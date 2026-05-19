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[속보]정용진, 스벅 5·18 ‘탱크데이’ 논란에 “변명의 여지 없는 잘못···책임 통감” 사과

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본문 요약

19일 정용진 신세계그룹 회장이 5·18 광주민주화운동 당일 '탱크데이' 이벤트로 사회적 논란을 빚은데 대해 사과했다.

제 46주년 5.18민주화운동 기념일이었던 어제, 신세계그룹의 계열사인 스타벅스코리아가 있어서도 안되고 용납될 수도 없는 부적절한 마케팅을 진행했습니다.

이로 인해 5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸습니다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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[속보]정용진, 스벅 5·18 ‘탱크데이’ 논란에 “변명의 여지 없는 잘못···책임 통감” 사과

입력 2026.05.19 09:18

수정 2026.05.19 09:37

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  • 정유미 기자

  • 기사를 재생 중이에요

정용진 신세계그룹 회장. 이마트 제공

정용진 신세계그룹 회장. 이마트 제공

19일 정용진 신세계그룹 회장이 5·18 광주민주화운동 당일 ‘탱크데이’ 이벤트로 사회적 논란을 빚은데 대해 사과했다.

<다음은 전문>

제 46주년 5.18민주화운동 기념일이었던 어제, 신세계그룹의 계열사인 스타벅스코리아가 있어서도 안되고 용납될 수도 없는 부적절한 마케팅을 진행했습니다. 이로 인해 5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸습니다. 그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드립니다.

이번 사안은 이 나라 민주주의를 위해 헌신해 오신 모든 분들의 고통과 희생을 가볍게 여긴, 변명의 여지가 없는 잘못입니다.

저는 이 일에 대한 모든 책임이 저에게 있음을 통감합니다. 어떤 해명도 쉽게 받아들여지지 않을 것임을 잘 알고 있습니다. 무엇보다 대한민국 공동체의 역사적 아픔에 대한 그룹 전체의 역사인식과 감수성이 부족했다는 사실을 무겁게 받아들입니다. 차제에 그룹의 의사결정 시스템을 전반적으로 재점검하여 이런 일이 반복되지 않도록 하겠습니다.

저는 다음 사항들을 포함해 필요한 모든 조치를 취할 것을 약속드립니다.

-이번 사태의 발생 경위와 승인 절차에 대한 철저한 조사를 진행하고, 그 결과를 투명하게 공개하겠습니다.

-전 계열사 마케팅 콘텐츠에 대한 검수 과정을 재점검하고, 심의 절차 정비 및 내용에 관한 기준을 구체화하겠습니다.

-엄격한 역사의식과 윤리적 기준을 정립하기 위하여 저를 포함한 전 임직원을 대상으로 교육을 실시하겠습니다.

다시 한번 이번 일로 마음에 깊은 상처를 입은 5·18 영령과 유가족, 광주 시민, 박종철 열사 유가족, 그리고 이 나라 민주주의를 위해 희생하신 모든 분들과 국민 여러분께 다시 한번 진심으로 사죄드립니다.

2026년 5월 19일 신세계그룹 회장 정용진

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