1·2차 고유가 피해지원금 804만명 신청···2차 첫날 507만명 신청

1·2차 고유가 피해지원금 누적 신청률이 전체 대상자의 22%를 넘어섰다.

행정안전부는 지난 18일 밤 12시 기준 고유가 피해지원금 1·2차 누적 신청자가 804만4281명으로 집계됐다고 19일 밝혔다. 이는 전체 지급 대상자(3592만9596명)의 22.39% 수준이다. 누적 지급액은 총 2조3743억원이다.

이 중 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 등 1차 지급 대상자는 297만6000명이 신청을 마쳐 신청률 92.1%를 기록했고, 지급액은 1조6908억원으로 집계됐다.

1차 신청·지급을 마친 대상자를 제외하면 2차 지급이 시작된 전날 하루에 507만명 정도가 신청을 한 셈이다.

1·2차 지역별 누적 신청률은 전남이 26.88%로 가장 높았고 전북 25.69%, 부산 24.91%, 광주 24.43% 등이 뒤를 이었다. 반면 세종은 19.93%로 전국에서 가장 낮았다. 경기의 신청률은 20.02%, 서울은 22.23%였다.

신청 수단별로는 신용·체크카드 신청이 478만7716명으로 가장 많았고 지역사랑상품권 모바일·카드형 142만1863명, 선불카드 162만8787명, 지역사랑상품권 지류형 20만5915명 순이었다. 고유가 피해지원금 2차 신청은 오는 7월3일 오후 6시까지 진행된다.

2차 지원금은 소득 하위 70%를 대상으로 지급되며 지원 금액은 거주 지역에 따라 수도권 10만원, 비수도권 15만원, 인구감소지역 우대지원지역 20만원, 특별지원지역 25만원이다.