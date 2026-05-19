다카이치 총리, 한국으로 출발···오늘 안동서 이 대통령과 회담

다카이치 사나에 일본 총리가 이재명 대통령과의 정상회담을 위해 한국으로 출발했다.

19일 교도통신은 다카이치 총리가 이날 오전 도쿄 하네다 공항을 통해 한국으로 출국했다고 전했다. 다카이치 총리는 1박2일 일정으로 한국을 방문한다.

다카이치 총리는 출국 직전 취재진과 만나 “한국을 방문해 이 대통령과 정상회담을 할 예정”이라고 밝혔다. 그는 “현재의 전략적 환경에서 일한 관계와 한·미·일 협력의 중요성은 한층 더 커지고 있다”며 “이런 상황에서 양국 정부는 일·한 관계를 미래지향적이고 안정적으로 발전시키기 위해 긴밀히 의사소통하기로 했고 이번 방문도 그 중요한 기회가 될 것”이라고 말했다.

다카이치 총리는 또 “중동과 인도·태평양을 비롯해 현재의 엄혹한 국제정세에서 양국 정부의 협력과 일한 관계 발전을 향한 방향성에 대해 이 대통령과 논의를 깊게 해 성과를 내기를 기대하고 있다”고 했다. 에너지 협력 방안도 논의될 것으로 보인다.

다카이치 총리는 이날 오후 경북 안동에서 이 대통령과 정상회담을 할 예정이다. 안동은 이 대통령의 고향으로, 지난 1월 이 대통령이 다카이치 총리의 고향인 일본 나라현을 찾은 데 대한 답방 성격이다.

두 정상의 공식 양자회담은 지난해 10월 경주 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 지난 1월 나라현 회담에 이어 세 번째다.