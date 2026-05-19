이 대통령, 오늘 고향 ‘안동’에서 일본 다카이치 총리와 정상회담

이재명 대통령이 19일 고향인 경북 안동에서 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 갖는다.

청와대에 따르면, 이 대통령은 이날 오후 방한하는 다카이치 총리와 안동에서 정상회담을 갖고 그 결과를 언론에 공동발표한다.

지난해 10월 경주 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 정상회담과 지난 1월 이 대통령의 나라현 방문에 이어 이번이 두 정상의 세 번째 만남이다. 이 대통령이 다카이치 총리의 고향인 나라현을 방문한 데 이어 다카이치 총리도 안동을 방문하면서 한일 양 정상의 고향 상호 방문이 이뤄지게 됐다.

다카이치 총리는 이날 오후 대구 공항에 도착해 김진아 외교부 2차관 등의 영접을 받고 회담이 예정된 호텔로 이동한다. 이 대통령이 호텔 현관에서 직접 다카이치 총리를 맞이한다. 43명 규모의 전통 의장대와 29명의 군악대가 다카이치 총리의 차량을 호위하고, 호텔 현관 좌우에 12명의 기수단을 배치하는 등 국빈급 예우를 한다.

두 정상은 이날 중동 정세에 대해 논의할 전망이다. 북한 문제와 함께 미·중 정상회담 이후 글로벌 정세와 관련해서도 논의할 것으로 보인다.

두 정상은 회담 이후 공동언론발표를 하고 만찬과 친교 행사를 이어갈 예정이다. 만찬에는 안동지역 종가의 고조리서이자 보물인 수운잡방에 나오는 요리를 접목한 안동 찜닭 등 퓨전 한식이 제공된다. 만찬주로는 안동 전통주인 태사주·안동소주와 함께 다카이치 총리 고향인 나라현의 사케를 함께 올린다.

만찬 이후에는 재일 한국계 피아니스트 양방언의 피아노 연주와 피아노·바이올린·첼로 삼중주 공연이 이어진다. 두 정상은 이후 하회마을 나루터로 이동해 안동의 전통문화인 선유줄불놀이를 관람한다.