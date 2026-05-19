SK이노베이션, 베트남 뀐랍 LNG 프로젝트 첫발

총사업비 3조4500억원 규모 2030년 12월 상업 운전 목표

SK이노베이션이 3조원 규모의 베트남 액화천연가스(LNG) 프로젝트를 위한 첫발을 내디뎠다.

SK이노베이션은 19일 베트남 국영 PV파워, 현지 파트너 NASU(베트남 TH그룹 산하)와 결성한 컨소시엄이 전날(18일) 베트남 응에안성 떤마이에서 ‘뀐랍 LNG 프로젝트 실행 발표 및 기술 인프라 착공식’을 개최했다고 밝혔다.

뀐랍 LNG 프로젝트는 베트남 하노이에서 남쪽으로 약 220㎞ 떨어진 응에안성 뀐랍 지구에 1.5GW(기가와트) 규모의 LNG 복합화력발전소와 터미널을 건설하는 사업이다. 총 23억달러(3조4500억원) 사업비가 투입된다. 2030년 12월 상업 운전 개시가 목표다.

SK이노베이션은 “이번 사업은 단순한 전력 생산을 넘어 SK그룹이 베트남 정부에 제안한 미래 산업 생태계 모델인 ‘특화 에너지·산업 클러스터(SEIC)’가 실현되는 사례라는 점에서 의미가 크다”고 설명했다. 발전소에서 생산한 전력을 인근 첨단 산업 단지에 공급하고, 인공지능(AI) 데이터센터 등을 구축하는 ‘한국형 AI 풀스택’ 밸류체인을 적용하겠다는 청사진이다.

이를 위해 최태원 SK그룹 회장 등 경영진은 당 서기장과 국가주석, 총리 등 베트남 지도부와 여러 차례 면담하는 등 적극적인 행보를 펼쳐왔다. 최 회장은 SEIC 모델 방향성을 제안하고 베트남 국가혁신센터(NIC)를 지원했다.

이날 착공식엔 추형욱 SK이노베이션 대표이사와 도안 밍 후언 호찌민 국립정치학원장, 레 띠엔 쩌우 부총리 등 베트남 중앙정부 고위 인사가 참석했다. 보 쫑 하이 응에안성 인민위원장은 기념사에서 “응에안성 정부뿐 아니라 베트남 정부의 에너지 전략에 중요한 프로젝트”라고 말했다.

추 대표이사는 축사에서 “베트남 전력난 해소와 첨단 산업 생태계 조성의 초석”이라며 “베트남 에너지 안보의 핵심 기지가 될 이번 프로젝트가 2030년 상업 운전이라는 목표를 달성할 수 있도록 긴밀히 협력하겠다”고 강조했다.