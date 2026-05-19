이 대통령, 다카이치 총리에 준비한 선물은? 고향 안동 특성과 역사성 살린 ‘이것’

하회탈·한지가죽가방으로 양국 우호 기원 안동 시민들도 이불·장승세트 등 준비

이재명 대통령이 19일 한·일정상회담을 위해 경북 안동을 찾는 다카이치 사나에 일본 총리를 위해 안동 하회탈 목조각 액자 등 지역의 특색을 살린 선물을 준비했다.

이 대통령은 이날 방한하는 다카이치 총리를 위한 선물로 안동의 특색을 살리고 한·일 관계의 의미를 담은 안동 하회탈 목조각 액자, 조선통신사 세트(홍삼 및 한지 가죽 가방·선물 포장시 숙종 37년 조선통신사 행렬도 활용), 백자 액자를 준비했다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면브리핑에서 밝혔다.

하회탈 9종으로 구성된 ‘안동 하회탈 목조각’에는 화합을 상징하며 한·일 양국의 우호 관계 발전을 기원하는 뜻을 담았다. 또 조선통신사 당시 양국 간의 상징적인 교류 품목 중의 하나였던 한지로 만든 가죽 가방과 홍삼을 준비해 오랜 시간 이어져 온 양국의 견고한 유대와 앞으로도 지속될 교류와 협력에 대한 기대를 담았다고 강 수석대변인은 전했다.

백자 액자 역시 양국에서 소망의 상징으로 여겨지는 달을 형상화한 달항아리를 담아, 한·일 양국의 우호적 관계를 기원하는 마음을 표현했다.

다카이치 총리의 배우자에게는 조선통신사 세트와 함께 눈꽃 기명(器皿, 그릇) 세트를 전달할 예정이다. 눈꽃 기명 세트는 아연유약과 은을 활용해 눈꽃 결정이 피어난 듯한 아름다움을 표현한 작품으로 야마모토 총리 배우자의 고향인 후쿠이현의 설경과 정취를 담아냈다.

안동 시민들도 선물을 준비했다. 국가무형문화재안동포짜기마을보존회측에서는 다카이치 총리의 건강과 평안을 기원하는 마음을 담아 과거 왕실에 진상되던 안동포로 제작한 홑이불을 마련했다고 강 수석대변인은 전했다.

안동하회마을 종친회 측은 잡귀나 질병으로부터 사람들을 지켜주는 수호신 역할을 했던 장승이 양국 정상의 역할과도 맞닿아 있다는 의미를 담아 미니 장승 세트를 준비했다.

이 대통령은 이날 오후 안동에서 다카이치 총리와 정상회담을 하고 공동언론발표, 친교일정 등을 진행한다. 이번 방한은 지난 1월 이 대통령의 방일에 대한 답방 성격이다.