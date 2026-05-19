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1·2차 고유가 피해지원금 누적 신청률이 전체 대상자의 22%를 넘어섰다.

이 중 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 등 1차 지급 대상자는 297만6000명이 신청을 마쳐 신청률 92.1%를 기록했고, 지급액은 1조6908억원으로 집계됐다.

1차 신청·지급을 마친 대상자를 제외하면 2차 지급이 시작된 전날 하루에 507만명 정도가 신청을 한 셈이다.

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1·2차 고유가 피해지원금 804만명 신청···2차 첫날 507만명 신청

입력 2026.05.19 11:17

  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

고유가 피해지원금 2차 지급이 시작된 지난 18일 서울 종로구 무악동 주민센터에서 시민들이 지원금을 신청하고 있다. 한수빈 기자

고유가 피해지원금 2차 지급이 시작된 지난 18일 서울 종로구 무악동 주민센터에서 시민들이 지원금을 신청하고 있다. 한수빈 기자

1·2차 고유가 피해지원금 누적 신청률이 전체 대상자의 22%를 넘어섰다.

행정안전부는 지난 18일 밤 12시 기준 고유가 피해지원금 1·2차 누적 신청자가 804만4281명으로 집계됐다고 19일 밝혔다. 이는 전체 지급 대상자(3592만9596명)의 22.39% 수준이다. 누적 지급액은 총 2조3743억원이다.

이 중 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 등 1차 지급 대상자는 297만6000명이 신청을 마쳐 신청률 92.1%를 기록했고, 지급액은 1조6908억원으로 집계됐다.

1차 신청·지급을 마친 대상자를 제외하면 2차 지급이 시작된 전날 하루에 507만명 정도가 신청을 한 셈이다.

1·2차 지역별 누적 신청률은 전남이 26.88%로 가장 높았고 전북 25.69%, 부산 24.91%, 광주 24.43% 등이 뒤를 이었다. 반면 세종은 19.93%로 전국에서 가장 낮았다. 경기의 신청률은 20.02%, 서울은 22.23%였다.

신청 수단별로는 신용·체크카드 신청이 478만7716명으로 가장 많았고 지역사랑상품권 모바일·카드형 142만1863명, 선불카드 162만8787명, 지역사랑상품권 지류형 20만5915명 순이었다. 고유가 피해지원금 2차 신청은 오는 7월3일 오후 6시까지 진행된다.

2차 지원금은 소득 하위 70%를 대상으로 지급되며 지원 금액은 거주 지역에 따라 수도권 10만원, 비수도권 15만원, 인구감소지역 우대지원지역 20만원, 특별지원지역 25만원이다.

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