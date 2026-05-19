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중국 외교부장 “세이셸, 라이칭더 아프리카 순방 막았다” 공개 칭찬

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본문 요약

중국 외교부가 셰이셀 정부가 지난달 라이칭더 대만 총통의 해외 출국 순방길을 막았다며 더 많은 국가들이 '하나의 중국' 원칙을 지지할 것이라고 공개적으로 밝혔다.

19일 중국 외교부가 홈페이지에 올린 보도자료에 따르면 왕이 중국공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장은 전날 중국·세이셀 수교 50주년을 맞아 베이징을 방문한 베리 포르 세이셸 외교장관과 회담했다.

왕 부장은 포르 장관과의 회담 자리에서 "최근 50년 동안 양국은 핵심 이익에 대한 사안에서 서로를 확고히 지지하고 국가건설과 경제발전에 진심으로 협력했다"면서 "셰이셀 정부가 최근 여러 우방국 정부와 함께 대만 독립 세력인 라이칭더의 해외 출국 허가를 합법적이고 공개적으로 취소했다"고 말했다.

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중국 외교부장 “세이셸, 라이칭더 아프리카 순방 막았다” 공개 칭찬

입력 2026.05.19 10:01

수정 2026.05.19 10:21

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대만 총통 탄 항공기 영공 통과 불허

왕이 “‘하나의 중국’ 입장 재확인”

왕이 중국공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장이 2026년 3월 8일 양회 계기 기자회견을 열고 있다./로이터연합뉴스

왕이 중국공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장이 2026년 3월 8일 양회 계기 기자회견을 열고 있다./로이터연합뉴스

중국 외교부가 셰이셀 정부가 지난달 라이칭더 대만 총통의 해외 출국 순방길을 막았다며 더 많은 국가들이 ‘하나의 중국’ 원칙을 지지할 것이라고 공개적으로 밝혔다.

19일 중국 외교부가 홈페이지에 올린 보도자료에 따르면 왕이 중국공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장은 전날 중국·세이셀 수교 50주년을 맞아 베이징을 방문한 베리 포르 세이셸 외교장관과 회담했다.

왕 부장은 포르 장관과의 회담 자리에서 “최근 50년 동안 양국은 핵심 이익에 대한 사안에서 서로를 확고히 지지하고 국가건설과 경제발전에 진심으로 협력했다”면서 “셰이셀 정부가 최근 여러 우방국 정부와 함께 대만 독립 세력인 라이칭더의 해외 출국 허가를 합법적이고 공개적으로 취소했다”고 말했다. 그는 “셰이셀 정부가 ‘하나의 중국’ 원칙을 고수한다는 확고한 입장을 재확인했다”고도 밝혔다.

왕 부장은 “‘하나의 중국’ 원칙은 오랫동안 국제적 합의였으며, 유엔 총회 결의안 2758호(중국을 유일한 유엔 가입국으로 인정한 결의안)의 권위는 의심의 여지가 없다”며 “중국은 결국 완전한 통일을 이룰 것이고, 대만은 필연적으로 조국의 품으로 돌아올 것”이라고 말했다. “세이셸처럼 점점 더 많은 국가들이 국제 정의와 역사적 진실을 지지할 것으로 기대한다”고 말했다.

라이 총통은 지난달 아프리카 유일 수교국인 에스와티니를 방문하려 했으나 아프리카 인접국인 세이셸, 마다가스카르, 모리셔스가 라이 총통이 탄 항공기의 영공 통과 승인을 불허했다. 라이 총통은 유럽을 경유해 방문에 성공했으나, 일정이 늦어지면서 당초 순방 핵심 목적이었던 에스와티니 국왕 음스와티 3세의 즉위 40주년 기념행사 및 58세 생일 기념식에 참석하지 못했다.

대만 총통부는 “영공 통과 취소는 경제적 압박을 포함한 중국 당국의 강력한 압박에 따른 것”이라고 비판했다. 블룸버그통신은 대만의 안보 관계자를 인용해 중국은 상당한 채무 탕감 철회, 자금 지원 중단, 경제 제재 부과 등을 내걸며 아프리카 국가들을 압박했으며, 셰이셀 정부는 “중국으로부터 강압은 없었다”고 해명했다고 전했다.

대만에 대한 중국의 외교 고립 전략이 한층 강화되는 가운데 대만은 18일부터 세계보건기구(WHO) 제79차 세계보건총회(WHA)가 열리는 스위스 제네바 현지에서 대만보건포럼을 열고 린자룽 외교부장과 스충량 위생복지부장 등 대표단을 파견했다. 대만은 양안(중국과 대만) 관계가 악화돼 2017년부터 WHA에 참여하지 못하게 되자 총회 기간 대만 헬스케어 사업 성과를 공유하는 장외 행사를 열어 왔다.

라이칭더 “역내 불안정 근원은 중국···대만은 희생되거나 거래되지 않을 것”

라이칭더 대만 총통이 “역내 불안정의 근원은 중국”이라며 “대만은 희생되거나 거래되지 않을 것”이라고 밝혔다. 최근 미국·중국 정상회담에서 거론된 무기 판매 문제에 대해서는 “역내 핵심 억지력”이라며 미국과의 안보 협력 필요성을 강조했다. 라이 총통은 17일 페이스북에 글을 올려 “미국 정부가 대만 정책에는 변화가 없다고 여러 차례 재확인했다”라며 “...

https://www.khan.co.kr/article/202605172254001

“미국이 구해줄 것 기대 말라”···트럼프 ‘협상칩’ 발언에 대만 내 유화론자 목소리 커져

도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 만난 뒤 대만에 대한 무기 판매가 ‘협상칩’이라고 표현하자 중국과의 유화 정책을 주장해온 대만 내 야권 인사들의 목소리가 커지고 있다. 더 이상 미국의 도움을 기대하기 어렵다는 주장도 나왔다. 대만 매체 연합신문망은 18일(현지시간) 쑤치 대만 국가안전회의 전 비서장이 전날 열린 좌담회에서 “미국이 ...

https://www.khan.co.kr/article/202605181515001

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