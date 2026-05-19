중국 외교부장 “세이셸, 라이칭더 아프리카 순방 막았다” 공개 칭찬

대만 총통 탄 항공기 영공 통과 불허 왕이 “‘하나의 중국’ 입장 재확인”

중국 외교부가 셰이셀 정부가 지난달 라이칭더 대만 총통의 해외 출국 순방길을 막았다며 더 많은 국가들이 ‘하나의 중국’ 원칙을 지지할 것이라고 공개적으로 밝혔다.

19일 중국 외교부가 홈페이지에 올린 보도자료에 따르면 왕이 중국공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장은 전날 중국·세이셀 수교 50주년을 맞아 베이징을 방문한 베리 포르 세이셸 외교장관과 회담했다.

왕 부장은 포르 장관과의 회담 자리에서 “최근 50년 동안 양국은 핵심 이익에 대한 사안에서 서로를 확고히 지지하고 국가건설과 경제발전에 진심으로 협력했다”면서 “셰이셀 정부가 최근 여러 우방국 정부와 함께 대만 독립 세력인 라이칭더의 해외 출국 허가를 합법적이고 공개적으로 취소했다”고 말했다. 그는 “셰이셀 정부가 ‘하나의 중국’ 원칙을 고수한다는 확고한 입장을 재확인했다”고도 밝혔다.

왕 부장은 “‘하나의 중국’ 원칙은 오랫동안 국제적 합의였으며, 유엔 총회 결의안 2758호(중국을 유일한 유엔 가입국으로 인정한 결의안)의 권위는 의심의 여지가 없다”며 “중국은 결국 완전한 통일을 이룰 것이고, 대만은 필연적으로 조국의 품으로 돌아올 것”이라고 말했다. “세이셸처럼 점점 더 많은 국가들이 국제 정의와 역사적 진실을 지지할 것으로 기대한다”고 말했다.

라이 총통은 지난달 아프리카 유일 수교국인 에스와티니를 방문하려 했으나 아프리카 인접국인 세이셸, 마다가스카르, 모리셔스가 라이 총통이 탄 항공기의 영공 통과 승인을 불허했다. 라이 총통은 유럽을 경유해 방문에 성공했으나, 일정이 늦어지면서 당초 순방 핵심 목적이었던 에스와티니 국왕 음스와티 3세의 즉위 40주년 기념행사 및 58세 생일 기념식에 참석하지 못했다.

대만 총통부는 “영공 통과 취소는 경제적 압박을 포함한 중국 당국의 강력한 압박에 따른 것”이라고 비판했다. 블룸버그통신은 대만의 안보 관계자를 인용해 중국은 상당한 채무 탕감 철회, 자금 지원 중단, 경제 제재 부과 등을 내걸며 아프리카 국가들을 압박했으며, 셰이셀 정부는 “중국으로부터 강압은 없었다”고 해명했다고 전했다.

대만에 대한 중국의 외교 고립 전략이 한층 강화되는 가운데 대만은 18일부터 세계보건기구(WHO) 제79차 세계보건총회(WHA)가 열리는 스위스 제네바 현지에서 대만보건포럼을 열고 린자룽 외교부장과 스충량 위생복지부장 등 대표단을 파견했다. 대만은 양안(중국과 대만) 관계가 악화돼 2017년부터 WHA에 참여하지 못하게 되자 총회 기간 대만 헬스케어 사업 성과를 공유하는 장외 행사를 열어 왔다.