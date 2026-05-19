5년 표류한 충남혁신도시 ‘1호 국비사업’ 복합혁신센터 설계 착수

내포신도시 정주여건 개선·공공기관 유치 기대

충남도가 충남혁신도시 ‘1호 국비 사업’인 복합혁신센터 건립 사업 설계에 착수하며 답보 상태였던 혁신도시 사업이 본격 추진 국면에 들어섰다. 국비 확보 과정에서 한차례 무산 위기를 겪었지만, 사업이 재가동되면서 내포신도시 정주여건 개선과 수도권 공공기관 유치 기반 마련에 대한 기대감도 커지고 있다.

도는 충남혁신도시 복합혁신센터 건립을 위한 설계에 최근 착수했다고 19일 밝혔다.

복합혁신센터는 혁신도시법에 따른 충남혁신도시 첫 국비 사업으로, 예산 보성초 인근 내포신도시 커뮤니티 부지에 조성되는 복합 공공시설이다.

사업은 6034㎡ 부지에 지상 3층, 연면적 4100㎡ 규모로 추진되며 총사업비 250억원이 투입된다. 센터에는 영유아·청소년 시설과 교육·창의 공간, 혁신도시관리본부 사무실 등이 들어설 예정이다.

도는 내년까지 설계를 마무리하고 공사에 착수해 2028년 준공, 2029년 본격 운영에 들어간다는 계획이다.

충남혁신도시는 2020년 10월 지정 이후 5년 넘게 공공기관 이전 등 핵심 사업이 가시화되지 못하면서 추진 동력이 떨어졌다는 평가를 받아왔다.

이번 복합혁신센터 사업 역시 2024년 설계비 5억원을 확보했지만, 혁신도시 개발예정지구 미지정 문제로 국비 교부가 보류되며 사업 무산 가능성까지 제기됐다.

이에 도는 충남혁신도시가 다른 혁신도시에 비해 상대적으로 소외돼 있다는 점을 정부에 지속적으로 설명했고 정부의 국토균형성장 기조와 맞물리며 국비를 최종 확보했다.

도는 이번 설계 착수를 계기로 충남혁신도시 관련 후속 국비 사업도 단계적으로 확대 추진할 방침이다.

소명수 도 균형발전국장은 “복합혁신센터 설계 착수는 5년간 정체됐던 충남혁신도시 사업이 본격적으로 움직이기 시작했다는 상징적 출발점”이라며 “내포신도시 정주여건 개선과 수도권 공공기관 유치 기반 조성에도 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.