’을 원한다. ‘대체 원인이 뭐야’, ‘나쁜 놈이 누구야?’, ‘약물 때문이야? 사회 탓이야? 아니면 정치인 때문이야?’라며 명확한 대상을 찾으려 하다. 사람들은 단순한 답변을 사랑하다. 이를 조롱하는 재미있는 조어가 있는데, 바로 모노카잘 택소필리아(Monocausal Taxophilia)라는 말이다. ‘모든 것을 설명해 주는 단 하나의 원인(Mono-causal)에 집착하는 태도(Taxo-philia)’를 뜻한다. 하지만 중독과 같은 복잡한 사회 문제는 결코 단 하나의 원인이나 해결책으로 설명될 수 없다. 그래서 우리는 겸손해져야 한다. 잠시 멈춰 서서 전체적인 관점(Whole perspective)을 고민해야 한다. 이건 대중이 좋아하는 ‘섹시한 답변’은 아닐 것이다. 서점의 자기계발서 코너에 가면 ‘이것만 하면 건강해진다’거나 ‘에너지가 완벽해진다’는 식의 단순한 답들이 넘쳐나니까. 하지만 사회가 중독에 어떻게 대응해야 하는지를 논할 때, 잠시 멈춰 서서 전체 그림을 살피는 것보다 더 중요한 메시지는 없다. 결국 ‘중독이란 무엇인가?’라는 이 거대한 질문에 답하기 위해 책 한 권을 통째로 써야만 했다. 그만큼 복잡한 문제다. 오늘 질문을 통해 많은 것을 배웠습니다. 생각을 나눌 기회를 줘 감사하다.”