대만, 헌정 사상 첫 총통 탄핵안 오늘 표결···‘부결’ 전망

대만 입법원이 19일(현지시간) 라이칭더 대만 총통 탄핵안을 표결에 부친다. 가결 가능성은 크지 않지만, 총통 탄핵안이 표결에 오르는 것은 대만 헌정사상 처음이다.

대만 입법원은 이날 라이 총통 탄핵안에 대한 기명 투표를 실시한다고 대만 매체 타이완포커스는 전했다. 총통 탄핵안은 입법원 재적 의원 3분의 2 이상이 찬성하면 헌법재판소에 회부되며, 이후 재판관 3분의 2 이상이 찬성해야 최종 확정된다.

이번 탄핵안은 야당인 국민당과 민중당이 주도했다. 두 당은 지난해 12월 조정타이 대만 행정원장(총리)이 입법원을 통과한 지방세수 배분법 개정안에 서명하지 않자 라이 총통 탄핵을 추진하겠다고 밝혔다.

당시 법안은 국민당이 장악한 지방정부에 대한 재정 배분을 늘리고 민진당이 이끄는 중앙정부 몫을 줄이는 내용을 담고 있었다. 국민당 대변인 뉴쉬팅은 민주적으로 선출된 입법원이 통과시킨 법률을 거부한 조 행정원장의 행위가 “헌법을 왜곡하고 법치주의를 훼손하는 행위”라고 비판했다.

반면 민진당은 야당이 정치적 갈등을 탄핵 문제로 확대하고 있다며 표결을 거부해 왔다. 하지만 민진당은 이날 표결에는 참석해 탄핵안 반대 의사를 공식적으로 밝힐 예정이다.

탄핵안이 통과될 가능성은 크지 않다. 탄핵안 가결에는 전체 의원 113명 중 3분의 2인 76명 이상의 찬성이 필요하다. 국민당 주도 연합과 민중당은 62석을 확보하고 있어 가결 정족수에 미치지 못한다. 집권 민진당은 51석을 보유하고 있다.

라이 총통은 20일 취임 2주년을 맞는다.