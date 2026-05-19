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원주시 ‘정착 청년 4배 통장’ 지원 사업 첫 시행

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본문 요약

강원 원주시는 청년 노동자의 안정적인 정착 기반을 마련하기 위해 '정착 청년 4배 통장' 지원 사업을 시행한다고 19일 밝혔다.

참여 기업은 노동자의 매칭 지원금을 부담할 수 있어야 하며, 사업장 소재지를 만기 해지일까지 원주시로 유지해야 혜택이 적용된다.

지원 대상은 원주시에 주민등록이 돼 있는 18세 이상 39세 이하의 청년 노동자다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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원주시 ‘정착 청년 4배 통장’ 지원 사업 첫 시행

입력 2026.05.19 08:51

  • 최승현 기자

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매월 10만 원 저축하면 기업 10만 원, 원주시 20만 원 추가지원

원주시 ‘정착 청년 4배 통장’ 지원 사업 안내문. 원주시 제공

원주시 ‘정착 청년 4배 통장’ 지원 사업 안내문. 원주시 제공

강원 원주시는 청년 노동자의 안정적인 정착 기반을 마련하기 위해 ‘정착 청년 4배 통장’ 지원 사업을 시행한다고 19일 밝혔다.

이는 원주에 정착하는 청년 노동자가 매월 10만 원을 저축하면, 기업이 10만 원, 원주시가 20만 원을 추가 지원해 모두 40만 원을 3년간 적립해 주는 사업이다.

만기 시 노동자에게 적립금 1440만 원과 이자를 지급하는 방식으로 운영된다.

참여 기업의 자격 요건은 원주시에 사업장을 둔 중소·중견기업으로 소속 상시 노동자 5인 이상 300인 미만이어야 한다.

다만 광업·제조업·건설업·운수업의 경우 상시 노동자가 10인 이상이어야 신청할 수 있다.

참여 기업은 노동자의 매칭 지원금을 부담할 수 있어야 하며, 사업장 소재지를 만기 해지일까지 원주시로 유지해야 혜택이 적용된다.

지원 대상은 원주시에 주민등록이 돼 있는 18세 이상 39세 이하의 청년 노동자다.

자격 요건을 갖춘 원주시 소재 기업에 정규직 또는 무기계약직으로 근무 중이어야 한다.

또 최근 3개월 평균임금이 384만 원 이하인 원주지역 학교 졸업자 또는 2026년 1월 1일 이후 원주시로 주민등록을 이전한 유치기업 노동자 중 한 가지 조건을 충족해야 한다.

원주시는 오는 5월 20일부터 선착순으로 지원 대상자 100명을 모집할 예정이다.

참여를 희망하는 기업과 노동자는 인터넷 홈페이지(gwwell.kr/wjyouth)를 통해 신청하면 된다.

기업이 먼저 신청해 승인을 받아야 소속 노동자도 신청할 수 있다.

원주시 관계자는 “이번 사업은 청년의 안정적인 지역 정착과 자산 형성을 돕기 위해 올해 처음 추진하는 사업”이라며 “많은 관심과 참여를 바란다”라고 말했다.

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