머스크, 오픈AI 영리화 소송 ‘시효 만료’로 패소…IPO 앞둔 오픈AI, 법적 리스크 덜어

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 오픈AI를 상대로 낸 ‘영리화 소송’에서 패소했다. 오픈AI는 기업공개(IPO)를 앞두고 소송 리스크를 걷어 냈다. 다만 비영리기구가 막대한 자금을 출연받은 뒤 영리화하는 행위의 정당성을 두고는 논란이 이어질 것으로 보인다.

로이터 통신 등에 따르면 캘리포니아 북부연방지법 배심원단은 18일(현지시간) 머스크가 법에서 정한 시한 내에 소송을 제기하지 않았다고 판단해 만장일치로 패소 평결을 내렸다. 사건을 맡은 이본 곤잘레스 로저스 판사도 배심원 평결을 받아들여 머스크 측 주장을 모두 기각했다.

머스크는 앞서 비영리로 운영한다는 약속을 믿고 오픈AI에 3800만달러를 출연했지만, 샘 올트먼 CEO와 그레그 브록먼 사장 등이 이를 어기고 영리 기업으로 전환했다며 소송을 제기했다. 머스크는 이들을 해임하고 거액의 이익을 오픈AI 비영리 재단에 반환해야 한다고 요구했다.

오픈AI는 머스크가 영리 전환 계획을 알고 있었으며, 자신이 통제권을 행사하지 못하게 되자 이사회를 떠난 것이라고 반박했다. 또 소송이 자신이 세운 xAI를 위해 경쟁사를 깎아내리려는 전략이라고 주장했다.

배심원단은 머스크가 이미 2021년 이전 관련 문제를 알고 있었기에 2024년 8월 제기한 소송은 시효가 지났다고 판단했다. 소송의 쟁점인 ‘공익신탁 의무 위반’과 ‘부당이득 청구’의 소 제기 시한은 각각 인지 시점부터 3년, 2년이다.

오픈AI는 IPO를 앞두고 가장 큰 법적 불확실성을 덜었다. 오픈AI는 올해 하반기나 내년 초 IPO를 목표로 하고 있다. 영국일간지 가디언은 “이번 판결로 오픈AI의 상장 추진 과정에서 ‘구조 개편이 법원에서 뒤집힐 수 있다’는 위험이 상당 부분 낮아졌다“고 평가했다.

다만 이번 판결에도 오픈AI의 영리화 논란은 계속될 것으로 보인다. 법원은 절차적 쟁점을 이유로 머스크의 소 제기를 기각했지만, 영리화 과정의 정당성 여부에 대해서는 따로 결론 내리지 않았다. 비영리로 출발한 AI 연구기관이 자금을 출연받고 추후 영리법인 구조로 전환하는 사례에 대한 비판이 이어질 수 있다.

머스크 측이 항소하더라도 결론이 바뀔 가능성은 작을 것으로 보인다. 로저스 판사는 시효 경과 여부가 법률 해석보다 사실 판단에 가까운 사안이라 항소심에서 이를 뒤집기 쉽지 않을 것이라고 말한 것으로 전해졌다.

오픈AI 측은 “배심원 평결은 이번 소송이 경쟁사를 방해하려는 위선적인 시도였음을 확인해준다”며 “오픈AI는 비영리 사명을 중심으로 한 조직으로 그간 이에 충실해 왔고 앞으로도 그럴 것”이라고 했다.