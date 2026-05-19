“전쟁날 것처럼 불길”···칸 상영 끝나자마자 “또 수정하겠다”는 나홍진의 완벽주의

‘호프’ 나홍진 감독 인터뷰 각본 쓸 당시 “불길···전쟁날 것 같았다” 전작과 달리 선악 구도 불분명 “누구나 의미 있는 행동···입장이 다를 뿐”

‘끝까지 간다’는 말은 나홍진 감독(52)과 잘 어울리는 표현이다. 제79회 칸 국제영화제 경쟁부문 초청작 <호프>가 세상에 처음 공개된 지난 17일(현지시간), 나 감독이 환호를 받으며 프랑스 칸 뤼미에르 대극장에 들어섰다. 웃고 박수 치며 영화를 즐기는 관객들의 호응에 도취할 법도 하다. 프랑스 칸의 마제스틱 호텔에서 18일 만난 그는 정작 “미진한 부분을 생각하느라 정신이 없었다”고 했다.

<호프>는 비무장지대에 있는 마을 호포항에 외계인이 나타나며 마을 사람들이 겪는 불안, 공포, 분노를 그린다. 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르 등 해외 배우들이 외계인을 연기했다. CG(컴퓨터 그래픽)를 덧입혀 외계인 형상을 구현해야 하는 영화는 2년 넘게 후반 작업을 이어왔다. 칸 영화제의 초청을 받고도 수정이 계속됐다. 나 감독은 “월드 프리미어(세계 최초 공개) 때 본 버전은 상영 4일 전까지의 편집본”이라고 했다.

나 감독은 개봉이 예정된 올해 여름까지 완성도를 더 높일 것이라고 했다. 이미 공식 상영이 끝나고 하루도 채 지나지 않아 수정 방향을 논의하는 회의도 했다. “사운드, 비주얼 할 것 없이 각 파트가 전쟁 중입니다. 편집은 락(lock·수정 불가) 걸었는데 어제 영화를 보고 나니 손을 볼까 싶기도 해요.”

<곡성>(2016)에서 무속신앙을 미스터리 스릴러에 접목했던 나 감독은 <호프>에서 외계 생명체가 출연하는 것으로 나아가는 것이 자연스럽게 느껴진다고 했다. “인간 안에서 이유를 찾다가, 신이나 초자연적 현상을 찾아보다가 우주까지 간 거죠.”

각본을 쓸 당시 그의 관심은 ‘범죄와 폭력이 발생하는 이유’에 있었다. “불길하다”는 생각이 들어서다. “어떤 나라에서 전쟁이 벌어질 것 같고, 엄청난 폭력이 덮칠 것만 같았어요.”

<호프>에서도 폭력은 또 다른 폭력을 부른다. 외계인의 존재를 알게 된 호포항 마을 사람들은 그를 죽이겠다며 달려든다. 가만 보면 외계인은 사람과 닮은 데가 많다. 먼저 공격하는 일도 없다. 하지만 공포와 복수심에 사로잡힌 사람들은 일단 공격하고 본다. 외계인도 반격한다. 주고받는 수위가 점점 세지며 마을은 초토화된다.

아비규환의 원인을 거슬러 올라가면, 거기에는 출처 모를 소문들이 있다. 미지의 존재를 찾는 출장소장 ‘범석’(황정민)에게 사람들은 온갖 말을 전한다. “호랑이를 봤대” “한 놈이 아니래”. 진위를 가리기 어려운 말은 도움이 되기는커녕 혼란스럽다.

실체 없는 소문처럼 <호프>는 영화 50분쯤까지 외계인을 보여주지 않는다. 주변에 마을 사람도 영 보이지 않는다. 범석은 휑한 마을 골목을 이리 뛰고 저리 뛴다. 나 감독은 “먼 곳 혹은 가까운 곳의 소리를 듣고 실체를 확인하려 다가가는 설정을 유지하기 위해 공간을 비워놓았다”고 했다. 영화 <라이언 일병 구하기> 등 시가전에서 텅 빈 곳을 소수의 군인이 뛰어다니는 모습이 자아내는 분위기를 <호프>에 녹이고 싶었다고 한다.

나 감독은 <호프>가 “착한 영화”라고 했다. 그의 전작들에는 악하거나 속내를 알기 힘든 안타고니스트(적대자)가 있었다. <추격자>(2008)의 ‘영민’(하정우), <황해>(2010)의 ‘면가’(김윤석), <곡성>의 ‘일광’(황정민) 등이다. 하지만 <호프>에는 뚜렷한 악인이 없다. 나 감독은 영화가 “누구나 의미 있는 행동을 하고 서로 입장이 다를 뿐이라는 걸 얘기한다”라고 했다.

<추격자>, <황해>, <곡성>으로도 칸 영화제에 초청받은 적 있지만, 경쟁부문 초청도 칸에서의 월드 프리미어(세계 최초) 상영도 <호프>가 처음이다. 나 감독은 “이전에는 이미 개봉한 작품을 가지고 왔었으니 칸에서 영화를 최초 공개하는 게 이렇게 떨리는 줄도 몰랐다”며 “칸 경쟁작 리스트에 올랐다는 것 자체가 영광스럽다. 이렇게 큰 기쁨을 얻게 될 줄 몰랐다”고 했다.