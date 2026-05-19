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아이들 단골가게 된 무인 점포 ‘요지경 영업’···기한 지났거나 직구한 미신고 식품 버젓이

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본문 요약

정식 수입 절차를 거치지 않거나 소비기한이 지난 식품 등을 판매한 서울 학교·학원가 일대 무인점포 13곳이 적발됐다.

서울시 민생사법경찰국은 지난 3월23일부터 4월3일까지 아동·청소년이 많이 다니는 학교와 학원가 일대 무인점포 101곳을 단속한 결과 불법 수입식품 판매 업소 13곳을 적발했다고 19일 밝혔다.

미신고 수입식품을 진열·판매한 곳이 2곳, 완제품을 개봉한 뒤 재포장하거나 한글 표시 없이 판매한 곳이 6곳, 소비기한이 지난 제품을 판 곳이 5곳이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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아이들 단골가게 된 무인 점포 ‘요지경 영업’···기한 지났거나 직구한 미신고 식품 버젓이

입력 2026.05.19 11:15

수정 2026.05.19 13:12

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  • 노도현 기자

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미신고 수입식품 진열·판매 사례도 적발

서울시 민사국, 위법행위 8곳 형사 입건

서울시 민생사법경찰국 관계자가 학교·학원가 일대 무인점포를 단속하고 있다. 서울시 제공

서울시 민생사법경찰국 관계자가 학교·학원가 일대 무인점포를 단속하고 있다. 서울시 제공

정식 수입 절차를 거치지 않거나 소비기한이 지난 식품 등을 판매한 서울 학교·학원가 일대 무인점포 13곳이 적발됐다.

서울시 민생사법경찰국은 지난 3월23일부터 4월3일까지 아동·청소년이 많이 다니는 학교와 학원가 일대 무인점포 101곳을 단속한 결과 불법 수입식품 판매 업소 13곳을 적발했다고 19일 밝혔다. 미신고 수입식품을 진열·판매한 곳이 2곳, 완제품을 개봉한 뒤 재포장하거나 한글 표시 없이 판매한 곳이 6곳, 소비기한이 지난 제품을 판 곳이 5곳이다.

학교·학원 밀집지에 있는 A업소는 해외 쇼핑몰에서 직접 구매한 젤리를 정식 수입절차 없이 무인점포에 팔다가 적발됐다. B업소는 해외여행 중 구매한 과자를 수입절차를 거치지 않고 판매했다.

전교생 1500명 이상인 초등학교 인근 C업소는 초콜릿 등 유명 수입 간식류 7종을 창고형 할인매장에서 구매한 뒤 제품명·소비기한·원재료명·수입원 등 한글 표시사항 없이 소분해 팔았다. 확인된 판매량은 125개다.

학원가에 있는 D업소는 단속 당시 소비기한이 올해 3월5일까지로 20일 이상 지난 SNS 유행 과자 ‘두바이○○○’를 판매 중이었다.

서울시 민사국은 미신고 수입식품 판매 등 위법행위가 확인된 8곳을 형사 입건했다. 소비기한이 지난 제품을 판매한 업소 5곳은 관할 자치구에 과태료 처분을 의뢰했다.

개인이 해외직구 식품이나 여행 중 구입한 식품을 시중에 진열·판매하는 행위는 정식 수입 절차를 밟지 않은 불법 유통에 해당한다. 식품 정밀검사 등을 거치지 않은 수입식품은 위해성분 혼입 여부나 위생상태를 확인할 수 없어 소비자 건강을 위협할 우려가 있다.

미신고 수입식품을 진열하거나 판매하면 관련 법령에 따라 최대 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하 벌금에 처할 수 있다.

서울시는 수입식품 미신고·한글 미표시·청소년 다소비 식품 134개를 수거해 서울시보건환경연구원에 코카인·암페타민 등 마약류 10종 검사를 의뢰한 결과 마약류가 검출된 제품은 없었다고 밝혔다.

시는 위법행위를 발견한 경우 적극적으로 신고해달라고 요청했다. ‘서울스마트불편신고’ 애플리케이션과 서울시 응답소(eungdapso.seoul.go.kr)를 통해 신고하면 된다.

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