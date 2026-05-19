비수기 강원도 숙박시설 2박 이상 이용 시 최대 3만 원 할인

‘여기 어때’ 앱서 일~목 주중에 1차 6월까지, 2차 9~11월 진행

강원도와 강원관광재단은 강원 방문의 해를 맞아 지역 관광 소비를 활성화하기 위해 ‘비수기 체류형 특화상품’ 기획전을 운영한다고 19일 밝혔다.

강원도 내 숙박시설을 주중(일~목)에 2박 이상 이용하면 최대 3만 원의 할인 혜택을 제공하는 이번 기획전은 숙박 플랫폼 ‘여기어때’ 앱을 통해 진행된다.

기획전은 모두 2차례에 걸쳐 운영된다.

1차는 오는 5월 19일부터 6월 30일까지, 2차는 9월 1일부터 11월 30일까지 각각 진행된다.

발급받은 쿠폰은 여름 성수기인 7월과 8월을 제외하고 12월까지 사용할 수 있다.

이밖에 혼잡한 주말을 피해 강원의 자연과 지역 관광자원을 둘러보며 힐링의 시간을 보낼 수 있도록 다양한 이벤트도 진행한다.

관광지 방문 인증 이벤트인 ‘강원 관광 챌린지’와 이달의 추천 여행지 할인 혜택이 운영된다.

자세한 사항은 강원 방문의 해 누리집(www.visitgw2526.kr)을 통해 확인할 수 있다.