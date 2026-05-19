창간 80주년 경향신문

“전쟁날 것처럼 불길”···칸 상영 끝나자마자 “또 수정하겠다”는 나홍진의 완벽주의

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

'끝까지 간다'는 말은 나홍진 감독과 잘 어울리는 표현이다.

나 감독은 "이전에는 이미 개봉한 작품을 가지고 왔었으니 칸에서 영화를 최초 공개하는 게 이렇게 떨리는 줄도 몰랐다"며 "칸 경쟁작 리스트에 올랐다는 것 자체가 영광스럽다. 이렇게 큰 기쁨을 얻게 될 줄 몰랐다"고 했다.

비밀에 싸여 있던 나홍진 감독의 영화 <호프>가 17일 프랑스 칸 뤼미에르 대극장에서 최초 공개됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“전쟁날 것처럼 불길”···칸 상영 끝나자마자 “또 수정하겠다”는 나홍진의 완벽주의

입력 2026.05.19 11:09

수정 2026.05.19 13:57

펼치기/접기

‘호프’ 나홍진 감독 인터뷰

각본 쓸 당시 “불길···전쟁날 것 같았다”

전작과 달리 선악 구도 불분명

“누구나 의미 있는 행동···입장이 다를 뿐”

제79회 칸 국제영화제 경쟁 부문에 초청된 영화 <호프>를 연출한 나홍진 감독이 프랑스 칸 팔레 드 페스티발 인근 해변에서 포즈를 취하고 있다. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

제79회 칸 국제영화제 경쟁 부문에 초청된 영화 <호프>를 연출한 나홍진 감독이 프랑스 칸 팔레 드 페스티발 인근 해변에서 포즈를 취하고 있다. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

‘끝까지 간다’는 말은 나홍진 감독(52)과 잘 어울리는 표현이다. 제79회 칸 국제영화제 경쟁부문 초청작 <호프>가 세상에 처음 공개된 지난 17일(현지시간), 나 감독이 환호를 받으며 프랑스 칸 뤼미에르 대극장에 들어섰다. 웃고 박수 치며 영화를 즐기는 관객들의 호응에 도취할 법도 하다. 프랑스 칸의 마제스틱 호텔에서 18일 만난 그는 정작 “미진한 부분을 생각하느라 정신이 없었다”고 했다.

<호프>는 비무장지대에 있는 마을 호포항에 외계인이 나타나며 마을 사람들이 겪는 불안, 공포, 분노를 그린다. 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르 등 해외 배우들이 외계인을 연기했다. CG(컴퓨터 그래픽)를 덧입혀 외계인 형상을 구현해야 하는 영화는 2년 넘게 후반 작업을 이어왔다. 칸 영화제의 초청을 받고도 수정이 계속됐다. 나 감독은 “월드 프리미어(세계 최초 공개) 때 본 버전은 상영 4일 전까지의 편집본”이라고 했다.

나홍진 감독이 17일(현지시간) 프랑스 칸 뤼미에르 대극장에서 <호프> 월드 프리미어 상영을 마치고 관객들에게 감사를 전하고 있다. 극장 스크린에 나 감독의 모습이 생중계되고 있다. 전지현 기자

나홍진 감독이 17일(현지시간) 프랑스 칸 뤼미에르 대극장에서 <호프> 월드 프리미어 상영을 마치고 관객들에게 감사를 전하고 있다. 극장 스크린에 나 감독의 모습이 생중계되고 있다. 전지현 기자

영화 <호프> 포스터. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

영화 <호프> 포스터. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

나 감독은 개봉이 예정된 올해 여름까지 완성도를 더 높일 것이라고 했다. 이미 공식 상영이 끝나고 하루도 채 지나지 않아 수정 방향을 논의하는 회의도 했다. “사운드, 비주얼 할 것 없이 각 파트가 전쟁 중입니다. 편집은 락(lock·수정 불가) 걸었는데 어제 영화를 보고 나니 손을 볼까 싶기도 해요.”

<곡성>(2016)에서 무속신앙을 미스터리 스릴러에 접목했던 나 감독은 <호프>에서 외계 생명체가 출연하는 것으로 나아가는 것이 자연스럽게 느껴진다고 했다. “인간 안에서 이유를 찾다가, 신이나 초자연적 현상을 찾아보다가 우주까지 간 거죠.”

