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홍준표, 한동훈에 “부산 판세 힘든가…지선 후 이전투구 볼만할 것”

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본문 요약

홍준표 전 대구시장이 19일 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 출마한 한동훈 무소속 후보를 겨냥해 "범죄혐의로 제명된 자까지 비방에 나서는 것을 보니 부산 판세가 힘들긴 힘든 모양"이라고 했다.

이는 한 후보가 전날 페이스북에서 "민주당이 탈영병 홍준표를 두고 '품격있다'고 했다. 탈영병 홍 전 시장이 민주당으로 월북까지 하는데 거기서도 안 받아줄 것"며 홍 전 시장을 비판하자 반박에 나선 것으로 풀이된다.

한 대표의 이러한 글은 홍 전 시장은 지난 16일 자신의 유튜브 채널 '홍카콜라'에서 부산 북구갑 보궐선거를 두고 "1·2·3등이 불 보듯 뻔하다"며 하정우 더불어민주당 후보의 당선을 전망하자 홍 전 시장을 비판한 것으로 보인다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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홍준표, 한동훈에 “부산 판세 힘든가…지선 후 이전투구 볼만할 것”

입력 2026.05.19 08:30

  • 이예슬 기자

  • 기사를 재생 중이에요

홍준표 전 대구시장. 경향신문 자료 사진

홍준표 전 대구시장. 경향신문 자료 사진

홍준표 전 대구시장이 19일 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 출마한 한동훈 무소속 후보를 겨냥해 “범죄혐의로 제명된 자까지 비방에 나서는 것을 보니 부산 판세가 힘들긴 힘든 모양”이라고 했다.

홍 전 시장은 이날 페이스북에서 “내가 누구 편을 든 것도 아니고 선거 운동 방향의 옳고 그름을 말 한 것 뿐인데 벌떼같이 나를 비방하는 이유를 모르겠다”며 이같이 적었다.

이는 한 후보가 전날 페이스북에서 “민주당이 탈영병 홍준표를 두고 ‘품격있다’고 했다. 탈영병 홍 전 시장이 민주당으로 월북까지 하는데 거기서도 안 받아줄 것”며 홍 전 시장을 비판하자 반박에 나선 것으로 풀이된다. 한 대표의 이러한 글은 홍 전 시장은 지난 16일 자신의 유튜브 채널 ‘홍카콜라’에서 부산 북구갑 보궐선거를 두고 “1·2·3등이 불 보듯 뻔하다”며 하정우 더불어민주당 후보의 당선을 전망하자 홍 전 시장을 비판한 것으로 보인다.

홍 전 시장은 “나는 그 당을 탈출하여 자유로운 영혼이 된 지 1년이나 되었는데 아직도 부패한 기득권 사익 집단이 나를 비방질할 일이 남았느냐”며 “그냥 누구나 할 수 있는 선거 논평을 했을 뿐”이라고 했다.

그는 “지방선거 후 난파선의 ‘니전투구(이전투구)’가 더 볼만 할 것”이라고 했다.

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