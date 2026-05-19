때이른 찜통더위 계속···남부지방 내륙 30도 넘어 ‘온열질환 주의’

19일은 경상권을 중심으로 낮 최고기온이 30도를 넘겨 더운 날씨를 보이겠다. 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차도 크겠다.

기상청은 이날 “일부 경상권 내륙을 중심으로 최고 체감온도가 31도 안팎으로 올라 덥겠다”고 예보했다. 온열질환 가능성이 높은 만큼 야외 활동과 외출을 자제하고 음식 관리에 유의할 필요가 있다.

이날 아침 최저기온은 13~20도, 낮 최고기온은 24~33도로 예상된다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 18도, 인천 17도, 춘천 15도, 강릉 19도, 대전 16도, 대구 17도, 전주 16도, 광주 16도, 부산 18도, 제주 17도다.

낮 최고기온은 서울 27도, 인천 27도, 춘천 28도, 강릉 28도, 대전 30도, 대구 33도, 전주 30도, 광주 30도, 부산 27도, 제주 25도로 예상된다.

하늘은 전국에서 대체로 구름이 많다가 밤부터 흐려지겠다.

건조특보가 발효된 서울과 일부 경기 내륙에선 대기가 매우 건조하겠다.

미세먼지는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’으로 예상된다.