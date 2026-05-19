트럼프에 맞선 중도보수 ‘한국사위’ 호건, 리더십 가르친다

한국계 여성과 결혼해 이른바 ‘한국 사위’로 불리는 래리 호건 전 메릴랜드 주지사가 ‘윤리적 리더십 연구소’를 세울 계획이라고 워싱턴포스트(WP)는 보도했다.

17일(현지시간) 위성턴포스트에 따르면 그는 “미국 건국 250주년 기념일에 맞춰 연구소를 설립하는 것, 그리고 독립선언서 서명 이후 최초로 인가를 받은 대학에서 연구소를 설립하는 것이 갖는 상징성에 매료되었다”며 ‘호건 인스티튜트’를 설립할 계획을 밝혔다. 해당 연구소는 메릴랜드주 인문대학인 워싱턴 칼리지 내에 설립될 예정이다.

공화당 소속 정치인이었던 호건은 2015년부터 8년간 메릴랜드 주지사를 지냈다. 민주당 대선 후보에게 25%포인트 이상의 압도적인 표를 던지는 민주당 텃밭에서 두 번의 임기를 마쳤다.

2020년·2024년 대선 당시 도널드 트럼프 대통령에 맞설 당내 중도파 후보로 주목받았지만, 트럼프 강성 지지층인 ‘마가’ 진영 앞에 좌절했다. 호건은 코로나19 유행 당시 트럼프의 주장에 반박한 몇 안 되는 공화당원이었다. 그는 트럼프 대통령이 허위 정보를 퍼뜨리고 바이러스의 심각성을 경시했다고 비난했다. 2020년과 2024년 대선에서 중도파 후보로 거론되기도 했다.

그러나 2024년 대선 출마를 포기하면서, 트럼프의 당내 장악력을 무너뜨리려는 시도는 “자살 임무”와 같다고 했다. 자신과 같은 온건파에게 기회를 열어줄 ‘반(反) 트럼프’ 움직임이 있을 것으로 생각했으나 그 예측이 빗나갔다는 것이다.

대신 메릴랜드주 상원의원 선거에 공화당 후보로 나섰으나 민주당 후보에 패했다. 지난 1월 주지사 3선 도전을 고려하다 포기하고 정계를 은퇴했다. 포스트는 “호건은 민주당 지지자들에게는 너무 공화당적이었고, 트럼프 지지자들에게는 충분히 공화당적이지 못했다”고 했다.

호건은 올해 중간선거가 대통령이 당에 행사하는 영향력을 흔들어 놓을 수 있는 중요한 계기가 될 것으로 보인다고 했다.

그는 워싱턴 칼리지 졸업식 연설에서 연구소 설립 계획을 구체적으로 공개할 예정이다. 그는 “우리나라(미국)가 절실히 필요로 하는 이 시기에 윤리적 리더십의 기술을 가르칠 것”이라고 밝혔다.