각본을 쓸 당시 그의 관심은 ‘범죄와 폭력이 발생하는 이유’에 있었다. “불길하다”는 생각이 들어서다. “어떤 나라에서 전쟁이 벌어질 것 같고, 엄청난 폭력이 덮칠 것만 같았어요.”

<호프>에서도 폭력은 또 다른 폭력을 부른다. 외계인의 존재를 알게 된 호포항 마을 사람들은 그를 죽이겠다며 달려든다. 가만 보면 외계인은 사람과 닮은 데가 많다. 먼저 공격하는 일도 없다. 하지만 공포와 복수심에 사로잡힌 사람들은 일단 공격하고 본다. 외계인도 반격한다. 주고받는 수위가 점점 세지며 마을은 초토화된다.

영화 <호프> 스틸 컷. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

영화 <호프> 스틸 컷. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

아비규환의 원인을 거슬러 올라가면, 거기에는 출처 모를 소문들이 있다. 미지의 존재를 찾는 출장소장 ‘범석’(황정민)에게 사람들은 온갖 말을 전한다. “호랑이를 봤대” “한 놈이 아니래”. 진위를 가리기 어려운 말은 도움이 되기는커녕 혼란스럽다.

실체 없는 소문처럼 <호프>는 영화 50분쯤까지 외계인을 보여주지 않는다. 주변에 마을 사람도 영 보이지 않는다. 범석은 휑한 마을 골목을 이리 뛰고 저리 뛴다. 나 감독은 “먼 곳 혹은 가까운 곳의 소리를 듣고 실체를 확인하려 다가가는 설정을 유지하기 위해 공간을 비워놓았다”고 했다. 영화 <라이언 일병 구하기> 등 시가전에서 텅 빈 곳을 소수의 군인이 뛰어다니는 모습이 자아내는 분위기를 <호프>에 녹이고 싶었다고 한다.

영화 <호프>의 ‘범석’(황정민)이 경찰차 창문 밖으로 몸을 내밀어 외계인을 조준하고 있다. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

영화 <호프>의 ‘범석’(황정민)이 경찰차 창문 밖으로 몸을 내밀어 외계인을 조준하고 있다. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

나 감독은 <호프>가 “착한 영화”라고 했다. 그의 전작들에는 악하거나 속내를 알기 힘든 안타고니스트(적대자)가 있었다. <추격자>(2008)의 ‘영민’(하정우), <황해>(2010)의 ‘면가’(김윤석), <곡성>의 ‘일광’(황정민) 등이다. 하지만 <호프>에는 뚜렷한 악인이 없다. 나 감독은 영화가 “누구나 의미 있는 행동을 하고 서로 입장이 다를 뿐이라는 걸 얘기한다”라고 했다.

<추격자>, <황해>, <곡성>으로도 칸 영화제에 초청받은 적 있지만, 경쟁부문 초청도 칸에서의 월드 프리미어(세계 최초) 상영도 <호프>가 처음이다. 나 감독은 “이전에는 이미 개봉한 작품을 가지고 왔었으니 칸에서 영화를 최초 공개하는 게 이렇게 떨리는 줄도 몰랐다”며 “칸 경쟁작 리스트에 올랐다는 것 자체가 영광스럽다. 이렇게 큰 기쁨을 얻게 될 줄 몰랐다”고 했다.

웃다가 ‘헉’, 무서운데 웃기다…압도적 혼종 ‘호프’, 칸에서 베일 벗다

비밀에 싸여 있던 나홍진 감독의 영화 <호프>가 17일(현지시간) 프랑스 칸 뤼미에르 대극장에서 최초 공개됐다. 2024년 크랭크업(촬영 종료) 후 이날까지 보안이 유지될 수 있었던 건 이 영화를 쉽게 설명할 말이 마땅히 없어서일지도 모른다. 긴장감 넘치는 스릴러 사이에 코믹한 콩트가 들어있고, 괴수물이었다가 범우주적 SF(공상과학)물로의 확장 가능성...

https://www.khan.co.kr/article/202605181445001#ENT

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글