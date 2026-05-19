다카이치 총리가 보는 안동 선유줄불놀이···수백년 전통 ‘불꽃 풍류’

“낙화야!”

함성과 함께 소나무 가지를 엮어 만든 불덩이가 경북 안동 하회마을 70m 높이 부용대 절벽 아래로 떨어진다. 낙동강 밤하늘 위로는 새끼줄에 매달린 숯가루 봉지가 타들어 가며 수백 개의 불꽃을 사방으로 흩뿌린다. 강물 위에는 작은 불씨들이 ‘둥둥’ 떠다니며 장관을 이룬다.

다카이치 사나에 일본 총리가 경북 안동 하회마을에서 관람할 예정인 ‘선유줄불놀이’는 조선시대 양반들의 풍류 문화를 담은 전통 불꽃놀이다. 최근 사회관계망서비스(SNS)에서 화제를 모으며 전국적 명소가 된 이 전통 불꽃놀이는 어떤 행사일까.

선유줄불놀이의 역사는 1562년으로 거슬러 올라간다. 서애 류성룡의 부친인 류중영이 하회마을 앞 낙동강에서 음력 7월 보름 무렵 뱃놀이를 열었고, 이 자리에서 류성룡이 중국 소동파의 적벽 유람을 떠올리며 시를 지었다는 기록이 전해진다.

‘선유(船遊)’는 강 위에 배를 띄우고 시를 짓거나 음악을 즐기던 전통 뱃놀이 문화로 중국의 ‘적벽선유’에서 영향을 받은 것으로 알려져 있다. 여기에 부용대와 만송정 사이로 불꽃을 흘려보내는 줄불놀이가 더해지면서 지금의 선유줄불놀이 형태가 만들어졌다.

현재와 같은 줄불놀이 모습은 19세기 후반부터 확인된다. 일제강점기와 해방 이후에도 명맥을 이어온 선유줄불놀이는 최근 안동을 대표하는 야간 관광 콘텐츠로 자리 잡으며 연중 여러 차례 열리고 있다.

행사의 핵심은 ‘줄불’과 ‘낙화’ 두 가지다. 줄불은 숯가루와 소금을 섞어 넣은 봉지를 새끼줄에 매달아 70m 높이 부용대에서 맞은편 만송정 숲까지 230m 구간을 연결한 뒤 불을 붙이는 방식이다. 봉지가 타들어 가며 불꽃이 사방으로 튀는 모습이 폭죽이 터지는 것처럼 보인다. 강물 위에는 달걀 껍데기에 기름을 묻힌 솜을 넣어 불을 밝힌 ‘연화’가 떠다니며 몽환적인 분위기를 더한다.

낙화는 행사의 절정이다. 부용대 꼭대기에서 소나무 가지를 엮어 만든 뭉치를 절벽 아래로 떨어뜨리면 불덩이가 허공을 가르며 낙동강으로 쏟아진다. 시작 전 관람객들이 함께 “낙화야”를 외치는 것이 이 행사의 오랜 전통이다.

선유줄불놀이가 전국적으로 유명해진 것은 비교적 최근의 일이다. 2023년 SBS 드라마 ‘악귀’가 선유줄불놀이 장면으로 마지막 화를 마무리하면서 폭발적인 관심을 끌었다. 이후 SNS에서 영상이 퍼지며 전국에서 인파가 몰렸고, 안동시는 지난해 관람객 인원을 제한하는 사전예약제를 도입했다.

이번 정상 행사에서는 평소보다 두 배 규모로 진행된다. 일반 행사에서는 줄당 숯가루 봉지 300개씩 총 1500개를 사용하지만, 이번에는 총 3000개의 불꽃이 낙동강 밤하늘을 물들일 예정이다.

안동하회마을보존회 관계자는 “줄불놀이는 주민들이 하루 동안 숯가루 봉지 500개 정도를 만드는 고된 작업”이라며 “하회마을 불꽃이 한일 양국의 미래를 밝히는 의미로 잘 전달됐으면 좋겠다”고 말했다.