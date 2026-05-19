전북, 병원 기록 없는 영유아 2000명 전수조사···‘학대 사각지대’ 막는다

전북도가 스스로 학대 사실을 알리기 어려운 영유아를 조기 발견하기 위해 병원 진료 기록이 전혀 없는 6세 이하 아동 2000여 명을 대상으로 아동학대 전수조사에 나선다.

전북도는 보건복지부의 ‘아동학대 예방 및 대응 강화 방안’에 따라 올해 3분기까지 의료 이용 이력이 없는 6세 이하 아동 2000여 명의 양육 환경을 직접 점검한다고 19일 밝혔다. 2분기 우선 조사 대상은 복지 사각지대 발굴 시스템인 ‘e아동행복지원시스템’을 통해 추려진 1038명이다.

이는 장기결석 여부 등 44종의 사회보장 빅데이터를 분석해 학대 고위험군을 예측한 결과다.

전북도는 영유아 시기에는 잔병치레와 예방접종, 건강검진 등이 일반적이라는 점에 주목해 국가 예방접종 미접종과 의료기관 미진료, 영유아 건강검진 누락 가운데 하나라도 해당하는 아동을 조사 대상으로 선정했다.

현장 조사는 읍·면·동 아동복지 담당 공무원의 ‘대면 방문’을 원칙으로 한다. 공무원은 보호자와 아동을 직접 만나 생활 환경과 양육 상태, 학대 의심 정황 등을 확인할 예정이다. 특히 2세 이하 영아나 과거 아동학대 관리 이력이 있는 가정은 아동보호전문기관 상담원이 동행해 조사 실효성을 높이기로 했다.

전북도는 기존 아동학대 고위험군 관계기관 합동 점검과도 연계해 운영한다. 조사 대상이 중복되지 않도록 기존 합동 점검은 7~17세 아동 중심으로 조정하고 중복 방문이 필요한 경우에는 일정을 조율해 가정의 부담과 거부감을 줄일 방침이다.

조사 결과 위기 상황이 확인되면 ‘드림스타트’ 등 맞춤형 복지서비스를 연계 지원한다. 학대가 의심되는 경우에는 경찰 수사 의뢰 등 즉각적인 보호 조치도 병행할 계획이다.

방상윤 전북도 복지여성보건국장은 “스스로 도움을 요청하기 어려운 영유아는 지역사회가 먼저 살펴야 한다”며 “최근 잇따른 영유아 학대 사건의 심각성을 고려해 도민들의 적극적인 조사 협조를 부탁드린다”고 말했다.